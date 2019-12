Op de nieuwe luchthaven van Beijing is vliegen even makkelijk als reizen met de trein

De nieuwe luchthaven van Beijing is gigantisch: 48 vierkante kilometer, even groot als Zeist of Middelburg. Toch pakken de Chinezen niet zozeer uit met de grootte, maar met de efficiëntie van het vliegveld. Dankzij het zeestervormige ontwerp bedraagt de loopafstand van veiligheidscontrole tot gate maximaal 600 meter. Alleen jammer van die locatie.

De Chinese autoriteiten zijn maar wat trots op Daxing International Airport, zoals de nieuwe luchthaven heet. Eind september werd het vliegveld in aanwezigheid van president en partijleider Xi Jinping geopend, eind oktober steeg de eerste internationale vlucht er op, en nu een dikke maand later is de buitenlandse pers er uitgenodigd voor een rondleiding. Een van de hoofdontwerpers geeft er uitleg over de vormgeving, de cijfers en vooral de vele technologische innovaties.

Een extra luchthaven was broodnodig in de Chinese hoofdstad. Met 100 miljoen passagiers per jaar zat de huidige luchthaven, Capital Airport, de laatste jaren ver boven zijn beoogde topcapaciteit. Met de komende twintig jaar naar verwachting nog een verdrievoudiging van het luchtverkeer in China, was uitbreiding dringend nodig. In Daxing, genoemd naar het stadsdeel waar de luchthaven ligt, worden volgend jaar 20 miljoen passagiers per jaar verwacht, meer dan 100 miljoen tegen 2040.

Met zulke aantallen heb je een kolossaal gebouw nodig. De Britse toparchitect Zaha Hadid, die de luchthaven voor haar overlijden in 2016 ontwierp, vond daar een ingenieuze oplossing voor. Daxing Airport is gebouwd in de vorm van een zeester, met check-in en veiligheidscontrole in het centrum en de gates in de vijf armen. Vanuit het middelpunt is het maximaal acht minuten lopen tot aan de verste gate. Geloste bagage doet maximaal 13 minuten over de omgekeerde weg.

Nachtelijke luchtfoto van Daxing International Airport, waarop de zeestervormige centrale terminal goed te zien is. Beeld AP

Gezichtsherkenning

Om alles nog sneller te laten verlopen, zo stelt de luchthaven, wordt overal met gezichtsherkenning gewerkt. Wie bij de luchtvaartmaatschappij zijn gezicht laat scannen, kan zonder enige paperassen inchecken, instappen en zelfs afrekenen voor tax free aankopen. ‘Ik heb het vorige week zelf gebruikt, en het is ontzettend handig’, zegt Wang Qiang, adjunct-directeur van de afdeling Planning en Ontwerp van de luchthaven. ‘Ik raad iedereen aan om het te proberen.’

De gezichtsherkenning maakt het passagiers makkelijker om te reizen, en de Chinese overheid om die passagiers te controleren. De Chinese autoriteiten zetten sterk in op biometrische technieken. Bij hogesnelheidstreinen waren gezichtsscans al verplicht, en sinds begin deze maand is dat ook het geval bij het afsluiten van een mobiele telefonieabonnement. In de regio Xinjiang wordt de technologie gebruikt om Oeigoeren, een vervolgde minderheid, te surveilleren.

Wie zich zorgen maakt over zijn privacy, kan in Daxing nog steeds op traditionele wijze inchecken en instappen, maar Wang Qiang snapt niet goed waarom iemand dat zou doen. Sowieso gebeurt de veiligheidscontrole op bijna alle grote Chinese luchthavens geautomatiseerd, en moeten alle passagiers daarbij verplicht een gezichtsscan laten maken. Het enige voorbehoud dat een passagier kan maken, is dat die scan niet met de luchtvaartmaatschappij wordt gedeeld.

Daxing International Airport. Beeld Reuters

Locatie, locatie, locatie

Onhandig voor een zo op efficiëntie en tijdswinst gerichte luchthaven is de locatie: 46 kilometer ten zuiden van het stadscentrum van Beijing. Dat betekent een heel eind reizen voor internationale passagiers, die meestal het zakencentrum of de toeristische wijken in het noorden van Beijing bezoeken. Die afgelegen locatie komt voort uit de politieke wens van president Xi om van Beijing en de zuidelijke regio één groot stadscluster te maken.

Ook voor dit probleem moet technologie een oplossing bieden. Voor de laatste 20 kilometer is er een zelfrijdende metro gebouwd, met een topsnelheid van 160 kilometer per uur. ‘De snelste metro ter wereld’, zegt Zhang Hao, ingenieur van het metrobedrijf. Hij is maar wat trots zijn steentje te hebben kunnen bijdragen aan de nieuwe luchthaven. ‘De grootte, het ontwerp, de technologie, dit is zonder enige twijfel een nieuw wereldwonder.’