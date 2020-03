Op de meeste intensive cares is het nu juist rustig: ‘Stilte voor de storm’

Het Zuyderland Medisch Centrum heeft een speciale afdeling ingericht voor patiënten waarvoor de verdenking bestaat dat ze zijn besmet met het coronavirus. Beeld ANP

Tussen afgelopen zondagochtend en maandagochtend zijn er 43 extra patiënten opgenomen, meldde het RIVM in zijn dagelijkse update op maandagmiddag. Dit is het hoogste aantal opnamen in het ziekenhuis sinds de uitbraak van het coronavirus en een sterke stijging ten opzichte van zaterdag toen er 26 patiënten werden opgenomen.

Er zijn nu 205 patiënten opgenomen, of opgenomen geweest, in een ziekenhuis. Het merendeel van hen bevindt zich nog altijd in Brabant. Daar liggen 130 patiënten in ziekenhuizen, van wie 30 op een intensive care. Maar ook in Brabant is de verdeling scheef: de ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Uden zien de grootste aanwas.

Doordat wel alle ziekenhuizen, ook die boven de grote rivieren, zich voorbereiden op de stroom die onherroepelijk gaat komen, zijn de intensive cares over het algemeen nu juist leger dan gebruikelijk. ‘In de regio Rijnmond staan bijvoorbeeld tachtig ic-bedden leeg’, zegt Diederik Gommers, hoofd van de ic-afdeling in het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ‘Het is nu vrij rustig.’

Die stilte komt ook doordat alle ziekenhuizen veel van hun planbare zorg hebben geschrapt. Ook operaties gaan niet door en daardoor hebben minder patiënten een ic-bed nodig. ‘We zijn nog volledig in control’, zegt Gommers. ‘Ook de grotere ziekenhuizen in Brabant hebben nog bedden over.’

Verspreiden

De ziekenhuizen helpen elkaar om de patiënten zo goed mogelijk te verspreiden. Dat is vooral een uitkomst voor een kleiner ziekenhuis als Bernhoven in Uden, dat midden in een gebied ligt waar relatief veel besmettingen voorkomen. Bernhoven heeft in normale tijden een intensive care waar zes mensen terechtkunnen, met maar twee isolatieplekken. Daarom zijn vanuit Uden patiënten al naar bijvoorbeeld Den Bosch, Geldrop, Boxmeer en Eindhoven vervoerd.

Opvallend genoeg zijn ook verreweg de meeste patiënten die in ziekenhuizen boven de grote rivieren liggen, nog altijd afkomstig uit Brabant. Allemaal het gevolg van carnaval, denkt Gommers. ‘Dat is de eerste uitbraak geweest.’ Dat zou ook kunnen verklaren waarom het aantal patiënten onder de 50 jaar relatief hoog is. ‘80-plussers vieren niet uitgebreid carnaval in de stad.’

Nu is het wachten op de verspreiding in de rest van Nederland. Gommers vergelijkt het met een zeiltochtje. ‘Dat je weet dat er een storm aankomt, daar heb je op gerekend. Zo lang die er niet is ,denk je: ‘Wat gaan we langzaam, wanneer komt die wind nou’. Al ontvang ik de patiënten natuurlijk liever niet.’

1.500 bedden

Tot nu toe, zegt Gommers, werpen de maatregelen van het RIVM dus nog wel hun vruchten af. Alles is erop gericht te voorkomen dat de ziekenhuizen in een oorlogssituatie terechtkomen, waarbij artsen moeten gaan triëren wie wel en wie niet in voor zorg in aanmerking komen en ouderen niet eens meer op de intensive care worden toegelaten.

‘Daarom moet het aantal ic-patiënten coû­te que coûte onder de 1.500 blijven.’ Dat is de maximale ic-capaciteit in Nederland, zo schreef ook minister Bruins maandag in een brief aan de Kamer.

Een ander probleem blijft de bevoorrading van beschermingsmiddelen als mondkapjes en beschermende jassen. Achter de schermen, zegt Gommers, wordt er heel hard gewerkt ‘om ladingen deze kant op te krijgen’.