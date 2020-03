Op de markt loopt men in een ruime boog om elkaar heen. ‘Wij zijn toch niet anders dan winkels?’

Zaterdag was het nog druk op de markt in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een doffe bonk klinkt als marktkoopman Pieter Lely (44) zich bukt om voor een vaste klant twee ons walnoten uit de bak te vissen. Dat plexiglazen scherm hangt er nog maar net, boven de noten, om het onpraktische zeil te vervangen dat er eerder hing. Voor de kraam geeft een lijn anderhalve meter aan, en de twee klanten die zich rond drie uur ‘s middags melden houden zich daar keurig aan.

Terwijl steden als Rotterdam en Maastricht de markten maandag verboden, drentelt een handvol bezoekers onbekommerd over de Medemblikse weekmarkt. Het is hier natuurlijk een ander verhaal dan in grote steden, zegt notenverkoper Lely van Let’s Get Nuts; er staan minder dan tien kramen op de Nieuwstraat. En de kramen die er staan, hebben draadloze pinautomaten neergezet en manen klanten middels tape of pionnetjes om voldoende afstand te houden.

De marktlui weten: de regering kondigt maandagavond waarschijnlijk strengere coronamaatregelen af, nu is gebleken dat het verzoek om thuis te blijven of afstand te houden het afgelopen weekend massaal werd genegeerd. ‘En bij strengere maatregelen is de markt al snel de klos’, denkt Lely. ‘Dat wordt toch gezien als een samenkomst van mensen. Dat is niet helemaal eerlijk; in winkels komen ze ook samen. Misschien moeten de winkels de ene dag dicht en de marktlui de andere.’

Zaterdag op de markt in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een sluiting van de markt zou voor Lely zonde zijn; de zaken gaan tot nu toe prima. De notenverkoper merkt geen verschil met normale maandagen, en de groentekraam verderop kan zich zelfs verheugen op extra toeloop. ‘Mensen zijn ineens op zoek naar gezond eten’, zegt Bep Oud (60) van Sjakie Knakie, terwijl een Duitse toerist vier Pink Ladies afneemt. ‘Maar ze zeggen ook: ik hoef niet te werken, dus nu heb ik tijd voor de markt’, zegt Rina Mol. Oud: ‘Ze zijn zeker ook vitaminen aan het inslaan. De spruiten, spinazie, broccoli en sperziebonen zijn niet aan te slepen.’

Ook de slagerij achter de marktkramen doet goede zaken. Van de oproep door minister Carola Schouten van Landbouw afgelopen weekend om de drukte van de supermarkt te vermijden en de notenboer, slager en groenteman te bezoeken, hebben ze hier weinig gemerkt. Het liep de afgelopen weken toch al lekker. De sluiting van de horeca, donderdag 12 maart, viel halverwege de Nationale Week zonder Vlees. Plots was de drukte weer terug, gniffelt Fatma Kaynar (26) van keurslager Cees Blokdijk.

Mensen moeten eten

‘De mensen die eerder in de week wegbleven waren blijkbaar toch bang dat ze straks geen vlees meer zouden kunnen krijgen. Sindsdien is het drukker dan normaal gebleven. De cafés en restaurant zijn dicht, en mensen moeten toch eten.’

Als er straks een samenscholingsverbod komt, zeggen de voedselverkopers hier, dan kunnen marktkooplui en winkeliers het behappen zolang ze de ruimte krijgen om dat verbod te helpen handhaven. De slager en groentekraam zullen waarschijnlijk niet snel helemaal gesloten worden, als voedselverkopers. Bij de slagerij staan al met tape rode vierkanten op de vloer getekend waar de maximaal vier bezoekers tegelijk mogen staan. Wie zich afgelopen zaterdag niet aan de regels hield, werd door Kaynar kordaat weer naar buiten gebonjourd.

Bovendien druppelt hier in de kop van Noord-Holland, zij het langzaam, ook het besef door dat dit niet een voornamelijk Brabants probleem is. Vrijwel iedereen loopt met een ruime boog om vreemden heen, en aan het einde van de middag bespreken twee moeders aan weerszijden van het trottoir wat te doen als hun kinderen straks niet meer samen buiten mogen spelen en thuis moeten blijven.

Handelsperspectief helpt, in geval van nieuwe maatregelen, getuige een observatie van notenverkoper Lely. ‘Afgelopen weekend stond ik op IJburg in Amsterdam, en daar was het zoals altijd behoorlijk druk. Ik heb met tape een streep op de grond geplakt, anderhalve meter van de kraam, anderhalve meter verderop nog een, enzovoort. Toen stond er op het plein al snel een keurige rij met de goede afstand tussen mensen.’

Maandagavond maakt de regering bekend dat markten voorlopig open kunnen blijven, ‘omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.’