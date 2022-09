Op de ledenavond van de Tories: ‘Liz Truss is oké, maar ze is geen Boris’

Rishi Sunak (links) en Liz Truss woensdag bij de ‘husting’ in Londen. Beeld ANP / EPA

‘Wel, er zit geen Boris tussen.’ John Brougthon is niet bepaald uitgelaten wanneer hij op een zomeravond de Darlington Hippodrome uit komt lopen. Met een paar honderd andere leden van de Conservatieve partij heeft de 71-jarige ondernemer de twee kandidaten voor het leiderschap van zijn partij, en daarmee het premierschap, aan het werk gezien. ‘Rishi Sunak is me te glad, Liz Truss is oké’, zo analyseert Broughton de kandidaten, ‘maar de fractie had Johnson nooit moeten wegsturen. Dan was dit circus helemaal niet nodig geweest.’

Terwijl het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt voor onbetaalbare pints, algemene stakingen en koude huiskamers, heeft de regeringspartij een soort rondreizend circus georganiseerd. Sunak en Truss hebben in twaalf steden – van Belfast naar Birmingham en van Exeter naar Eastbourne – zogeheten hustings gehouden, bijeenkomsten waarbij partijleden de kans krijgen om vragen te stellen. Maandag maakt de regeringspartij bekend of de 160 duizend leden ‘Ready for Rishi’ zijn of dat ze liever ‘Liz for Leader’, de zelfbenoemde vrijheidsvechter zien.

In de Hippodrome, waar binnenkort een show over de oerkomiek Spike Milligan te zien zal zijn, bestormt Sunak energiek en enthousiast het podium. Duur maatpak, brede lach, vlotte babbel. Het is een thuiswedstrijd voor hem, want als minister van Financiën heeft hij een dependance van het departement in deze Noord-Engelse stad neergezet, in het kader van het gelijktrekken tussen het rijke zuiden en het armere noorden. Als hij de tweestrijd wint, komt er ook ‘Downing Street campus’, zo belooft de 42-jarige politicus gekscherend.

Paternalistisch belooft hij op prudente wijze te zullen waken over de overheidsfinanciën en tegelijkertijd mensen die door de energiecrisis in nood raken te helpen. Terloops herinnert hij zijn gehoor eraan dat hij in 2016 voor de Brexit heeft gestemd, anders dan zijn opponent. Het levert applaus op, onder meer van de 17-jarige Edmund Smith, die nog niet mag stemmen in de gewone verkiezingen, maar nu wel een kruisje op een stembiljet mag zetten. ‘Rishi is pragmatisch, hij bezit charisma en belooft geen luchtkastelen’, legt de scholier uit Durham uit.

Levensverhalen

Sunak en Truss, beiden Oxford-alumnus, hebben wekenlang uitspraken gedaan die de ziel van conservatief Engeland hebben blootgelegd. Sunak wil het aantal grammar schools (staatsathe­nea) uitbreiden, mensen die niet op een medische afspraak verschijnen een boete van 10 pond geven, en ten strijde trekken tegen de ‘leftie woke culture’.

Als ‘reborn brexiteer’ belooft Truss de Brexit te beschermen tegen remainers en de belastingen te verlagen. Net als Thatcher, haar heldin, poseerde ze op Isle of Wight voor de grootste Union Jack ter wereld.

De twee, die in het kabinet-Johnson kibbelden over belastingbeleid, putten uit hun levensverhalen. Sunak, een privaat geschoolde zoon van een arts en een apotheker, presenteert zich als een telg van een succesvolle immigrantenfamilie. Op klimaatgebied refereert hij graag aan de zorgen die hij zich maakt over de toekomst van zijn twee dochters. Truss, rebelse dochter van een hoogleraar en een verpleegkundige, praat vaak over teleurstellende ervaringen op een staatsschool, tot ongenoegen van haar linkse ouders.

Karakter

Wat in deze strijd vooropstaat is echter niet inhoud of identiteit, maar karakter. Dat merkt Sunak wanneer een man van middelbare leeftijd opstaat. ‘Bent u bekend met het citaat dat degene die de dolk hanteert, nooit de troon erft?’ Het is een pijnlijk moment, deze referentie naar de coup tegen Johnson, die begin juli op gang kwam nadat Sunak zijn aftreden had bekendgemaakt. Sunak vecht terug door te zeggen dat ook tientallen andere leden van de regering waren afgetreden en dat hij, los daarvan, waarde hecht aan integriteit.

Het idee dat hij een judas is, speelt mee bij het feit dat Truss vanaf het begin de favoriet is. Onder de partijleden, zeker die in Noord-Engeland, geniet Johnson nog een aanzienlijke populariteit. Volgens een peiling zou hij 63 procent van de stemmen krijgen in een strijd tegen Truss en zelfs 68 procent in een strijd tegen Sunak. Binnen de achterban klinkt dan ook gemor, niet alleen over het wegsturen van de omstreden premier, maar ook over het gebrek aan alternatief. Dat het partijbestuur ook nog 5 pond vraagt om een husting bij te wonen, is zout in de wond.

‘Truss heeft er alles aan gedaan om leden die boos zijn over het vertrek van Johnson niet te schofferen’, zegt politicoloog Tim Bale, auteur van een standaardwerk over de geschiedenis van de Tories, ‘en ze belooft zijn Brexit-beleid voort te zetten.’ Liefde op het eerste gezicht is het evenwel niet. ‘We steunen Truss, maar liever hadden hadden we Kemi Badenoch gezien’, zegt de gepensioneerde Anne Westgard, die samen met haar zoon Stephen, een jeugdpsychiater, uit Newcastle is gekomen. ‘Die was jong en fris, een nieuw gezicht.’

Vertegenwoordiger van de elite

Gevraagd naar Sunak vallen steeds de termen glad, gelikt en gevestigde orde. Hoewel hij een brexiteer is, wordt hij gezien als een vertegenwoordiger van de elite. ‘Klopt het dat u rijker bent dan de koningin?’, vraagt een partijlid tijdens het debat in Darlington. Sunak heeft miljoenen verdiend in de City en zijn Indiase vrouw is een miljardairsdochter. Dat hij tijdens een andere husting sprak over zijn liefde voor de Californische cultuur, wordt gezien als het moment dat deze Star Wars-fan het beoogde premierschap definitief verspeelde.

‘Truss’ sterke punt is dat ze niet Sunak is’, zegt Bale. ‘Waar hij glad en elitair overkomt, is zij blijkbaar ‘authentiek’ en provinciaals.’ In Darlington, een stad in Labours Rode Muur die door Johnson bij de verkiezingen van 2019 omver was geblazen, probeert ‘Queen Liz’ partijgenoten in te palmen met de opmerking dat ze ‘niet de gladste persoon op het podium’ is. De twee pretendenten krijgen regelmatig de handen op elkaar, maar het hardste applaus klinkt wanneer de blonde haardos van Boris Johnson in beeld komt in de introductievideo.