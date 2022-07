Op de krappe arbeidsmarkt kan de Oekraïense vluchteling meteen aan de slag

Geraldine van Bloemendaal (tweede rechts) begeleidt Oekraïense vluchtelingen bij het vinden van een baan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik wil gewoon werken.’ Google Translate spreekt de woorden met een stuk minder bezieling uit dan Dmytri Lvov (42) zojuist deed, maar het is duidelijk dat het de Oekraïner menens is. Nog geen maand geleden verlieten hij en zijn vrouw Martha Lviv. Ze dachten de oorlog daar wel uit te zingen, in hun flatje op de negende verdieping. Maar toen waren er de gesprongen ramen, de scherven. En nu zitten ze hier: in een zaaltje van een gereformeerde kerk in Utrecht, op een bijeenkomst die ‘de arbeidsmarkt naar de Oekraïners moet brengen’.

En ze zijn niet alleen. Aan de u-vormige tafels zitten nog tien vrouwen gebogen over een wit A4-tje dat hun cv moet heten. Hierop noteren de Oekraïners wat ze in hun thuisland deden en wat voor werk ze in Nederland willen doen. Op smartphones wordt ijverig gezocht naar vertalingen voor ‘rechtsgeleerde’, ‘financieel directeur’ en ‘haaraccessoires maken van kralen’. Aan Geraldine van Bloemendaal van samenwerkingsorganisatie Midden-Utrecht Werkt Door, een UWV’er en twee medewerkers van het uitzendbureau de taak om al dat potentieel te matchen aan een werkgever.

Dat gebeurt niet zonder succes: zeker zestig Oekraïners vonden volgens Van Bloemendaal werk. Al even opbeurend zijn de landelijke cijfers. Sinds Oekraïners in april toegang kregen tot de Nederlandse arbeidsmarkt vonden 24 duizend van de circa 69 duizend geregistreerde vluchtelingen een baan, al dan niet met hulp van de gemeente of hun gastgezin. Volgens cijfers van het UWV kwamen zij vooral terecht in de horeca, land- en tuinbouw en zakelijke dienstverlening.

Arbeidsbelemmeringen

Die hoge arbeidsparticipatie van Oekraïners staat in sterk contrast met die van andere vluchtelingengroepen, stelt onderzoeker Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat is het gevolg van de arbeidsbeperkingen die voor die andere vluchtelingen gelden: in afwachting van hun status mogen zij de eerste zes maanden van hun verblijf helemaal niet werken. Daarna mag dat maximaal 24 weken met een werkvergunning. Zo werkte van de Syriërs die in 2014 naar Nederland kwamen na twee jaar slechts 7 procent.

Oekraïners zijn op basis van een tijdelijke richtlijn uit de Europese Unie uitgezonderd van die beperkingen, omdat het om ‘opvang in de regio’ gaat. Volgens Dagevos, tevens bijzonder hoogleraar integratie en migratie, speelt bovendien mee dat de verwachting is dat zij weer zullen terugkeren als de oorlog voorbij is (een verwachting die hij op basis van de komst van eerdere vluchtelingengroepen overigens durft te betwisten). ‘Oekraïners zijn zo een interessante proef om te zien wat er gebeurt als de arbeidsbelemmeringen worden opgeheven’, stelt hij. ‘Dan kan het heel snel gaan.’

Dus als een Oekraïense sieradenontwerpster Van Bloemendaal vraagt hoe waarschijnlijk het is dat ze via dit traject werk zal vinden, kan die vol vertrouwen stellen dat dat zeer likely is. ‘De arbeidsmarkt is op het moment erg tight’, legt ze uit. Daardoor zijn werkgevers minder kieskeurig. ‘Waar sollicitanten eerst aan vier van de vier vereisten moesten voldoen, zijn twee er nu vaak genoeg. In de horeca was beheersing van de taal bijvoorbeeld een harde eis, nu kunnen Oekraïners helpen met serveren terwijl Nederlandse collega’s bestellingen opnemen.’

Toch is Van Bloemendaal ook realistisch: een baan vinden op hun eigen niveau is een grotere uitdaging. Als vluchtelingen uitsluitend hun moedertaal spreken, kunnen ze vaak alleen instappen in ‘laagdrempelige’ banen. En als het hoogopgeleide Oekraïners al is gelukt om tijdens hun vlucht nog diploma’s van huis mee te nemen, is het nog maar de vraag of die in Nederland worden erkend. De papieren cv’tjes die nu worden volgeschreven zijn daarmee vooral herinneringen aan wat ooit was en dromen van wat ooit weer kan zijn.

Vaardigheden

Dat merkt ook psycholoog Anna Yakovenko (37). Sinds haar aankomst in Nederland stuurde ze zeker vijftig brieven naar ggz-instellingen. Van allemaal kreeg ze dezelfde reactie: omdat ze geen Nederlandse BIG-registratie heeft, mag ze niet als psycholoog aan de slag. ‘Ik ben Nederland heel dankbaar voor alle hulp’, zegt ze haast obligaat, ‘maar ik wil werken. Ik wil mijn handen en mijn hoofd gebruiken, en ik heb het geld nodig.’ Nu is haar hoop gevestigd op de medewerker van uitzendbureau PDZ.

Die kijkt nog eens geconcentreerd naar haar A4-tje. ‘Misschien kunnen we een andere baan vinden waarin jouw vaardigheden van pas komen’, oppert hij. ‘Ik ken bijvoorbeeld nog een groente- en fruitbedrijf waar veel Polen en Oekraïners werken, zij zoeken nog een assistent voor de arbo-dienst. Daar kun je binnen een paar weken beginnen.’ Er is ook nog een snellere optie, vervolgt hij: ‘Als je de productie in wilt, kun je morgen beginnen.’ Het eerste wil Yakovenko proberen, maar een fabriek? Ze slikt. ‘Ik weet het niet. Ik heb ook mijn – hoe zeg je dat – trots.’

‘Kansrijke’ asielzoekers

Hoewel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘positief’ noemt dat zoveel Oekraïners werk hebben gevonden, ziet het nog geen aanleiding om de arbeidsbeperkingen voor andere vluchtelingengroepen op te heffen. In tegenstelling tot Oekraïners is van hen namelijk niet bekend of zij na hun asielprocedure in Nederland mogen blijven. Al is dat volgens SCP-onderzoeker Dagevos makkelijk te pareren door ‘kansrijke’ asielzoekers uit landen als Syrië te scheiden van bijvoorbeeld veiligelanders.

Voor Dmytri heeft de medewerker van het uitzendbureau in ieder geval alvast goed nieuws: hij kan aan het werk. Niet als buschauffeur, zoals hij in Oekraïne was, maar in een vleesfabriek. Samen met zijn vrouw kan hij daar van 06.00 uur ’s ochtends tot half 3 ’s middags sateetjes rijgen. Als Dmytri hoort wat ze ermee gaan verdienen, heeft hij geen Google Translate meer nodig om zich uit te drukken. ‘11 euro bruto?’ Hij steekt lachend twee duimen in de lucht: ‘Super, nice price!’