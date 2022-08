Op de Hoge Veluwe wordt een strijd uitgevochten tussen moeflon en wolf, met de mens als scheidsrechter

De groep moeflons wordt bedreigd door de wolf, waarvan er twee binnen het park zijn weten te komen. Verschillende moeflons zijn al gedood. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Lange tijd kon de bezoeker van de Hoge Veluwe nergens dichter bij de moeflon komen dan in het restaurant van het park. Het vlees van het wildschaap met roots op Corsica, troeteldier van het natuurgebied, werd er geserveerd in een stoofpotje. Tot vorig jaar, toen de wolf het gebied wist binnen te dringen en de moeflonjagers van de Hoge Veluwe werkloos maakte.

Daarmee is gebeurd waarvoor parkdirecteur Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst al vreesde, nog voordat de eerste wolf zich in 2018 officieel vestigde in Nederland. Bijna de helft van zijn 332 schapen is inmiddels gepakt door de toppredator, bleek bij een recente telling. Voordat de moeflon helemaal wordt uitgeroeid, wil Van Voorst tot Voorst een ontheffing om de beschermde wolf het park uit te kunnen werken. Dood of levend.

De moeflon versus de wolf, of liever: de moeflonliefhebbers tegenover de wolvenliefhebbers. Het is de ultieme clash in het vraagstuk over wat natuur in Nederland nu eigenlijk is. En wat de rol van de mens daarin is. Bied je bescherming aan een sinds 1921 prima geïntegreerde exoot als de moeflon, of gaan alle grenzen open voor de na 150 jaar teruggekeerde inheemse wolf?

Stuifzanden

Als eigenaar van wat nu Park Hoge Veluwe is, kreeg Anton Kröller ruim honderd jaar geleden twaalf moeflons cadeau van groothertogin Charlotte van Luxemburg. Het kleinste schaap van Europa – met de imposante horens die naar beneden groeien om samen een M te vormen – was aanvankelijk alleen bedoeld om op te jagen. Toen bleek dat het dier zich de grove den goed liet smaken, bewees het zijn waarde in het openhouden van de stuifzanden in het park. Voortaan werd door jacht het aantal moeflons alleen nog op een ideale stand van rond de 220 gehouden. Voor veel van de boventalligen wachtte het stoofpotje.

Tijdens een rondleiding zegt terreinbeheerder Jakob Leidekker dat ze inmiddels niet meer zonder hun icoon kunnen. Hij heeft vanuit de Europese Natura 2000-wetgeving de verplichting dat het zand in het park blijft stuiven. Geen dier dat daar beter voor zorgt dan de moeflon. De gedachte dat gescheperde schaapskuddes – die wel beschermd kunnen worden tegen de wolf – de stuifzanden ook open kunnen houden, is volgens Leidekker ongefundeerd.

Er klinkt bijval van hoogleraar fysische geografie Jan Sevink (Universiteit van Amsterdam). ‘De moeflon is niet te vervangen’, zegt hij. ‘Ja, door veel vrijwilligers die grove dennen trekken, maar dat zorgt voor veel schade aan het ecosysteem, waaronder ook kwetsbare korstmossen vallen.’

Natuuringrepen

Toch blijft de vraag: mag de wolf slachtoffer worden van wat critici gekscherend het ‘tuinieren’ op de 5.400 hectare Hoge Veluwe noemen? Ecoloog Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) moet lachen om de term tuinieren. ‘Ja hallo, in heel Nederland geldt dat actief wordt ingegrepen om bepaalde karakters van landschappen te behouden’, zegt hij. ‘Op de Hoge Veluwe zijn ze daar ook nog behoorlijk succesvol in. Zadelsprinkhaan, heidezegge; qua biodiversiteit is dit een belangrijke plek voor de Nederlandse natuur.’

Den Ouden begrijpt dan ook wel dat het zuur is als de wolf een serieuze aanval doet op het dier dat daarvoor zorg draagt. ‘Het grappige van dit soort discussies is: als je niet door de gevolgen wordt getroffen, dan is het gemakkelijk redeneren dat de wolf overal welkom moet zijn’, zegt hij. ‘Het dier moet zeker beschermd blijven, maar daarbij hoort ook de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen aan terreinbeheerders die grote overlast ondervinden. Zo gaat het ook met herten, zwijnen en bevers.’

Hoogleraar Sevink vraagt zich bovendien af waar het eindigt met ‘fanatici’ die doen alsof we hier nog natuur hebben waarin de wolf een warm onthaal verdient. Waar ligt de limiet, vraagt hij zich af. ‘Wat gaan we doen als de beer na achthonderd jaar weer opduikt?’

Hekwerk

Het twee meter hoge hek rond 5.400 hectare Park Hoge Veluwe zal er niet tegen bestand zijn. Het staat er om enige grip te houden op de aantallen kleiner wild: herten, zwijnen. Met de intrede van de wolf elders op de Veluwe werd tot ergernis van de provincie Gelderland en naastgelegen eigenaar Natuurmonumenten ook een hek geplaatst voor een ecoduct. Weg was de verbinding tussen natuurgebieden waar andere beheerders juist naar streven.

Dat het centraal gelegen park als obstakel op de Veluwe wordt gezien voor migratie van wild – en overigens ook voor mensen, want de wandelaar en fietser moet er entree betalen – nemen ze op de Hoge Veluwe voor lief. Als particulier landgoed dat bijna 90 procent van het beheer zelf bekostigt, staat het de beheerders binnen de Europese natuurafspraken ook tamelijk vrij te doen wat ze willen.

De ergernis over de eigenzinnige Hoge Veluwe is geregeld terug te zien in de kapot geknipte hekken. Vermoedelijk zijn zo vorig jaar twee wolven door de omheining binnengekomen. De ironie wil dat zij nu zijn ingesloten in een gebied waar ze ongewenst zijn.

Bewustwording

De vrees in het park is dat de moeflon, na te zijn afgevoerd van de menukaart, ook in rap tempo van de stuifzanden zal verdwijnen. Om een groter publiek hiervan te doordringen, is de tentoonstelling Red de moeflon in het parkmuseum ingericht. Beheerder Leidekker beveelt een bezoekje zeer aan. Binnen prijken foto’s van doodgebeten moeflons aan de muur. Als het de bedoeling is de bezoeker terug te laten verlangen naar de moeflon in stoofpotvorm, dan is de expositie geslaagd.

Mocht de beheerder zijn strijd tegen de wolf winnen, dan komt wellicht het wilde schaap nog eens terug op de menukaart van de Hoge Veluwe. Zo niet, dan bestaat de kans dat bezoekers binnenkort genoegen moeten nemen met de moeflon als permanent museumstuk.