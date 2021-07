Op de halflege Italiaanse camping is van code rood nog niets te merken

Terwijl de Tweede Kamer verhit debatteerde over code rood en het redden van vakanties, is de paniek onder vakantiegangers in Italië ver te zoeken. ‘Het is hier goed toeven.’

Marco Dijkstra (41) zet koffie op een campinggaspit, terwijl zijn vrouw Rosalie (39) de was te drogen hangt. Een voor een komen ook zoons Coen (4) en Gijs (2) uit de camper gekropen, de slaap van hun middagdutje uit de ogen wrijvend.

In Den Haag woedt ondertussen een verhit debat over de deltavariant, code rood en het redden van vakanties, maar op camping Village Flaminio is van paniek niets te merken. Op het kampeerveld in de noordelijke periferie van Rome staan weinig anderen, dus het gezin uit Zeist heeft alle rust en ruimte. ‘Het is hier goed toeven’, zegt Dijkstra vrolijk.

Goed, in de supermarkt moet je een mondkapje op, want die zijn in alle binnenruimtes verplicht. Ook moet je bij het campingzwembad je naam en telefoonnummer opschrijven voordat je in het water springt en wordt je temperatuur opgemeten voordat je een museum binnen mag, maar verder is er van de pandemie eigenlijk weinig te merken.

Voor de vakantiegangers althans. De gezichten van het campingpersoneel staan wel degelijk bezorgd. Niet om de deltavariant, maar vanwege de lege plekken. Normaal zijn die rond deze tijd van het jaar gevuld met Nederlandse en Duitse kampeerders, zegt medewerker Valeria Cucciolito. ‘Hebben jullie een wet dat je niet op vakantie mag, of zo?’ informeert ze nieuwsgierig.

Ook in het zwembad blijft het grootste deel van de witte plastic ligstoelen leeg. Over het water schallen alleen Italiaanse kinderstemmen. Italianen gingen altijd al veel op vakantie in eigen land. Maar sinds de pandemie is die gewoonte, zoals in veel landen, nog sterker geworden. Voor het eerst startte Cucciolito deze zomer een online advertentiecampagne in het Nederlands omdat de boekingen, die normaal vanzelf binnenstroomden, uitbleven.

Test

In de zwembadbar staat het personeel zich zichtbaar te vervelen, mismoedig swipend op hun telefoons. Als de barvrouw hoort dat Nederland donderdag weer rood kleurt op de Europese kaart haalt ze lusteloos haar schouders op. ‘Rood, geel, groen, ik houd het niet meer bij.’

In het water zoekt een jong Vlaams koppel verkoeling, nadat ze hun camper net op het terrein hebben geparkeerd. Charlotte Erauw (22) en Alexander De Reuk (23) reden door naar Rome, na een eerdere stop in Venetië (‘Niet druk’). Ze hebben na de Eeuwige Stad nog een bezoek aan Milaan op het programma staan, op de terugweg naar het noorden.

Naar de coronatest die ze voor vertrek deden, werd bij geen enkele landsgrens gevraagd. ‘Dat hadden we eigenlijk wel gehoopt’, zegt Erauw. Volgens de Italiaanse regels moeten EU-burgers een negatief testresultaat (antigeen of PCR, niet ouder dan 48 uur) bij zich hebben als ze nog niet volledig gevaccineerd zijn. In de praktijk zijn controles vrijwel niet bestaand, zeker voor wie het land met de auto binnenkomt.

De familie Dijkstra nam een onorthodoxere route waarop ze wél controles tegenkwamen. Ze reisden via Frankrijk en Corsica naar Italië en werden op de boot zelfs twee keer gecontroleerd. Bij aankomst en, na een nieuwe test op het eiland, ook weer bij vertrek. Hun PCR-test bij aankomst was ouder dan de in Frankrijk toegestane 72 uur, maar daar deed niemand moeilijk over. Voor de zekerheid hebben ze ook een bewijs van hun ene vaccinatie bij zich, al heeft dat document geen officiële status.

Concurrentie

Zo blijkt het covid-grensbeleid in praktijk vaak wat soepeler dan op papier. Zeker in de landen die vanuit economisch oogpunt snakken naar toeristen. Marco Dijkstra merkt dat ze overal meer dan welkom zijn en hun plek op de meeste campings voor het uitkiezen hebben. ‘Zelfs de Fransen waren blij dat we er waren’, zegt hij met een knipoog.

Toch biedt dat geen garanties voor de rest van de zomer. Donderdagmiddag hebben ook de Italiaanse media eindelijk door dat Nederland rood en deels zelfs al rosso scuro (donkerrood) kleurt op de Europese ECDC-kaart.

Met rond de tweeduizend nieuwe gevallen per dag is het virus ook in Italië zelf weer iets meer aanwezig dan een paar weken geleden, maar de aantallen zijn er beduidend lager dan in Nederland. Toch overwegen de Italiaanse autoriteiten om, in navolging van Frankrijk, het vaccinatiebewijs op veel meer plekken verplicht te stellen.

Marco Dijkstra (41), Rosalie (39), Coen (4) en Gijs (2) genieten onbezorgd van hun vakantie. Beeld Nicola Zolin

Voorlopig blijft het standpunt van de Italiaanse regering tegenover EU-burgers dat zij, mits ze aan een van de eisen van het Digitale Corona Certificaat voldoen, niet in quarantaine hoeven. Maar de Italiaanse gezondheidsminister Roberto Speranza, doorgaans van de voorzichtige lijn, sluit een aanscherping van dat beleid niet helemaal uit.

Zijn Griekse collega deed dat donderdag wel. Hij benadrukte tegenover Algemeen Dagblad te kijken naar opnames en vaccinatiegraad, in plaats van naar besmettingen. Zo dreigt het grensbeleid, dat door de komst van het Digitale Corona Certificaat juist uniform en simpel had moeten zijn, op het laatste moment toch nog uit te lopen op een concurrentiestrijd om de toerist tussen de noodlijdende vakantielanden.

De Dijkstra’s, inmiddels aan de koffie op hun stoelen voor de camper, volgen het Nederlandse nieuws, maar hebben geen last van de oplopende cijfers. Ze hebben juist net besloten nog een dagje langer in Rome te blijven, voordat ze weer langzaam noordwaarts gaan rijden.

‘Ik was al jaren niet meer bij de Trevi-fontein geweest, omdat het er altijd zo druk was’, zegt Marco Dijkstra. ‘Blijkt nu gewoon een hele mooie fontein te zijn.’ Hij kan het zijn landgenoten dus alleen maar aanraden op vakantie te gaan. Lachend: ‘Ze mogen komen als wij weer weg zijn.’