Op de gortdroge Zeeuwse akkers liggen de piepers te verpieteren

Kees de Koning en Michael Schippers (op de tractor) zijn de kurkdroge klei aan het 'diepspitten' om de grond vruchtbaarder te maken. Beeld Arie Kievit

Akkerbouwers Kees de Koning (71) en Michael Schippers (54) turen door het raam van de stoffige pick-uptruck. Stapvoets rijdend zien ze de gortdroge percelen liggen van hun akkerbouwbedrijf in Kamperland, op het Zeeuwse Noord-Beveland. De luzerneplanten – bestemd voor veevoer – aan de linkerkant liggen er dor en geel bij, rechts hangen de bladeren van de aardappelplanten bruin en slap naar beneden. Hier en daar piepen witte bloemetjes tevoorschijn, maar veel hoop biedt dat niet. ‘Die bloeien van ellende’, zegt Schippers.

Zeeland wordt omgeven door water, maar toch heeft het de twijfelachtige eer om de droogste provincie van Nederland te zijn. In de afgelopen vier maanden viel hier de minste neerslag van het hele land, blijkt uit gegevens van het KNMI. Het water in de zeearmen, de sloten en de bodem is zout en daarmee schadelijk voor sommige planten en gewassen. Zoet water bereikt de provincie nauwelijks. Er stromen geen rivieren en niet overal zitten zoete grondwaterbellen in de grond. Het zoete water dat er wél is, bijvoorbeeld regenwater dat is vastgehouden, is sinds het voorjaar rap verdampt vanwege de hitte.

Beregenen met zoet water kan dus niet. Dat maakt de 350 hectare land van Nieuw Campen, het bedrijf waarvan De Koning en Schippers mede-eigenaren zijn, volledig afhankelijk van regen. En daar is dit jaar 300 millimeter te weinig van gevallen, ziet De Koning op de app op zijn telefoon die het waterpeil bijhoudt. Het is funest voor tarwe, uien, suikerbieten, aardappelen, vlas, zomerkoolzaad, luzerne en graszaad, de gewassen die de Zeeuwse boeren verbouwen.

Geen loof

Vooral de uien en aardappelen lijden onder de droogte, zegt De Koning. ‘In het voorjaar heeft het ook nauwelijks geregend, waardoor de planten geen loof hebben ontwikkeld. Zonder de schaduw van het blad liggen ze te koken.’

Duimen de boeren elke dag voor een plotselinge wolkbreuk om de oogst te redden? Nee, zegt Michael Schippers. ‘In dit stadium is het gunstiger als het droog blijft. Als er nu veel water valt, maken de aardappelen een gigantische groeispurt door. Dan worden het waterknollen met bruine plekjes. Zulke frieten wil niemand eten.’

Normaliter oogsten de boeren van Nieuw Campen 50 duizend kilo aardappelen. ‘In dit problematische jaar kunnen we er daar minimaal 10 duizend van aftrekken’, zegt De Koning, die de administratie beheert. ‘Voor sommige boeren zou dat gunstig kunnen uitpakken omdat de prijs van schaarse producten stijgt. Maar wij zitten vast aan contracten. Onze omzet valt dus sowieso lager uit.’

Michael Schippers (l.) en Kees de Koning op de akker met luzerne, die wordt gebruikt als veevoer. De meeste planten hebben de droogte niet overleefd. Beeld Arie Kievit

‘Iedere druppel telt nu’, zegt Janneke La Gasse, woordvoerder van waterschap Scheldestromen, dat over het waterbeheer in de provincie gaat. De situatie is op dit moment extremer dan in het historisch droge jaar 1976. Daarom geldt nu voor het eerst in tien jaar een onttrekkingsverbod van slootwater in de provincie. Om het kwetsbare veen te beschermen tegen het zoute water, dat als kwel uit de bodem naar boven komt, worden onconventionele maatregelen ingezet: gezuiverd rioolwater moet de ondergrond daar waar het kan nat houden.

Door meer water vast te houden in de winter probeerden het waterschap en Natuurmonumenten zich al op de droogte voor te bereiden. Het bleek niet genoeg. De waterpeilen moeten daarom structureel hoger, vindt Wouter Stempher, boswachter bij Natuurmonumenten. Voor boeren is dat misschien aan het begin van het seizoen nadelig, omdat ze later het land op kunnen doordat hun trekkers wegzakken in de natte aarde. Maar later in het seizoen profiteren ze er juist van. ‘Als je ziet wat de droogteschade nu is, ook voor de natuur en de vogels, dan is dat enorm.’

Andere gewassen

In deze kustprovincie, waar vanwege de vruchtbare kleibodem veel akkerbouw is, zoeken boeren ook zelf naar oplossingen voor de extremere droogte. Sommigen telen andere gewassen die minder vocht nodig hebben, zoals veldbonen. Anderen investeren in innovatieve watersystemen, waarbij een computer nauwlettend in de gaten houdt dat ieder plantje voldoende water krijgt, terwijl er zo min mogelijk water wordt verspild.

Toen de gewassen van Michael Schippers en Kees de Koning een paar jaar geleden ook dreigden te verpieteren, lieten ze een vrachtwagen vol water uit West-Brabant komen. De operatie kostte ‘klauwen met geld’. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen - of eigenlijk: ‘Als je gewas verpietert, ga je gekke dingen doen.’

Maar de kosten wogen niet op tegen de opbrengst, zegt De Koning. Nu hebben ze hun zinnen gezet op de aanleg van een waterbassin. Het land ligt ingesloten tussen een industrieterrein en een camping. Het regenwater dat daar valt, verdwijnt nu ongebruikt in de zoute sloten, maar kan – als er een pot geld beschikbaar komt – met een opvang- en buizensysteem de aardappelen in de toekomst van water voorzien.

Nuchtere mensen

Andere duurzame manieren om de droogte te bestrijden worden onderzocht bij Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Met steun van de provincie en boerenorganisaties kijken ze daar bijvoorbeeld hoe gewassen beter bestand kunnen raken tegen zout. ‘Zo zie je dat deze veranderende omstandigheden ook innovaties aanjagen’, zegt Erik Martens van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie. ‘Zeeuwen blijven nuchtere mensen. Ze zoeken manieren om ermee om te gaan, in plaats van ach en wee te roepen.’

Jaren geleden ontvluchtte Schippers de ongunstige weersomstandigheden in Zeeland door in Canada te gaan werken. Maar na anderhalf jaar was hij weer terug, ondanks de grote hoeveelheid zoet water die daar voorhanden is om de gewassen te besproeien. ‘Mijn roots liggen hier’, zegt hij. ‘Bovendien moest ik om 4 uur mijn bed uit om dat pokkensproeiding te verzetten.’

Relativeringsvermogen is van levensbelang voor een Zeeuwse boer, zegt Schippers. ‘Anders houd je het niet vol. Wij gaan niet bij de pakken neer zitten en verzinnen er wat op. Desnoods gaan we sinaasappels verbouwen.’