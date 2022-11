Op de G20-top is het Rusland tegen de rest, maar ‘Indonesië roeit liever tussen twee riffen door’

De Amerikaanse president Joe Biden (links) spreekt op de G20-top met Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Beeld AP

Dag Noël, wat is het belangrijkste punt op de agenda tijdens deze G20-top?

‘Eigenlijk zou deze top moeten gaan over de vraag hoe we de economie na de coronacrisis weer een impuls kunnen geven en hoe we een transitie naar een groene economie kunnen maken. Maar in de praktijk gaat het over maar één onderwerp: de oorlog in Oekraïne. Die overschaduwt alles.

‘De grote westerse landen willen Rusland op deze top isoleren. Ze zijn vooral bezig de twijfelaars over de streep te trekken. Vandaag had premier Mark Rutte, die te gast is op de G20-top, bijvoorbeeld een een-op-eengesprek met de Chinese president Xi Jinping. Daarin heeft Rutte, zoals hij het zelf noemde, geprobeerd om Xi te stimuleren om partij te kiezen.

‘Naast dat geopolitieke spel gaan de gesprekken ook over voedselzekerheid, een uitvloeisel van de oorlog. Zo heeft de Indonesische instant noodle-industrie problemen: het graan voor die noedels komt uit Oekraïne en de kunstmest voor de sawa’s uit Rusland. Al is het een verre oorlog, de gevolgen ervan zijn ook hier merkbaar.’

De Russische president Vladimir Poetin is zelf niet naar Bali afgereisd, maar heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gestuurd. Hoe beïnvloedt dat de sfeer?

‘Het is Lavrov tegen de rest. Ik ben er zelf niet bij, maar Rutte zei vandaag dat de Russische minister een lomp figuur is. Voordat Lavrov hier naartoe vloog, zei hij dat deze G20-top over sociaal-economische onderwerpen moest gaan, en niet over orde en veiligheid. Daar hebben we volgens hem de VN-Veiligheidsraad voor.

‘Het is misschien wel jammer dat de wereldleiders nu niet over economische vooruitgang praten, zei ook Rutte, maar alle samenwerking en ontwikkeling vindt plaats in deze context. Er zit gewoon een iemand in de conferentiezaal die een oorlog is begonnen. Die krijgt nu op z’n kop.’

Komen de deelnemende landen morgen met een gezamenlijke verklaring?

‘De deelbijeenkomsten van eerder dit jaar leverden niks op, maar waarnemers stellen dat er morgen wellicht wel een verklaring komt, waarin de oorlog in Oekraïne wordt veroordeeld. Dat is wel iets heel anders dan de gehoopte afspraak over de transitie naar groene energie of het uitfaseren van kolen.

‘De meeste wereldleiders hebben elkaar trouwens door de coronacrisis jarenlang niet gezien. Nu zien ze elkaar opeens drie keer in een week. Afgelopen weekeinde was de bijeenkomst van de ASEAN, een organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië, waar ook China, Japan en de Verenigde Staten bij aanwezig waren. Daarna zijn de belangrijkste deelnemers naar Bali doorgevlogen, voor de top die nu plaatsvindt. En hierna moet de hele bups snel weer door naar Bangkok, waar vrijdag een top van de Apec begint, de organisatie van landen rondom de Grote en Indische Oceaan.’

Gastland Indonesië heeft ambitieuze, economische toekomstplannen, schreef je eerder. Leeft de G20-top ook onder de mensen op Bali?

‘Nee, de mensen hier zijn met compleet andere dingen bezig. Als je ze ernaar vraagt, zeggen ze hooguit: het is goed voor Bali, want er komen weer toeristen en we hebben weer werk. De coronatijd is hier zwaar geweest. Er was geen financiële compensatie. Veel mensen zijn teruggegaan naar het dorp van hun ouders, om weer op de palmplantages of de rijstvelden te werken. De toeristische sector, de belangrijkste sector op Bali, lag op zijn gat.

‘Het eiland staat wel op zijn kop. Vanuit het hele land zijn achttienduizend militairen en tienduizend politieagenten naar Bali gekomen. Je vraagt je af of er in de rest van Indonesië nog agenten over zijn. Je ziet pantserwagens rijden, soldaten in zwarte uniformen gaan op crossfietsen door de straten en tussen de badgasten lopen snipers rond. Voor de kust ligt de halve vloot: ik zag zes marineschepen voor het hotel liggen.

‘Hoe het luchtruim hier wordt beschermd, zegt veel over het streven naar harmonie in Indonesië. Dat gebeurt door twee Amerikaanse F16’s en twee Russische Soechoj-gevechtsvliegtuigen. Daarmee wil het land laten zien dat het geen kant kiest. Of zoals Indonesiërs het zelf zeggen: ze roeien liever tussen twee riffen door. In de Verenigde Naties heeft Indonesië wel de annexatie van de Oekraïense provincies door Rusland afgekeurd, maar verder probeert het iedereen te vriend te houden.’

Deze G20-top vormt de start van jouw correspondentschap in Zuidoost-Azië. Hoe vind je dat?

‘Het was boeiend om te schrijven over de economische ambities van Indonesië. Ik vind het ook interessant hoe deze regio de komende jaren al dan niet laat zien dat zij haar eigen boontjes kan doppen en zo haar onafhankelijkheid kan behouden, om te voorkomen dat de VS of China de lakens gaan uitdelen.

‘Mijn standplaats tijdens dit correspondentschap is Indonesië. Ik had ook in Bangkok of Hanoi kunnen gaan wonen, maar met Indonesië heeft Nederland een gedeelde geschiedenis. Daar komen nog altijd veel onderwerpen uit voort. Mijn volgende verhaal zal bijvoorbeeld gaan over de viering van Sinterklaas, die hier wordt beschermd door gelovigen van de plaatselijke moskee. Dat zegt iets over de polarisatie in de samenleving.’