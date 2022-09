Op de FvD-school in Almere worden leerlingen teruggeworpen in de tijd

De Renaissance School in Almere, opgericht door Forum voor Democratie, blijkt gevestigd op een locatie die tot voor kort geheim was: het gebouw van de scoutingvereniging. Zodra de locatie uitlekte, ontving de school een dreigbrief met de tekst: 'Fascisten Opgerot'. Beeld Pauline Niks

Aan het einde van een doodlopende weg in het Vroege Vogelbos in Almere parkeren op maandagmiddag vier auto’s voor een betonnen gebouwtje met een houten slagboom ervoor. Vier vaders en moeders stappen uit en gaan het gebouwtje binnen, om even later weer naar buiten te komen met vier kinderen aan de hand, die onmiddellijk uitgelaten beginnen te vertellen over wat ze vandaag allemaal hebben geleerd en gedaan.

Tot zover de overeenkomsten met het tafereel dat zich dagelijks bij duizenden basisscholen in Nederland voltrekt. Blijf iets langer bij de slagboom hangen, en er ontvouwt zich een wereld van verschil. Ouders die gespannen om zich heen kijken voordat ze de bosweg met zo’n noodvaart verlaten dat de boerenzakdoeken aan hun buitenspiegels ervan wapperen. Een docent die zich schielijk verstopt als er op het raam van een klaslokaal wordt geklopt. Een collega die naar buiten komt met een zwarte zonnebril op haar gezicht en een capuchon diep over haar hoofd getrokken. Een politieauto die poolshoogte komt nemen omdat er vanmorgen bij de ingang van het terrein een plakkaat was opgehangen met de tekst: ‘Fascisten opgerot.’

Het is dan ook niet zomaar een school die zich sinds twee weken in het onderkomen van de plaatselijke scoutingvereniging heeft gevestigd. Het is het geesteskind van Thierry Baudet en fractiegenoot Ralf Dekker, een gloednieuw leerconcept dat geheel volgens de grondbeginselen van Forum voor Democratie voor een wedergeboorte van het onderwijs moet zorgen, en precies om die reden door critici met angst en beven wordt gadegeslagen: de Renaissanceschool.

Hier geen negatief gedoe over de witte man

Hier geen - in de woorden van Baudet en Dekker - ‘klimaathysterie’, ‘coronapaniek’, ‘negatief gedoe over de witte man’, ‘genderproblematiek’ en ‘te vroege seksuele voorlichting’. Wel veel aandacht voor rekenen, taal, handvaardigheid, bijbelse verhalen en ‘feesten waarvoor we ons tegenwoordig moeten excuseren.’

Werp een blik naar binnen bij het gebouw, waarvan de locatie tot nu toe strikt geheim werd gehouden door de schoolleiding en waar het tevergeefs zoeken is naar een naambordje of een logo, en je wordt een paar decennia teruggeworpen in de tijd. Digiborden, computers of iPads zijn er niet te vinden. In plaats daarvan hangt er een ouderwets schoolbord aan de muur waarop in sierlijke letters Engelse woordjes staan geschreven. Op een tafel in de hoek liggen rekenboekjes van Wolters Noordhoff. De aankleding beperkt zich tot een enkele kindertekening, grauw en grijs domineren het decor.

Hoewel het aantal leerlingen in Almere vooralsnog op één hand te tellen is, heeft Forum voor Democratie grootse plannen met de Renaissanceschool. Ook in andere gemeenten waar de partij het goed deed bij de raadsverkiezingen, zoals Apeldoorn, Den Haag, Hoogeveen en Tilburg, moeten de komende jaren dit soort privéschooltjes met FvD-signatuur verrijzen.

Vraag de ouders die in het Vroege Vogelbos hun kind komen ophalen wat hen heeft bewogen om voor deze onderwijsvorm te kiezen, en je hoort alleen het ruisen van de bomen.

‘Onderwijzers met bezieling: waar zie je dat nog?’

Irene van Dijk, een 54-jarige ‘systemisch coach’ uit Lelystad, wil wel iets zeggen. Zij had zojuist een kennismakingsgesprek op de Renaissanceschool en overweegt sterk haar zoon en dochter aan te melden. ‘Ik vind het een fantastisch concept,’ zegt Van Dijk, die zichzelf ‘heel spiritueel’ noemt en voor haar werk ‘Soulmeet Sisterdagen’ en workshops over paardenbewustzijn organiseert. ‘Gewoon een schoolbord met een krijtje, en onderwijzers met bezieling en passie, waar zie je dat nou nog? En dat dan ook nog midden in de natuur. Op andere scholen worden kinderen gedwongen om elke dag naar dezelfde uitzendingen van Schooltv te kijken. Die beïnvloeding, dat vind ik heel eng.’

De Renaissanceschool voelt als een veilige plek, zegt Van Dijk. Zelf heeft ze veel weerstand ervaren sinds ze besloot zich niet te laten vaccineren tegen corona. ‘Daardoor ben ik veel vrienden en familieleden kwijtgeraakt. Noem me een wappie, maar ik geloof dat er een groter plan schuilt achter het coronabeleid. Als mijn kinderen naar de Renaissanceschool zouden gaan, hoef ik in elk geval niet bang te zijn dat ze zich er verplicht moeten laten inenten.’

Omdat ze bij Forum voor Democratie ook wel aanvoelden dat lang niet iedereen zo laaiend enthousiast zou zijn over hun nieuwe onderwijsconcept als Irene van Dijk, hielden Baudet en Dekker bewust stil dat ze onderdak hadden gevonden bij het scoutinggebouw van de Cornelis Lelygroep, dat doordeweeks leegstond. Zelfs de gemeente Almere werd niet ingelicht.

Enkele dagen geleden lekte dat geheim alsnog uit, toen het stichtingsbestuur van de scoutingvereniging een e-mail aan haar leden rondstuurde, waarin bekend werd gemaakt dat er een huurovereenkomst was gesloten met de Renaissanceschool. Er stond een ‘belangrijke huursom’ tegenover, zo luidde de onderbouwing, en die kon de vereniging goed gebruiken: ‘De energiekosten stijgen op dit moment gigantisch.’

Binnen de kortste keren kalkte iemand ‘fascisten’ op een plakkaat

Het mocht niet baten. Binnen de kortste keren kalkte iemand ‘fascisten’ op een plakkaat, deden anonieme scoutingleden hun beklag bij Omroep Flevoland, en verklaarde Scouting Nederland dat ‘ze zelf niet zo’n huurder zouden hebben gekozen.’

Moet de Renaissanceschool nu op zoek naar een andere locatie? ‘We zijn met elkaar in gesprek om te bepalen wat de beste vervolgstappen zijn,’ laat het stichtingsbestuur van de Cornelis Lelygroep weten. Forum voor Democratie beperkt zich tot een persbericht waarin de partij stelt ‘met ontzetting’ kennis te hebben genomen van de ‘weerzinwekkende intimidatie’.

Irene van Dijk slaakt een diepe zucht als de weerstand ter sprake komt. ‘Ik vind het zo erg dat Forum voor Democratie zo wordt gedemoniseerd. Die mensen doen gewoon gepassioneerd hun werk.’ Nee, een aanhanger van Thierry Baudet wil ze zichzelf zeker niet noemen. ‘Ik heb meer met Caroline van der Plas,’ zegt ze. ‘Maar zij sticht nog geen scholen. Misschien komt dat nog.’