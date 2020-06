Op de eclectische pop-up camping voelt een wereldreiziger zich ook prettig

Duizenden tipi’s, yurts en andere luxe festivaltenten hebben deze zomer geen bestemming meer. Slimme ondernemers gebruiken ze nu voor hun pop-up glampings. ‘We bereiken een nieuwe doelgroep die zich niet thuis voelt op een aangeharkt bungalowpark, dat zet wel aan het denken.’

Een weekendje ‘kamperen’ in een Dreamer-suite kost 610 euro en 50 cent. Maar dan heb je ook wat: een paviljoen voorzien van een ruim tweepersoonsbed, een eigen badkamer, een hangmatstandaard en een overdekt terras met uitzicht op de weilanden. ‘Dat is eigenlijk geen kamperen meer’, zegt campinguitbater Jeroen Schreurs.

Dat is het ook niet. Dit is ‘pop-up glamping’, een nieuwe tak van kamperen die uit de coronacrisis is geboren. Deze Dreamer-suite zou normaliter op een evenement als elektronisch dancefestival Tomorrowland hebben gestaan, afgehuurd door een rijke Rus of bitcoinmiljonair.

De Dreamer staat op een camping in de Achterhoek tussen andere festivalbouwsels die dit jaar ongebruikt dreigden te blijven, zoals Mongoolse yurts, puntige tipi’s en Indonesische awaji’s (tenten op poten).

Gestrande wereldreizigers

Crisis maakt vindingrijk. Zonder corona was de Winterswijker Jeroen Schreurs (35) nu druk bezig geweest met foodtruckfestivals door het hele land. ‘Daar kon een streep doorheen.’ Hetzelfde geldt voor streekgenoot Michael Wedel (51), die zijn brood verdient met het opbouwen van tentenkampen bij festivals als Lowlands en Pinkpop. Ook hij viel ineens in een zwart gat.

Schreurs wist van een leegstaande camping in Rekken, Wedel had goede contacten in de evenementenbranche. Zo begonnen ze samen For-rest, de eerste ‘pop-up glamping’ van Nederland, die vrijdag 12 juni is geopend. Verspreid tussen de bomen en struiken zijn veertig luxe kampeerplekken opgebouwd. Allemaal met eigen sanitair: niemand hoeft met een rol wc-papier naar het toiletgebouw. Eten kan worden afgehaald bij foodtrucks, op een apart veldje. In een hoek van het terrein is achter takkenhagen een ‘wellnestje’ gebouwd met sauna en bubbelbad. Alles om de luxe kampeerder een gevoel van welbehagen te bezorgen.

Door de coronacrisis vieren de meeste Nederlanders hun vakantie dit jaar in eigen land. Dat geldt ook voor de meer avontuurlijk aangelegde vakantiegangers die anders een trip naar Bali hadden geboekt of een rondreis door Vietnam. Die doelgroep wil Schreurs aanspreken. ‘Wij zijn er voor de gestrande wereldreizigers. Die van een beetje avontuur houden en het leuk vinden om ’s avonds bij het kampvuur te zitten met een speciaalbiertje. Die willen niet op een gewone camping zitten.’ Kinderen (en honden) zijn alleen toegestaan tijdens de bouwvak van 24 juli tot 7 augustus. Schreurs:‘Je wilt na een avondje chillen niet wakker gehuild worden door de baby van de buren.’

Tussen de bomen en struiken op For-rest, de eerste ‘pop-up glamping’ van Nederland, zijn veertig luxe kampeerplekken opgebouwd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tachtig projecten afgeblazen

Het uitvallen van het evenementenseizoen is niet alleen een strop voor de organisatoren, maar ook voor toeleveringsbedrijven die leven van festivals. Zoals CampSolutions, wereldmarktleider in het leveren van tentenkampen bij evenementen.

Deze zomer zouden ze tachtig projecten doen, vertelt eigenaar Wouter Leuven (39): van Down the Rabbit Hole en Sziget tot Formule-1 races in heel Europa. Het virus veegde alles in één klap weg. Vijfduizend slaapaccommodaties, van simpele legertenten tot luxe onderkomens, lagen ongebruikt te wachten. ‘De vraag was: wat gaan we daarmee doen? Toen hebben we een mailing uitgedaan naar campingeigenaren.’

Daarna begon het te lopen, zegt Leuven: van alle kanten stroomden aanvragen binnen van campingeigenaren uit België en Nederland. Schreurs en Wedel waren er vroeg bij. Iemand die ook snel reageerde was Danny Paerl (31), eigenaar van een bungalowpark in bossen bij Hoenderloo, op de Veluwe.

Paerl had een heel ander probleem. Hij bezit een heideveld van 3,5 hectare naast zijn bungalowpark. Het plan was om daar ook vakantiehuisjes te bouwen, maar vanwege de onzekere tijden trok de investeerder zich terug. ‘Ik heb Leuven gebeld en gezegd: moeten wij niet eens een kopje koffie drinken?’

Woontent met bedstee

Dat kopje koffie leidde tot Glamp Outdoor Camp Veluwe, grofweg volgens dezelfde opzet als in Rekken. Aan slingerende zandpaden op het glooiende heideterrein zijn zeventig ‘bunk-houses’, awaji’s en andere luxe slaapplekken gebouwd. De mooiste huisjes staan op een heuvel, met uitzicht op het bos. ‘Hier lopen nog reeën rond’, glundert Paerl. ‘Dit is bijna niet Nederlands.’

Anders dan in Rekken zijn kinderen in Hoenderloo wel welkom, benadrukt Paerl. Gezinnen kunnen een eigen kampementje huren met een luxe bunk-house voor vader en moeder, een woontent en een bedstee voor de kleintjes.

Nieuwe doelgroep

Glamp Camp Veluwe gaat op 3 juli open, maar de boekingen stromen volgens Paerl nu al binnen. Wat interessant is: ‘We bereiken hiermee een nieuwe doelgroep die zich niet thuis voelt op een aangeharkt bungalowpark. Dat heeft mij wel aan het denken gezet.’

Datzelfde geldt voor Leuven die met CampSolutions ondanks de coronacrisis een onverwacht goed jaar hoopt te draaien. Op tal van plekken zijn aanvragen in behandeling voor pop-up glampings. Hij hoopt deze zomer twee tot tweeënhalf duizend festivalaccommodaties uit te zetten. ‘Vooral in het luxe segment. Daar ben ik heel tevreden mee.’

De recreatiebranche stond tot nu toe niet op hun netvlies, zegt Leuven. ‘Maar in de toekomst kan dit wel eens een interessante nieuwe markt voor ons worden. Het is nog maar de vraag hoe het festivalseizoen er volgend jaar uitziet en of alle evenementen de crisis overleven.’ Misschien kan pop-up glamping, uit nood geboren, uitgroeien tot een blijvertje.

In Rekken denkt Schreurs stiekem verder dan de zomer. ‘We hebben hier zoveel plezier van dat we misschien wel doorgaan.’ Hij wijst hij om zich heen: ‘Het is toch prachtig hier. Als je dit jaar het vakantiegeluk hebt gevonden in eigen land, dan denk je misschien volgend jaar wel: waarom zou ik zo ver vliegen?’ Who needs Bali, als je de Achterhoek hebt?