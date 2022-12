Op de Dutch Comic Con voelt Mia (niet de echte naam) zich meer zichzelf dan in het echte leven

Het personage van Mia is geïnspireerd op Rem, een dienstmeisje uit een anime-serie. Beeld Jan Dirk van der Burg

Mia (17), Utrecht

Morgen is Mia weer scholier in spijkerbroek aan het Grafisch Lyceum Rotterdam, maar de vraag: ‘Hoe heet je in het echt?’, dat is vandaag de enige no-goarea in het gangenstelsel van de Dutch Comic Con, de plek waar dit weekend de levende animefiguren, de fantasieberen en de boselfen de norm zetten. Want dat dít nu echt is, dat is de kern van cosplay, het fenomeen dat draait om kostuumtransformatie naar een ander personage. ‘Vroeger had ik een hekel aan kostuums en schmink, dat is nu een beetje ironisch. Mijn personage is vandaag gebaseerd op Rem, een dienstmeisje uit de anime-serie Re:Zero - Starting Life in Another World. Zij is zó relatable.

‘Het grappige is dat mensen hier óf heel outgoing zijn óf heel introvert. Ik vind het ook lastig om mensen aan te spreken, maar ik heb toch ook al wat mensen gesproken die ik ken van vorige jaren. Hier voel ik mijzelf meer mijzelf dan normaal op straat, ik denk dat ik in deze omgeving beter kan uitspreken wie ik ben omdat hier bijna geen ‘normale mensen’ zijn.’ En die non-normatieve beleving heeft vandaag voor Mia maar één nadeel. ‘In mijn outfit zitten geen zakken, waardoor ik toch weer mijn rugzak mee heb. Dat ga ik volgend jaar veranderen, maar ja, dan ben ik ook weer iemand anders.’