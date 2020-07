Op de camping uitpuffen van de afgelopen maanden. ‘Ik geloof dat we nu op de achttien doden zitten.’

Veel Nederlanders vieren dit jaar noodgedwongen vakantie in eigen land. Hoe bevalt dat? De Volkskrant doet de komende weken verslag vanaf campings en vakantieparken. Deze week: familiecamping De Pekelinge in Zeeland. ‘We zijn door het oog van de naald gekropen. Maar we hebben het achter ons gelaten.’

Joke Roubos (63) staat voor haar caravan en laat het armbandje zien dat om haar gebronsde pols hangt. ‘No stress’ staat er in zwarte letters op witte dobbelsteentjes. Ze kreeg het sieraad van haar vriendin in het vliegtuig naar Miami, waar ze, samen met haar man Peter (65) en vier bevriende stellen naar toevloog om daar aan boord te gaan van de Costa Luminosa.

Het was februari en het gepensioneerde echtpaar uit Spijkenisse zou in het Italiaanse cruiseschip de wereld over varen. Van de Cariben via de Canarische eilanden naar Marseille. Het mooie aan een cruise, zegt Joke, is dat je je koffers maar één keer hoeft uit te pakken. No stress.

Op de Kaaimaneilanden werd de eerste passagier ziek. Tegen de tijd dat ze in Marseille waren, moesten ze in quarantaine in hun hut. Na acht dagen opsluiting kregen ze een mailtje van Buitenlandse Zaken. ‘Het kwam er op neer dat ze niks voor ons konden doen.’ Heel even: echte paniek. Uiteindelijk werden ze diezelfde dag nog op het vliegtuig naar Nederland gezet.

Geen geld

Op vakantie gaan is uitblazen. Altijd, overal. Maar dit jaar slaken veel vakantiegangers op camping De Pekelinge een extra diepe zucht als de laatste haring eenmaal in de grond is geprikt.

Het gepensioneerde echtpaar uit Breda dat in maart ‘holderdebolder’ uit Spanje naar Nederland moest ‘vluchten’ in zijn camper. Het Duitse gezin met drie kinderen die na maandenlang thuiszitten precies twee weken terug naar school konden voor de zomervakantie alweer begon.

Het jonge Zeeuwse stel dat eigenlijk geen geld heeft voor vakantie. Ze hebben een goedlopende lunchzaak in Middelburg. In januari besloten ze na lang wikken en wegen al hun spaargeld in een tweede zaak te steken. Wat kon er gebeuren?

Ze zijn er nog, dankzij een extra lening bij de bank en een succesvolle crowdfundingsactie. Ze kregen 30 duizend euro van sympathisanten. Niet te bevatten zo gul, maar nu durven ze dus niet meer met hun naam in de krant. Straks denken de mensen die ze geholpen hebben dat ze het geld over de balk smijten op de camping.

Ten overvloede: het geld voor de vakantie komt van de spaarrekening van hun kinderen. Ze hebben een safaritent afgehuurd voor vier nachten. Hier in Oostkapelle staan ze dicht bij de zaak, zijn ze zo terug, indien nodig. Nu proberen ze hun hoofd leeg te maken voor het hoogseizoen losbarst en ‘het moet gebeuren’.

Doden doden

Het echtpaar Roubos uit Spijkenisse ging, eenmaal terug in Nederland, twee weken in quarantaine. Ziek waren ze niet. Alleen moe. ‘Dat is de stress die er uitkomt’, zegt Joke. ‘Het stukje geestelijkheid.’ Peter zegt: ‘We zijn rokers.’ Ongezonde gewoonte, weten ze best. ‘Het gekke is: van onze vrienden hebben alleen de mensen die niet roken klachten gehad.’

Hoe het de andere passagiers van de Costa Luminosa is vergaan, konden ze via de Facebookgroep volgen. Veel besmettingen. Ook veel doden. ‘Ik geloof dat we nu op de achttien zitten.’ Sommigen van hen kenden ze.

Vorige week hebben ze de auto gepakt en zijn ze met hun caravan naar De Pekelinge gereden. Twee weken weg. Veel fietsen. Uitblazen, niet blijven hangen in wat er is gebeurd.

Gisteren kregen ze een mailtje van de reisorganisatie. Ze krijgen een voucher omdat hun cruise half in de soep is gelopen. Kunnen ze voor volgend jaar opnieuw op cruise gaan. Dat gaan ze dus doen. Peter: ‘Als je niet gaat, is dat geld weg.’ Bovendien: je kunt overal pech hebben. In een hotel kan ook brand uitbreken. ‘We zijn door het oog van de naald gekropen’, zegt Joke. ‘Maar we hebben het achter ons gelaten.’

Het armbandje dat ze van haar vriendin kreeg, is ze al die tijd blijven dragen. Soms kijkt ze er naar. No stress.