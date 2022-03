Op de bodem van ons gemoed tuft de gemeentepolitiek onverstoorbaar door

Wat er gebeurde toen Opsterlands Belang in Opsterland op campagne de ChristenUnie tegenkwam. Beeld Margriet Oostveen

Nu er oorlog is, hou ik nog meer dan vroeger van het slinkende maar opgewekte legioen dat hier nog ongebroken door steden en dorpen trekt, terwijl niemand meer interesse toont. Gekleed in windjacks met partijlogo’s in onflatteuze kleuren. En voorzien van flyers met net iets te bedachte leuzen, of onduidelijke gadgets, en al te gewild enthousiaste lichaamshoudingen op hun zelfgemaakte foto’s (een beetje door de knieën zakken, dan twee duimpjes in de lucht).

De lokale campagneteams.

Over een week al zijn er gemeenteraadsverkiezingen en hier, helemaal op de bodem van de landelijke politiek en nu ook nog op de bodem van ons gemoed, tuft de plaatselijke democratie onverstoorbaar door, al zal ook die weerbaarder moeten worden.

Niet dat dit zal meevallen. Partijen keren niet terug of fuseren bij gebrek aan kandidaat-raadsleden. Vorig jaar stapte gemiddeld om de dag ergens in Nederland een wethouder op. Lokale politiek is notoir tijdrovend, vaak slecht betaald en het werk werd ingewikkelder met iedere extra taak die de overheid bij gemeenten over de schutting gooide. Bovendien krijgen ook raadsleden er inmiddels bedreigingen bij.

Gelukkig komen er altijd ook weer lokale partijen bij, met heerlijke namen als ‘Anders!’ (Hollands Kroon), ‘De Realistische Partij’ (Hoorn), ‘Essentie!’ (Horst aan de Maas), ‘De Gewone Man’ (Oirschot) en ‘Gezond Burger Verstand’ (Oosterhout).

Juist in oorlogstijd zijn lokale verkiezingscampagnes onbedoeld toonbeeld van vermetel verwachten. Driest optimisme dat een voorbeeld voor allen zou moeten zijn, of tenminste toch voor mij. Kijk maar naar het twitter-account ‘No Context Campagnefoto’s’, dat veel bekender zou zijn geweest als er geen oorlog tussen was gekomen. De maker plaatst een onuitputtelijke reeks onbedoeld geestige campagnefoto’s op Twitter, gemaakt door plaatselijke campagneteams van Veendam tot Vaals. Dit zonder commentaar, ook de naam van de plaats en politieke partij staan er niet bij, al is die laatste natuurlijk meestal af te leiden uit de foto.

Dat gebrek aan duiding is een verademing sinds alles kapot wordt geduid. En terwijl ook de politiek om beeldvorming ging draaien, ontroert hier nog de onbespoten knulligheid. Sinds een week duiken de foto’s in mijn tijdlijn bovendien op tussen steeds meer oorlogsmisdaden en krijgen ze met al hun vriendelijkheid zo iets onbedoeld heroïsch: leve de democratie!

Alles komt langs. Het ongemak van canvassen, vlak voor het aanbellen. De groepsgewijs gebalde vuist/geheven duim/handjes in de lucht. De grijzende lijsttrekker in de hoofdrol. De landelijke politicus die een half uurtje langskomt, altijd een beetje storend in beeld. Het jonge ding uit de achterban, om met Remco Campert te spreken. Het ostentatief ‘goed doen’ (Nederland moet er opgeruimder bij liggen dan in maanden, want campagneteams zijn werkelijk overal met papierprikkers in de weer).

Het ‘vreemde poses aannemen tijdens het verkiezingsposter-plakken’ (benen zwieren in de lucht, lijsttrekkers zwaaien wild naar hun eigen afbeelding). Alle merkwaardige houdingen op barkrukken, in even zovele pogingen ‘ontspannen’ een verkiezingsdebat te voeren, meestal voor grotendeels lege zaaltjes. Het flyeren in wind en regen. Het leuk doen tegen kinderen. En niet te vergeten de felicitatietaart (‘500 volgers op Facebook!’).

Ik rijd naar Den Haag, waar de man achter No Context Campagnefoto’s woont: David Rietveld, ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, waar hij adviseur is van het college. Hij was vroeger GroenLinks-raadslid in Den Haag en weet sindsdien wat het is om campagne te voeren. Zelf was hij ‘een ontzettend slechte’ campaigner, ‘je staat altijd op een winderige parkeerplaats van een supermarkt of zo en dan moet je mensen overtuigen.’ Maar wie was David Rietveld, dacht David Rietveld, om anderen te vertellen wat ze moesten stemmen?

De campagne van 2002 zegt hij, nog voordat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. ‘Ik begon een gesprek op straat. Zei die man meteen: ‘Maar ik stem op die kale’. En ik kon alleen maar zeggen ja, daar zit eigenlijk ook wel wat in.’

Nuance. Helemaal fout natuurlijk. Om campagne te voeren moet je optimistisch zijn en altijd goede zin hebben en je moet vooral niet relativeren, ‘dat schiet niet op’.

En jaren later, zeg ik, richt je dan maar een twittermonument op voor de meest bescheiden vorm van democratie. ‘Voor mensen met idealen’, zegt hij.