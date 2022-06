Op de banenmarkt van Schiphol voelen werkzoekenden zich ‘heel speciaal’ – mits ze uit Nederland komen

De banenmarkt op Schiphol. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Andy (49) kan zich niet meer herinneren wanneer hij voor het laatst zoveel aandacht kreeg. De metaalbewerker uit Zoetermeer wordt geen moment met rust gelaten sinds hij zaterdagmiddag op de banenmarkt van Schiphol aankwam. Net stond hij te kletsen bij bagage-afhandelaar Menzies, dat hem als grondsteward wilde inlijven, het gesprek was amper afgelopen of de volgende recruiter drentelde achter hem aan.

Zoveel aandacht doet wat met een man van bijna vijftig. ‘Je voelt dat de rollen zijn omgedraaid. Werkgevers hebben jou nodig. Ze lachen vriendelijk, stellen vragen, tonen interesse. Van een aantal bedrijven mocht ik maandag al beginnen. Geloof mij, dan voel je je op mijn leeftijd even heel speciaal.’

Krapste arbeidsmarkt ooit

Het opzichtig geflirt met Andy en de ruim duizend andere werkzoekenden die zaterdag rondlopen op de banenmarkt van Schiphol, is niet verrassend. Door personeelstekorten werkt de luchthaven al weken niet als de geoliede machine die ze graag wil zijn. Het gebrek aan beveiligers, bagagesjouwers en ander personeel veroorzaakt lange wachtrijen en getergde passagiers. Hoeveel personeel exact nodig is weet Schiphol niet, maar het rekent op ‘enkele duizenden’ extra werknemers.

Het slechte nieuws: de luchthaven is niet de enige die handen tekortkomt. Nederland kampt met de krapste arbeidsmarkt ooit, signaleerde het Centraal Bureau voor de Statistiek in mei. Niet eerder waren er zoveel vacatures voor zo weinig werklozen. Voor elke honderd werklozen staan 133 vacatures uit, en het tij lijkt nog niet te keren.

Deelnemers van de banenmarkt lijken te zijn doordrongen van die realiteit. De 49 bedrijven die personeel leveren aan Schiphol zetten alles op alles om de toegestroomde werkzoekenden te verleiden. Aanwezigen worden gelokt met schalen koekjes, dozen chocoladerepen of taartjes. Staat iemand eenmaal bij het tafeltje van een werkgever, dan worden ronkende verhalen verteld over ‘dynamische werkplek Schiphol’ en werken in een ‘hecht team’.

Sake-Christiaan Stelpstra (41) gooit het over een andere boeg. De ‘war on talent’ is niet nieuw en de recruiter van Bos Logistics heeft inmiddels geleerd welke tactiek de meeste vruchten afwerpt. ‘Je moet echt gretig zijn’, vertelt Stelpstra, terwijl hij met opgestroopte mouwen, handenwrijvend in het midden van het gangpad staat. ‘Direct binnenhalen, anders zijn ze weg.’

Binnen de kortste keren laat hij zien hoe dat gaat. Dylan Krishnasing (36) slentert door de hal en loopt recht in de armen van de recruiter. Krishnasing werkte ruim zes jaar als bagage-afhandelaar, maar dat is zwaar werk en hij weet niet hoelang hij dat volhoudt. Zodra Stelpstra hoort dat hij bezig is met zijn vrachtwagenrijbewijs, weet hij genoeg. ‘Je hoeft niet verder te zoeken man, gefeliciteerd. Je kunt maandag beginnen.’ Het hele gesprek duurde nog geen dertig seconden en de kandidaat is zichtbaar overrompeld. ‘Maandag’, stamelt hij, ‘dat is wel erg snel.’ Stelpstra tovert een begripvolle blik op zijn gezicht: ‘Het mag ook een weekje later.’

Gevluchte Oekraïners

De meeste bezoekers van de banenmarkt komen net als Krishnasing geen aandacht tekort, maar er zijn grote uitzonderingen. Neem Vasylyna Pulyk (33). Hij ontvluchtte twee maanden geleden het Oekraïense oorlogsgeweld en kan voorlopig niet naar huis. Ze heeft ruim tien jaar ervaring als salesmanager, maar is gezien de omstandigheden niet kieskeurig. Als koffersjouwer ziet ze zichzelf niet werken, vertelt ze, wijzend naar haar tenger gebouwde lijf, maar vrachtwagen- of heftruckchauffeur? ‘Waarom niet?’

Zulke dromen vallen al snel in duigen. Vrijwel alle bedrijven op de banenmarkt wimpelen arbeidsmigranten of gevluchte Oekraïners af. Volgens de bedrijven gebeurt dit op last van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Wie op of om de luchthaven wil werken, heeft een Verklaring van geen bezwaar (VGB) van de geheime dienst nodig. Zo’n veiligheidscheck krijg je alleen als je de afgelopen acht jaar in Nederland hebt gewoond, claimen bedrijven. En die boodschap veroorzaakt bij tientallen kandidaten sippe gezichten. Simone Pillai (25) uit Zuid-Afrika, Rishi Patel (36) uit India, Sunday Olatunji (33) uit Nigeria, Djebaili Sadam (29) uit Algerije en Hamza Hadouane (21) uit Marokko – stuk voor stuk druipen ze af.

Navraag bij de AIVD leert dat de bewering niet klopt. ‘Die eis is niet gebaseerd op regelgeving, dat hebben werkgevers zelf verzonnen.’ Voor kandidaten die niet in Nederland wonen, vraagt de AIVD informatie op bij de inlichtingendienst in het land van herkomst. Zelfs in landen waarmee de dienst ‘geen samenwerkingsrelatie heeft en dus niets kan opvragen’, kan de AIVD onderzoek doen. Het resultaat zal dan iets langer op zich laten wachten, vertelt een woordvoerder. ‘Ik vermoed dat werkgevers die procedure te veel moeite vinden wanneer ze iemand maar voor twee of drie maanden willen.’

De bedrijven in kwestie waren dit weekend onbereikbaar. Schiphol wil niet reageren omdat het aannemen van werknemers ‘niet ons proces is’.

En dus lijkt het erop dat al die welwillende arbeidskrachten die Schiphol uit de brand kunnen helpen voorlopig niet aan de bak komen. De in Nederland geboren Achraf Achahbar (‘over 18 dagen ben ik 23’) heeft meer geluk. Hij pakte vanochtend de trein vanuit Almere en loopt nu met meerdere aanbiedingen de deur uit. Vooral bij beveiligingsbedrijven viel hij in de smaak. ‘Terwijl ik in gesprek was met een bedrijf zat een ander bedrijf van een afstandje naar me te kijken. Ze zijn gretig en eyeballen je. Eerlijk? Je wordt er een beetje ongemakkelijk van. Maar nu heb ik tenminste een baan.’