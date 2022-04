Op de Balkan is de oorlog in Oekraïne een spiegel waarin iedereen zijn eigen littekens ziet

‘Ik kies geen partij’, zegt barhouder Petar, terwijl hij onze shotglazen tot de rand vult met slivovitsj. Na een dag vol gesprekken over de oorlog in Oekraïne en de Servische band met Rusland is het tijd voor de op de Balkan onmisbare pruimenbrandewijn, waar de zwaarmoedigheid soms even in oplost.

De lucht is dik van sigarettenrook (want we zijn hier toch zeker niet in de EU) en funkmuziek schalt uit een retro grammofoonspeler. Maar zelfs in dit progressieve hipstercafé in centraal Belgrado hoor ik mondaine veertigers als Petar, die jaren in het buitenland woonde, ideeën debiteren die in de rest van Europa al gauw zouden doorgaan voor pro-Russisch.

In Servië geldt zijn positie als neutraal. Oorlog is altijd slecht, klinkt de waarheid als een koe. Maar door geen partij te kiezen vergoelijkt ook de sympathieke Petar impliciet de Russische invasie, spreek ik mezelf stilletjes toe, terwijl de slivovitsj nagloeit in mijn keel.

Toch geloof ik thuis pas weer echt in dat morele oordeel, in mijn dankzij Russisch gas behaaglijk warme appartement in Rome. Daar is het makkelijk om te vergeten dat een groot deel van de bevolking boven de 30 in voormalig Joegoslavië rondloopt met een onverwerkt oorlogstrauma, waarin iedere groep zich op zijn eigen manier miskend en onbegrepen voelt.

De oorlog in Oekraïne is een spiegel waarin de Balkan de eigen littekens ziet. Terwijl Servië krampachtig ‘neutraal’ blijft, kiezen Kosovo en Bosnië nadrukkelijk voor Oekraïne. En waar in Belgrado gejuicht werd om de recente dood van buitenlandminister Madeleine Albright, het brein achter de Navo-bommen (vijfhonderd burgerdoden), vereerden Bosniërs en Kosovaren haar juist omdat het Navo-ingrijpen hun verlossing van het Servische geweld uit de jaren ervoor betekende (vele tienduizenden burgerdoden).

Ook Miroslav, een bedeesde vijftiger wiens jongere broer in 1999 door een Navo-bom stierf, weigert op een bankje in Belgrado partij te kiezen. Ja, Rusland is slecht, zegt hij. ‘Maar de Navo ook.’ Zwijgend kijken we opzij, naar het karkas van de gebombardeerde tv-studio waar zijn broer tot stof verging.

Door mijn hoofd schieten argumenten waarom het gelijkstellen van de Navo en Rusland niet klopt. De Navo bombardeerde om Servië van een genocide in Kosovo te weerhouden, er vielen veel minder burgerdoden dan nu in Oekraïne, ziekenhuizen waren geen doelwit – maar ik zeg niets.

Ja, in een oorlog zijn er agressors en verdedigers, daders en slachtoffers, toch zeker op het niveau van oorlogstribunalen en geopolitiek. Maar hier, op dit bankje, voelen die heldere lijnen ver en abstract. Wie ben ik om een bom op een broer rechtvaardig te noemen, of erop te wijzen dat hij een van ‘maar’ vijfhonderd doden was? Even krijgt de Servische platitude (‘elke oorlog is erg’) voor mijn ogen reliëf.

Een paar weken later zie ik thuis op mijn scherm de burgerdoden in Boetsja. Ik denk terug aan Petars neutraliteit, aan het verdriet van Miroslav waarnaast geen ruimte is voor de pijn van anderen, maar voel vooral 1.000 kilometer afstand. Online verschijnen intussen reacties van Bosnische kennissen, die klagen dat westerse media veel meer aandacht hebben voor Boetsja dan destijds voor Srebrenica. Sommige wonden laten zich, hoe hard je het ook probeert, nu eenmaal niet oplossen in tijd en slivovitsj.

Rosa van Gool is Volkskrant-correspondent Italië, ­Griekenland en de Balkan.