Op de Albert Cuypmarkt gooit de ene na de andere koopman zijn kraam dicht

De Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Harold Verste

‘Neem een olijfje, of een hapje hummus, mensen!’, roept een marktkoopman naar een kleine groep langslopende bezoekers. ‘Echt, het is goed voor de weerstand!’ De angst voor het coronavirus helpt hem met verkopen. ‘Ik moet wel, de afgelopen week is het heel rustig geworden.’

Op een normale donderdagmiddag zouden de eerste weekendtoeristen een rondje over de Albert Cuypmarkt lopen, maar vandaag komen ze niet. Eigenlijk al weken niet meer. En nu minister-president Rutte evenementen met meer dan honderd mensen verboden heeft, is onduidelijk of de marktkooplui überhaupt door mogen gaan met verkopen.

De onrust die het coronavirus veroorzaakt, is aan de markt te zien: de rij van kramen lijkt op een rottend gebit. Tussen de witte zeilen die de opgezette kraampjes overdekken, vallen gaten. Verkopers kunnen het zich door het gebrek aan klandizie niet meer veroorloven om open te gaan. De huur is niet meer te betalen. Enkelen hebben ervoor gekozen te krimpen van twee stallen naar één.

Aan het begin van de markt staat Willeke Nauta. In haar kraam zijn petten en baretten uitgestald op witte bustes. ‘Er loopt bijna niemand langs’, zegt ze. ‘We hebben vier grote stormen gehad, en nu dit virus. Het is een genadeklap. Ik hou het zo niet lang meer vol. Als de grote bedrijven het al niet aankunnen en de beurzen storten overal in, hoe moeten wij de klap van dat virus dan opvangen?’

In Amsterdam Dreamz, een smartshop met een kraam aan de markt, zit Upkar Singh achter de kassa. Zijn handen liggen op de toonbank, naast een flesje antibacteriële gel. Radiozender 100% NL galmt door zijn winkel, die volhangt met petjes bedrukt met het Amsterdamse wapen. ‘Vooral mijn leverancier maakt zich zorgen om me’, zegt Singh. ‘Sinds de eerste besmetting in Nederland draai ik 40 procent minder omzet.’ Hij kijkt om zich heen. ‘Ik denk dat het nog erger wordt dan dit. Bij meer dan duizend besmettingen kan de markt beter stoppen.’

Visboer Klaas Steur verkoopt vandaag juist meer. ‘Ik krijg nu de eerste klanten die extra porties inkopen om in te vriezen.’ Over het algemeen sluit hij zich bij zijn collega-verkopers aan. ‘Na het laagseizoen in januari en februari is maart altijd wat beter. Nu gaat het alleen maar slechter.’

De paar toeristen die nog wel langs de kramen lopen, doen dat op een ingetogen manier. Twee aan twee, dicht bij elkaar. Een vrouw die in een kledingrek zoekt naar haar maat draagt een mondkapje onder haar sjaal.

Bij de kipkraam staan de Griekse Kostas Zakalkas en zijn drie vrienden. Het is hun derde dag in Amsterdam. ‘Bij onze buren in Italië is het pas erg. Nederland valt wel mee’, zegt hij, terwijl hij een papieren zakdoek uit een pakje haalt om saus van zijn jas en schoenen te vegen. ‘Mijn opa en oma maakten zich wel zorgen over dat ik zou gaan. In Griekenland zijn er veel minder besmettingen. Maar ja, dan ga ik maar twee weken niet bij ze langs.’

Een vriendin van Hayden Carr-Loize haalt haar poffertje door de poedersuiker. Morgen horen ze definitief van hun thuisuniversiteiten in de Verenigde Staten of ze vanwege het coronavirus terug moeten komen van hun uitwisseling in Amsterdam. ‘We zijn onze bucketlist maar snel gaan afmaken’, zegt hij. ‘Poffertjes hadden we nog niet gegeten.’