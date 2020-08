Op camping Appelhof was het gezellig, misschien iets té: ‘Afstand houden gaat niet op zo’n camping’

Een vriendinnengroep uit diverse plaatsen in Nederland op Terschelling. Beeld Sabine van Wechem

‘Hebben jullie nooit geleerd wat 1,50 meter is?’, buldert een oudere man met lang grijs haar en een felblauwe polo naar twee nietsvermoedende naast elkaar fietsende bezoekers van zijn eiland. Er klinkt woede in zijn stem, maar ook paniek.

Nog maar drie dagen geleden leek Terschelling met maar twee gemelde coronagevallen een veilige haven, maar de besmettingen op de roemruchte jongerencamping Appelhof baren zorgen. Ook onder de jongeren: bij het speciaal geopende testcentrum in een kerk in Midsland is de rij donderdagochtend zo lang dat sommigen wel een uur moeten wachten. De zes extra ingevlogen GGD-medewerkers komen handen en testmateriaal tekort. Als om 12.00 uur de laatste tests zijn uitgevoerd, worden de wattenstaafjes in vliegende vaart naar Leeuwarden gebracht. Vóór het eind van de dag moeten de uitslagen bekend zijn. Wie positief test, wordt ’s avonds voorzien van beschermingsmiddelen met een speciale watertaxi naar Harlingen gebracht om op het vasteland in quarantaine te gaan. Voor sommigen begint volgende week het schooljaar weer. Een spannende dag voor de tweehonderd getesten.

Eerder thuis

Daar hebben Dyon Visscher (19) en zijn vrienden niet op gewacht. Terwijl het testen op het eiland nog in volle gang is, stappen zij donderdagochtend in Harlingen alweer van de boot. Een dag eerder dan gepland. ‘We stonden daar tegelijk met die eerste jongens die besmet waren. Soms kon je niet eens anderhalve meter afstand houden. Daar had de camping ook niet echt iets gedaan.’ Visscher denkt niet dat hij het virus ook heeft opgelopen, maar laat zich thuis in Enschede wel even testen.

‘Maar dit eiland draait op toerisme, mensen eten ervan’, zegt burgemeester Jon Hermans donderdagmiddag in het gemeentehuis. ‘Aan het begin van de zomer waren het de ondernemers die ons vroegen om zo veel mogelijk toeristen weer toe te laten. En het kabinet zei ook: ‘U mag weer op vakantie, zeker in eigen land.’ Heel veel Nederlanders kiezen voor dit prachtige gebied. We zitten overvol.’

Aankomst van de veerpont vanuit Terschelling in Harlingen. Dyon Visscher en zijn vrienden komen al terug. Beeld Sabine Van Wechem

Geen campingdisco

Ook jongeren wisten het eiland weer te vinden. Camping Appelhof ontving 800 tot 900 bezoekers, ongeveer iets meer dan de helft van het normale aantal. Voor tenten van 18-plussers werd het aantal mensen beperkt. Campingdisco The Big Apple ging dicht. De camping instrueerde eigen beveiligers.

De burgemeester was en is zeer tevreden over de maatregelen die eigenaar Geert-Jan van Dieren heeft genomen. Maar Niels van der Lee (17) is minder onder de indruk. ‘Die beveiligers waren van onze leeftijd en zeiden niks. De wc’s en douches waren echt smerig.’

Eigenaar Van Dieren wil donderdag geen vragen beantwoorden, er is al genoeg gesproken met de media. Die komen de camping ook niet op, ‘dat is toch alleen maar negatief’. Eén ding roept hij nog wel na: ‘Het komt allemaal door de GGD, die legt de nadruk op ons. Als straks blijkt dat er veel besmettingen zijn, was de sluiting een goed besluit, maar anders loop ik 200 duizend euro mis!’ Waaruit blijkt dat zijn ‘gedurfde besluit om te sluiten’, zoals de burgemeester het noemt, misschien niet helemaal vrijwillig was.

Krimpende anderhalve meter

Gezellig was het, zegt Nick Gelsema (16) uit Groningen. Misschien wel te gezellig. Hij staat sinds maandag met een grote groep vrienden op Appelhof. ‘Met de buren zetten we de picknicktafels tegen elkaar en bij de snackbar kon je kratten bier halen.’ Muziek maakten ze zelf wel, de biertjes smaakten goed en de anderhalve meter afstand werd steeds kleiner. ‘Ja, er werd ook wel gezoend.’ Of ze zelf afstand hielden? ‘Dat gaat toch niet op zo’n camping, waar de tenten zo dicht op elkaar staan?’, zegt Pien Stuitje (16). Sinds de besmettingen bekend zijn, probeert de vriendengroep alleen bij elkaar te blijven. ‘Maar als je dan over de camping loopt, word je toch weer aangesproken. Het is nog steeds niet overal op anderhalve meter.’

De groep was vanochtend te laat voor de test, morgenochtend gaan ze drie dagen eerder dan gepland naar huis. Thuis dan maar laten testen, met het risico twee weken in quarantaine te moeten? ‘Nou, volgens mij heb ik het al gehad, ik was een tijdje terug erg ziek’, zegt Marc Croeze (16). ‘Ik ga een week een beetje op m’n bed liggen en als ik dan nog geen klachten heb, is het wel mooi. We hoeven pas in september weer naar school.’

Het testcentrum in Midsland. Beeld Sabine van Wechem

Geen Sodom en Gomorra

Burgemeester Hermans blijft erbij dat er niet strenger opgetreden had moeten worden op de camping. ‘We kwamen daar iedere week en hadden het beeld dat het goed ging. Jongeren onder de 18 hoeven ook geen anderhalve meter afstand te houden, hè. Alleen je ziet nu in het hele land dat jongeren toch wel besmettelijk zijn.’ Hermans wil af van het beeld dat het hier enorm is misgegaan. ‘Nu is het de Appelhof op Terschelling, maar het had net zo goed ergens anders kunnen zijn. Laten we niet doen of het hier een Sodom en Gomorra is.’

Aan het eind van de dag blijkt de ­burgemeester gelijk te krijgen. Van 133 jongeren is de uitslag bekend; er is één nieuwe besmetting.