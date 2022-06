Op ‘brede welvaart’ – de meter voor kwaliteit van leven – scoort de stad Zwolle hoog. Maar voor hoe lang nog?

Burgemeester Peter Snijders en cultuurwethouder Monique Schuttenbeld van Zwolle Beeld Harry Cock

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, is amper een half jaar in ambt als een brandende flat hem het licht doet zien. Bij een bezoek aan de geëvacueerde bewoners van woningcomplex De Keersluis treft Snijders een ‘bonte verzameling van mensen met rugzakjes’. Hij beseft dat ze op het stadhuis eigenlijk geen idee hebben wie daar in de flat aan de rand van het centrum wonen. Laat staan wat zich daar allemaal afspeelt achter het enkele glas.

In de Overijsselse hoofdstad is dan, begin 2020, al enige tijd een hevige ‘drugsoorlog’ gaande, zoals Snijders het zelf noemt. Bendes die elkaar met ‘extreem geweld’ te lijf gaan. In de relatief nieuwe wijk Stadshagen, met veel jonge gezinnen, vliegen een half jaar voor de flatbrand ‘de kogels door de straten’, schrijft de Stentor.

In zo’n grimmige tijd, hoe kan het dan dat we geen idee hebben wat in zo’n flat allemaal precies gebeurt, vraagt Snijders zich af. ‘Ik vond dat heel heftig’, zegt hij over zijn begintijd als burgemeester van Zwolle. ‘In de luwte van deze sociale stad is misbruik gemaakt van onze gemoedelijkheid.’ En hij stelde zichzelf toen nog een vraag: ‘Hoe gaan we dit beheersbaar maken?’

Nu, tweeënhalf jaar later, heerst er een serene rust rond De Keersluis. Een deel van de oude troep heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw rond een hofje. Grote, kleine, dure, betaalbare, huur- en koopwoningen zijn afgewisseld vanuit het idee dat een gemêleerd gezelschap minder snel tot problemen leidt. Als sprankelend middelpunt staat tussen al die woningen de Theodora Kapel uit 1904, die lang verstopt lag tussen de troosteloze flats en nu zichtbaar is vanaf de kade langs de stadsgracht.

Naast de kapel doet burgemeester Snijders (VVD) met een fiets tussen zijn benen geklemd het verhaal over de flatbrand uit de doeken. Tijdens een fietstocht door Zwolle – volgens de Amerikaanse organisatie People for Bikes de beste fietsstad van de wereld – laat hij samen met cultuurwethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) op verzoek van de Volkskrant zien wat Zwolle tegenwoordig zo populair maakt. Zwolle scoort namelijk van de Nederlandse steden bijzonder hoog op het fenomeen ‘brede welvaart’, concludeert RaboResearch, de onderzoekstak van de Rabobank.

Brede welvaart, wat is het?

Brede welvaart is een manier om verder te kijken dan de lang gebruikte, maar eendimensionale welvaartsindicator bruto binnenlands product (bbp). Die drukt in feite alleen uit hoe de economie draait; wat we met z’n allen aan geld verdienen. Met die nauwe blik werden steden in het verleden bijvoorbeeld goed bereikbaar gemaakt voor auto’s, vanuit de gedachte dat bedrijven anders zouden wegtrekken.

Brede welvaart gaat veel meer over de kwaliteit van leven die bewoners ervaren. Voelen ze zich veilig, hebben ze veel sociale contacten en is hun woonomgeving leefbaar? Of je, zoals in Zwolle, een beetje fatsoenlijk van a naar b kunt fietsen, om maar wat te noemen.

De analyse door RaboResearch is gebaseerd op meerjarig landelijk enquêteonderzoek. Daaruit blijkt met name dat bewoners van Zwolle zich veilig voelen in hun stad, weinig zorgen hebben over hun baan of het vinden van een nieuwe, de groene omgeving en de schone lucht waarderen en tevreden zijn over hun behuizing.

Dat klinkt allemaal prachtig, maar het begrip brede welvaart voelt ook als een populaire term waarmee steden en regio’s zich graag profileren. Het doet denken aan de opkomst van het fenomeen ‘duurzaam’, toen alles en iedereen dit plotseling was. In menig gemeentelijk coalitieakkoord wordt inmiddels geschermd met brede welvaart.

‘Brede welvaart is het uitgangspunt waar een toekomstbestendige economische structuur in dienst van staat’, is de belofte in Amsterdam (PvdA, GroenLinks, D66). ‘Nieuwe coalitie bouwt verder aan brede welvaart voor alle Zwollenaren’, klinkt het in Zwolle (ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA).

Maar wat is brede welvaart dan precies? Hoe krijg je het? En als je het eenmaal in enige mate hebt, zoals Zwolle kennelijk, hoe behoud je het dan?

Jongeren spelen op straat in de Zwolse wijk Stadshagen Beeld Harry Cock

Toekomst van de groeikern

De onderzoekers van RaboResearch hebben voor de Hanzestad direct een winstwaarschuwing. De brede welvaartscijfers voor Zwolle mogen nu vrolijk stemmen, het is een uitdaging dit in de toekomst vast te houden. Als een van de grote stedelijke groeikernen buiten de Randstad is het aannemelijk dat de hoofdstad van Overijssel de komende decennia groeit van 131 duizend inwoners nu, naar misschien wel 180 duizend.

‘Groeiende steden zijn ophopingen van economische voorspoed, maar ook van maatschappelijke ellende’, waarschuwt ook hoogleraar economie Erik Stam, die zich aan de Universiteit Utrecht verdiept in brede welvaart. ‘Ze trekken talent aan en het inkomen schiet omhoog, maar de luchtkwaliteit neemt af en de criminaliteit toe.’ Het goede nieuws is volgens Stam wel: ‘Dit is de tendens, maar het is geen wetmatigheid’. Met andere woorden: ‘Met gericht beleid is dit op te vangen’. Al is er volgens hem nog geen stad in Nederland die dit al heel afgewogen doet.

Brede welvaart is een jong onderzoeksveld en nog lang niet uitontwikkeld. Zo berekenen RaboResearch en Universiteit Utrecht weer net op een andere manier dan het CBS de mate ervan. Ook de planbureaus verdiepen zich erin. Ondanks de open eindjes hameren het PBL, CPB, SCP er al een paar jaar bij de overheid op dit denken veel meer te integreren in haar plannen en begrotingen. Door bij alle besluiten niet alleen een nauwe economische afweging te maken, maar veel nadrukkelijker rekening te houden met ‘alle elementen die voor mensen waarde hebben’.

Naast materiële welvaart zouden zeven andere facetten volgens het CBS minstens zo zwaar moeten wegen: gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, milieu en welzijn. Universiteit Utrecht voegt daar nog drie, deels overlappende, dimensies aan toe: baanzekerheid, maatschappelijke betrokkenheid en sociale relaties. Met deze bredere beleidsbril is het maar zeer de vraag of bepaalde grote projecten, zoals de Betuweroute of de zoveelste uitbreiding van Schiphol, er waren gekomen.

Friesland, en dan met name het zuidwestelijke deel, is het bekende succesvoorbeeld als het om brede welvaart gaat. Men is er minder rijk, maar op vrijwel alle andere indicatoren van brede welvaart scoort de provincie hoog. Zie hier ‘de Friese paradox’, zoals deskundigen het noemen.

Steden in de groei maken als het ware het tegenovergestelde door. Uitbreiding zet druk op vrijwel alle brede welvaartsradartjes. Want meer mensen betekent doorgaans niet alleen meer (auto)drukte met bijbehorende slechte lucht en toenemende criminaliteit, maar ook hogere gebouwen en een krappe woningmarkt. Amsterdam scoort niet voor niets minder goed dan andere steden.

Uitdagingen voor de gemeente Zwolle

In Zwolle begint het op een aantal punten ook al te piepen en kraken. Neem de geregistreerde criminaliteit. Die ligt in Zwolle relatief laag, maar daalt minder hard dan in sommige andere steden. Recent nog werden twee mannen in een overvolle Zwolse McDonald’s geliquideerd.

Als hij weer op zijn fiets is gesprongen erkent burgemeester Snijders dat hij niet kan verslappen als het op criminaliteit aankomt. ‘Onze afdeling veiligheid is groter geworden en sinds een paar jaar werken we in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit veel nauwer samen met de driehoek: gemeente, justitie en politie’, zegt hij. ‘Met wijkmanagers in de hele stad weten we nu veel beter wat waar speelt en kunnen we vaker preventief optreden.’

Langs de stadsgracht, die de stervorm van het historische centrum met driehoekige bolwerken volgt, komen weer andere uitdagingen samen. In het water dobberen opblaasbare ronde borrelboten. Attributen voor toeristen waar de permanente bewoners doorgaans niet veel mee op hebben. Toch kan toerisme wel degelijk bijdragen aan brede welvaart, zegt hoogleraar Stam van Universiteit Utrecht. ‘Het maakt nogal wat uit of een zoveelste kaaswinkel voor de toerist wordt geopend of een concurrent voor driesterrenrestaurant De Librije.’

Stilstaand bij de luxe brasserie De Hofvlietvilla aan de stadsgracht zegt wethouder Schuttenbeld zich bewust te zijn van de nadelen van massatoerisme. Het is volgens haar laveren tussen reuring en leefbaarheid. Cultuur heeft volgens haar ook een duidelijke plek in de binnenstad. Zoals het pas geopende museum Anno, over de geschiedenis van Zwolle. En het nieuwe filmhuis krijgt een centrale locatie in de stad, zegt de cultuurwethouder uitkijkend op blockbusterbioscoop Pathé – die juist buiten de monumentale stad is geplaatst.

Als de burgemeester even later langs de stadsgracht een tamelijk gevaarlijke oversteekmanoeuvre maakt, wordt zichtbaar dat deze wereldfietsstad nog alles behalve autoluw is. Fijn voor de luchtkwaliteit dat er alleen maar elektrische bussen rijden – ‘scheelt ook ramenlappen’ – maar voor de verkeersveiligheid doet dit weinig. Eenmaal ongeschonden aan de overkant zegt Snijders: ‘Nu snap je waarom we de hele schil rond de monumentale binnenstad een 30-kilometerzone wordt en de fietser prioriteit krijgt’.

De wijk Stadshagen in Zwolle Beeld Harry Cock

Buitenwijken: Stadshagen, Holtenbroek, Diezerpoort

Mooi, die sterrententen, borrelboten, musea, bioscopen en een monumentaal stadshart, maar Zwolle is meer dan het centrum. Hoe zit het in de rest van de wijken? Zoals de Indische buurt in Diezerpoort of die andere wijk met meer sociale problemen, Holtenbroek. Daar spelen weer heel andere kwesties. Zoals de ongelijke verdeling van brede welvaart onder de bevolking, die in heel Nederland zichtbaar is.

Vooropgesteld: de brede welvaart ligt in ons land zeer hoog in vergelijking met de rest van de wereld. Maar inwoners met een laag inkomen, een migrantenachtergrond of beide lopen hier een veel grotere kans minder brede welvaart te genieten, waarschuwde het CBS in mei bij de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart. Wat hebben burgemeester Snijders en wethouder Schuttenbeld deze groepen te bieden?

‘Sinds 1995 voeren we tweejaarlijks het Buurt-voor-Buurt Onderzoek uit, waarmee we zicht hebben op de problemen en wensen uit de buurt’, zegt Schuttenbeld, die zich bewust is van de kansenongelijkheid in haar stad. ‘Zo kunnen we per buurt met sociale wijkteams problemen aanpakken en voorkomen dat mensen in de problemen raken.’

De gemeente staat er in Zwolle niet alleen voor. In geen enkele Nederlandse stad zijn volgens het CBS meer vrijwilligers actief. Tal van organisaties, zoals Zwolle Doet en Hart voor Zwolle, brengen helpers in contact met mensen die het zwaar hebben. Ze doen klusjes in huis, boodschappen of maken een wandeling.

Op de woningmarkt probeert Schuttenbeld ook iets te doen aan kansenongelijkheid. Om het voor starters met een lager inkomen gemakkelijker te maken een huis te kopen in nieuwbouwwijk Stadshagen, krijgen ze in het kader van een proef een korting op de vrij op naam-prijs. ‘Hierdoor hebben ze 75 duizend euro meer te besteden.’

In Stadshagen – inderdaad van het schietincident in 2019 – moet een groot deel van de geplande nieuwbouw voor Zwolle realiteit worden. Wat in de jaren negentig begon als Vinexwijk, is aan de noordwestkant van de stad inmiddels uitgegroeid tot een dorp op zich. Met veel groen, recreatie en snelle fietspaden richting het centrum.

Bij bistro De Stadshoeve, gelegen in het gelijknamige park, is het gestamp van een heimachine even verderop hoorbaar, maar dat weet het vogelgezang niet te overstemmen. Joukje Henstra (45) zit in de ochtendzon op het terras met een vriendin. Ooit ‘ontvluchtte’ ze het drukke Utrecht en is nu nog een tevreden inwoner van Zwolle. Ze hoopt dat de vogels het blijven winnen van de bedrijvigheid, maar ze ziet de stad inmiddels oprukken.

‘Hier vlakbij had ik bij de Twistvlietbrug ooit wel een van die kleine huisjes willen kopen’, zegt ze. ‘Maar inmiddels staat er veel hoge nieuwbouw op de dijk en hoeft het van mij niet meer.’ Anderen laten eveneens een bezorgd geluid horen. Mirte Temmink (27) prijst zichzelf nog iedere dag gelukkig dat ze het drukke Amsterdam na haar studie heeft verruild voor Zwolle. Zelf wist ze via via een huis te kopen, maar ze ziet andere starters op de huizenmarkt om zich heen al misgrijpen.

Veel is er volgens haar niet aan te doen. ‘Ja, Zwolle minder leuk maken’, grapt ze. De kans bestaat dat bewoners dit daadwerkelijk zo gaan ervaren de komende jaren. Want Zwolle als groeikern in tijden van woningnood betekent onherroepelijk hoogbouw. ‘Het idee was dat met hoogbouw meer groen behouden blijft’, zegt hoogleraar Stam. ‘Maar het heeft ook een prijs. Op flats uitkijken, vermindert het zogenoemde subjectief welbevinden. Ook leggen bewoners minder contacten met elkaar.’

Groenvoorziening in de Zwolse wijk Stadshagen Beeld Harry Cock

Manhattan in de Spoorzone

Zwolle zal er niet aan ontkomen. ‘Op een paar plekken in en om de binnenstad gaan we verdichten’, zegt wethouder Schuttenbeld op het klimaatbestendige stationsplein vol groen en waterbuffers. ‘Hier in de Spoorzone wordt het een soort modern Manhattan. Op Weezenlanden-Noord gaan we ook de hoogte in, maar net als hier wel met oog voor de buitenruimte en groene bebouwing: veel beplanting op en om de gebouwen.’

Hoogbouw is het zoveelste voorbeeld dat laat zien dat brede welvaart niet één knop is waaraan je kunt draaien. Alles grijpt in elkaar. Wat goed is voor de ene brede welvaartsindicator werkt weer in het nadeel van de volgende.

En dan zijn er nog ‘externe shocks’, zoals hoogleraar Stam ze noemt, waar je maar weinig grip op hebt als beleidsmaker. Zoals de landelijke huizenmarkt of een coronapandemie, wat steden buiten de Randstad zoals Zwolle en Breda door het thuiswerken weer wat aantrekkelijker heeft gemaakt. Of er zijn gelukjes van historische aard. Zo heeft Zwolle van oudsher maar weinig fabrieken met een stinkende schoorsteen langs de IJssel staan.

De kunst is volgens Stam dat beleidsmakers zich bewust zijn van de dynamiek, en zo bij ieder besluit alle brede welvaartsbelangen tegen elkaar afwegen. ‘De frustrerende boodschap is wel: brede welvaart is nooit af.’ Dat geldt ook voor Friesland. Want de Friese paradox – relatief arm, maar gelukkig – klinkt misschien romantisch, maar volgens Stam kan de provincie niet blijven teren op een lage inkomenspositie. ‘De hemel op aarde bestaat niet: een stad of regio moet altijd blijven werken aan het punt waarop ze het slechtst scoort.’

In dat licht is het wel toepasselijk dat de Zwolse burgemeester bij café De Tagrijn nog maar weer eens in de fietsremmen knijpt. De veerkracht van zijn stad wordt in zijn ogen weerspiegeld in de oude kroeg die in 2020 volledig uitbrandde.

Met dank aan een succesvolle lokale ondernemer was De Tagrijn een jaar na de brand weer in oude staat hersteld. De betreffende Zwollenaar vond dat een van de oudste cafés van de stad niet gemist kon worden. Snijders: ‘Die mentaliteit, van succesvolle inwoners die wat terugdoen voor de stad, dat is nou typisch Zwols’.

Behalve het behoud van de historische waarde van de oude kroeg, valt de redding van de Tagrijn om nog een reden te prijzen. Zwolle staat op de Monitor Brede Welvaart van het CBS slechts op één subonderdeel in het rood. Te weten: voor bewoners is de afstand tot cafés de afgelopen jaren toegenomen. Die tekortkoming van Zwolle had de ondernemende weldoener maar mooi in de gaten.