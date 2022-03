Op bezoek in Brighton Beach, de grootste Russisch-sprekende gemeenschap van de VS: ‘Poetin is krankzinnig geworden’

Steun voor Oekraïne in Brighton Beach. ‘Oekraïense vlaggen zijn overal uitverkocht en iedereen wil er eentje.’ Beeld Chantal Heijnen

Prapor. Nooit had kleermaakster Firouza Ruzehaji dat woord gehoord, en toen besloot Vladimir Poetin om Oekraïne binnen te vallen. ‘Nu vragen mensen er de hele dag om’, zegt ze voor de deur van haar stoffenwinkel in Brooklyn. ‘Prapor, prapor, prapor.’ Het is Oekraïens, vertelt ze, voor vlag. ‘Oekraïense vlaggen zijn overal uitverkocht en iedereen wil er eentje. Ik ben dus als een bezetene gaan naaien!’

Bekleed met drie dikke winterjassen rijgt Ruzehaji met een rotvaart repen gele en blauwe stof aaneen. ‘Aan eten kom ik niet toe, naar de wc ga ik niet. Ik maak alleen nog maar vlaggen.’ Grote vlaggen voor in de tuin, kleine om in je auto op te hangen, vlaggetjes voor in het haar. ‘Sommige klanten moeten er uren voor rijden.’

De situatie in Oekraïne houdt de Verenigde Staten in zijn greep. Twee politieke zijden zijn zeldzaam verenigd in hun afschuw voor Poetins handelen. Afgelopen weekend werd er gedemonstreerd in Atlanta, Boston, San Francisco, Washington D.C. – maar nergens leeft de oorlog zoals in de New Yorkse wijk Brighton Beach.

Hier, onder een bulderende metrolijn, woont de grootste Russisch-sprekende gemeenschap van de VS. Gevels, reclameborden, de conversaties op straat: bijna alles gaat hier in het Russisch. Er lopen mannen met traditionele ushanka’s, bontmutsen, en vrouwen met babushka-sjaaltjes. In de kiosk vind je geen New York Times of Post, maar Форум en Mict.

Brighton Beach Avenue is het hart van een buurt in het zuiden van Brooklyn, ook wel 'Little Odessa' wordt genoemd vanwege de Russische gemeenschappen die hier wonen. Brighton Beach Avenue heeft veel traditionele etnische restaurants en markten. Beeld Chantal Heijnen

‘U wilt weten over de oorlog?’ vraagt een vrouw met een rode muts en twee wandelstokken op straat. Ze komt net van een ommetje over de boulevard, even verderop, en begint vrijwel gelijk met harde halen te huilen. ‘Kijk mijn handen trillen. Waarom doen ze dit? Rusland is ooit vanuit Kiev ontstaan. Ze doden hun broers en zussen.’

Poetin is mentaal instabiel

Brighton Beach, gelegen aan zee op het zuidelijkste puntje van Brooklyn, begon vanaf eind jaren 70 geleidelijk te veranderen door de instroom van tienduizenden immigranten uit de Sovjet-Unie. Nelli (63) en Vladimir (70) ontmoetten elkaar hier twintig jaar geleden. Zij stamt uit Rusland, hij uit Oekraïne – maar zo hebben ze er nooit over gedacht. ‘Ik pik het accent van Oekraïners er niet eens uit’, zegt Nelli. ‘Jij wel, Vlad?’ Haar echtgenoot haalt zijn schouders op. ‘Soms. Je hoort meestal geen verschil meer tussen ons, wij zijn allemaal ex-Sovjets.’

Nelli, oorspronkelijk uit Rusland, is getrouwd met Vladimir, een Oekraïner. Ze wonen in Brighton Beach waar ze elkaar ook ontmoet hebben. Beeld Chantal Heijnen

De straten en winkels van Brighton Beach zijn deze dagen onheilspellend leeg. ‘Iedereen zit thuis het nieuws te volgen’, zegt Nelli. ‘We maken ons grote zorgen.’ Elke inwoner heeft wel vrienden of familie in een van beide landen. ‘Mijn zus woont in Odessa,’ zegt Vladimir. ‘Zij is gevlucht naar een buitenwijk. Ik heb haar vanochtend nog kunnen spreken…’

Denken Vladimir en Nelli, met hun beider achtergronden, ook verschillend over het conflict? Nee, zeggen ze beslist. Hij: ‘Poetin is krankzinnig geworden.’ Zij: ‘Poetin is mentaal instabiel.’ De meeste mensen hier – Russen, Oekraïners, Belarussen, Oezbeken – hebben zich net als zij gekeerd tegen de Russische president.

Trump is een genie

De Amerikaanse president Joe Biden kreeg vorige week van verschillende kanten kritiek dat hij zich niet hard genoeg tegen Poetin zou opstellen. Daar lijkt verandering in te komen. Sinds dit weekend oogst hij steeds meer lof, zelfs van sommige Republikeinen. ‘Hij heeft de Navo verenigd op een manier die ik niet verwacht had nog te zien na het einde van de Koude Oorlog’, zei de Republikeinse oud-minister Condoleezza Rice zondag op de rechtse tv-zender Fox News.

Wat vinden ze hier in Brighton Beach van zijn aanpak? De naam alleen roept al een oogrol op. ‘Biden gaat helemaal niets oplossen’, zegt de Oekraïense Victoria (38) voor haar kledingwinkel. ‘Russen denken anders en geven niet om sancties. Hoe meer ze lijden, hoe sterker ze worden.’ Wat zou er dan moeten gebeuren? Een antwoord heeft ze niet. ‘Ik weet alleen: onder Trump was dit nóóit gebeurd.’

Trump is populair onder de Russisch-sprekenden in Brighton Beach. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 stemde de wijk, als een van de weinigen in Brooklyn, in meerderheid op hem. Ook Vladimir en Nelli. ‘Trump is sterk. Die maakt gehakt van iemand als Poetin.’

Vorige week woensdag baarde de oud-president opzien binnen en buiten de VS: hij noemde het optreden van Poetin dagen voor de inval ‘geniaal’ en een ‘slimme zet’. Hoe is dat hier geland? ‘Trump is een geniaal, ja’, antwoordt Vladimir.

Néé, maar Trump noemde Poetin juist geniaal.

Vladimir valt stil en kijkt naar Nelli, die beter Engels spreekt dan hij. Zij vertaalt in het Russisch. ‘O mijn God’, zegt Vladimir dan, met verbijstering in zijn blik. ‘Nee, nee, nee, dat kan niet.’ Nelli kijkt ook geschrokken. ‘Dat zou echt heel erg zijn. Dat hadden we nog niet gehoord!’

Opeens vraagt Nelli of ze een perspas kan zien, ook van de fotograaf. ‘Er gaat veel propaganda rond’, zegt ze. Dan glimlacht ze verdrietig. ‘Vladimir Poetin is geen genie. Hij doet dit om herinnerd te worden, hij gaat door tot Oekraïne geen land meer is.’

Het zijn socialisten

Trump leek zijn houding afgelopen vrijdag enigszins af te zwakken. In een toespraak op een conservatieve conferentie noemde hij de Russische inval een ‘gruweldaad die nooit had mogen plaatsvinden’. Ook herhaalde hij het mantra dat je hier op Brighton Beach steeds weer hoort: als hij president was geweest, dan was dit allemaal nooit gebeurd.

Alexander (62), eigenaar van de grootste Russischtalige boekhandel, heeft wel een verklaring voor de afkeer die de gemeenschap in Brighton Beach voelt voor Biden en zijn Democratische Partij. ‘Het zijn socialisten’, zegt hij – een echo van een veelgehoord rechts-Amerikaanse verwijt. ‘Ze willen van Amerika een socialistische staat maken. En wij ex-Sovjets weten, als geen ander, wat er dan gebeurt.’