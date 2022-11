Op Bali krijgt de G20 het nieuwe, zelfbewuste Indonesië te zien: ‘Er is niks dat wij niet kunnen’

Scooterrijders passeren in Jakarta welkomstborden voor de G20. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

De toekomst van Indonesië begint mogelijk op een industriegebied aan de rand van hoofdstad Jakarta. Op het enorme terrein van staatsbedrijf Wika – bouw en industrie – verplaatsen grommende shovels bergen grind en cement, klauteren jonge mannen met bouwhelmen over reusachtige pilaren van gewapend beton en klinkt overal het gedreun van staalpersen en vonken lasapparaten.

Niets verraadt dat hier een hightech-startup zit. Maar toch: in een kleine loods naast een berg roestend staal, schroeven tientallen monteurs in grijze uniformen glanzende elektrische scooters in elkaar van het jonge merk Gesits.

Geen buitenlandse motorfietsen, in elkaar gezet door goedkope arbeidskrachten die buitenlandse handboeken volgen, zoals doorgaans het geval is in Zuidoost-Azië. Nee, een Indonesische scooter, bedacht en ontworpen door Indonesiërs en gemaakt van Indonesische onderdelen. Nou ja, voor 58 procent dan. Sommige componenten, zoals de kostbare lithiumbatterij, komen nog uit China. Maar niet lang meer, als het aan directeur Samyarto ligt.

Een monteur van Gesits zet een scooter in elkaar in de fabriek in Jakarta. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

‘Kijk, daar komen de stalen frames binnen die we hiernaast hebben gebogen, gelast en gespoten’, zegt hij. ‘En hier begint de lopende band: eerst de kabelboom erop, en dan onze eigen elektromotor uit Tangerang!’ Langzaam schuift de scooter richting uitgang, per werkstation krijgen monteurs twee minuten de tijd. Na de kwaliteitsinspectie door een man met een oranje veiligheidshelm, springt Samyarto op een fonkelnieuwe scooter. ‘Kom op, tijd voor een testrit!’ De Gesits-website belooft: ‘We blijven innoveren om uiteindelijk de wereldmarkt voor elektrische motorfietsen te domineren.’

G20-top op Bali

Dat is het ambitieuze gezicht van Indonesië dat president Joko Widodo graag laat zien aan de wereld. Komende week ontvangt hij de grootste economieën ter wereld voor de G20-top op het vakantie-eiland Bali. Daar zullen delegatieleden met elektrische bussen van Indonesische makelij naar het conferentiecentrum worden gebracht, langs pas geïnstalleerde laadpalen en elektrische politieauto’s die voor de gelegenheid zijn overgebracht uit Jakarta.

Want Indonesië hoort stevig bij de G20. Het reusachtige land met 275 miljoen consumenten is de zeventiende economie ter wereld; de zevende als je rekening houdt met koopkracht. Volgens sommige rapporten groeit Indonesië door tot de vierde economie ter wereld in 2050, na China, India en de VS.

Zelf kijkt Indonesië naar een ander lijstje: het land wil in 2045 – precies honderd jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Nederland - doordringen tot het exclusieve clubje van hogeinkomenslanden. Waar inwoners tenminste 13 duizend euro per jaar verdienen (Nederland zit op 56 duizend euro). Indonesië bevindt zich met 4.700 euro per inwoner aan de bovenkant van de middenmoot, en stijgt gestaag. In Zuidoost-Azië behoren alleen Brunei en Singapore tot de club; maar de eerste is een oliestaatje en de tweede een soort Monaco. Het zou extreem knap zijn, stellen deskundigen, als Indonesië zou doordringen tot wat voorheen de Eerste Wereld werd genoemd.

Initiatiefloos

‘Alles begint met zelfvertrouwen’, zegt docent Muhammad Nur Yuniarto van de technische universiteit van Surabaya. Hij is een van de medeontwerpers van de Gesits-scooter en zet graag zijn studenten in bij start-ups rond het campusterrein waar onder meer aan een eigen lithiumbatterij wordt gewerkt. Het is een gemiste kans, stelt Nur, dat de Indonesische industrie vooral buitenlandse spullen assembleert volgens buitenlandse patenten. ‘Er is niks dat Indonesiërs niet kunnen, mits zij hun instelling veranderen.’ Die is te volgzaam en initiatiefloos, stelt de ingenieur die deels in het Britse Manchester is opgeleid. Als verklaring noemt hij de eeuwenlange bezetting door Nederland. ‘Indonesiërs waren alleen goed genoeg om te dienen. Dat werkt door in onze mentaliteit.’

De banden voor de nieuwe Gesits-scooters liggen deels opgeslagen in de kantine. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Op zijn eigen universiteit probeert Nur innovatieve studenten af te leveren. ‘Manchester was een eyeopener. Alles was daar 180 graden anders. We werden er uitgedaagd met projecten en moesten zelf oplossingen verzinnen. Zo creëer je leiders in plaats van uitvoerders.’ De acht elektrische bussen die nu op Bali rondrijden en de zeven laadstations; ze komen allemaal uit de workshops van het Institut Teknologi in Surabaya. ‘We gebruiken de G20 als etalage. Niet alleen om buitenlanders te laten zien wat we kunnen, nee vooral ook de Indonesiërs zelf!’ Nur pleit voor meer onderzoeksbudget en subsidies ter stimulering van elektrische mobiliteit. ‘Andere overheden doen dat allang.’

Fonkelnieuwe wolkenkrabbers

Veel gaat goed in Indonesië. Stap achter op een brommertaxi in Jakarta en je laveert tussen fonkelnieuwe wolkenkrabbers en huizenhoge lichtreclames die doen denken aan New York of Singapore. Langs de overvolle straten bestellen jonge Indonesiërs iced latte of Vietnam drip in retro-moderne koffietentjes. De economie groeit al decennia met meer dan 5 procent per jaar. Het percentage Indonesiërs dat in armoede leeft (2,15 euro per dag) dook vier jaar geleden voor het eerst onder de 10 procent.

Bij zijn aantreden in 2014 riep president Widodo economische vooruitgang uit tot zijn eerste en enige prioriteit. De voormalig meubelhandelaar uit Surakarta lanceerde onder meer grote infrastructurele werken om het eilandenrijk beter met elkaar te verbinden: nieuwe havens, tolwegen, vliegvelden en treinsporen. Alleen al de hogesnelheidslijn tussen Jakarta en Bandung – die de reistijd moet verkorten van 2,5 uur naar 39 minuten – kost 8 miljard euro. Widodo schrapte dit jaar bureaucratische regels voor investeerders en bouwt voorzichtig aan een verzorgingsstaat – 235 miljoen Indonesiërs zijn inmiddels lid van zijn nationale zorgverzekering – en de president werd beloond met een tweede termijn.

Corruptie en armoede

Veel gaat ook niet goed in Indonesië. Rij over de tienbaans Jalan Tol (tolweg) Jakarta uit en je ziet daklozen onder viaducten slapen en kinderen spelen tussen bergen zwerfvuil op rivieroevers. De vier rijkste Indonesiërs zijn samen rijker dan de armste 40 procent van de bevolking (ruim 100 miljoen personen). Het land scoort steevast slecht op internationale lijstjes over corruptie, democratisering, gezondheidszorg en onderwijs. Zo is de kindersterfte er bijvoorbeeld drie keer zo hoog als in buurlanden Thailand en Maleisië.

Directeur Muhammad Samyarto van Gesits. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Bij de mondiale Pisa-vergelijking van het niveau van scholieren bungelt Indonesië steevast onderaan. Weliswaar strikte Widodo in 2019 de jonge techmiljardair Nadiem Makarim als minister van Onderwijs, maar die heeft nog niet veel structurele veranderingen kunnen doorvoeren. De in Harvard opgeleide oprichter van de succesvolle multi-app Gojek (voor onder meer taxi, bezorgservice, betaalplatform) is begonnen met een herscholingsprogramma voor alle leraren via een onlineplatform. Daarbij moet Makarim onder meer opboksen tegen islamitische leiders die vinden dat scholieren vooral Koran-verzen moeten opdreunen.

‘Widodo doet in grote lijnen de juiste dingen, in de ogen van ontwikkelingseconomen’, zegt David Henley, hoogleraar Indonesië-studies aan de Universiteit Leiden en auteur van een boek over het verschil in ontwikkelingstempo tussen Aziatische en Afrikaanse landen. Instituties als de Wereldbank en het IMF schrijven volgens hem standaard investeringen in infrastructuur en onderwijs voor, naast het wegnemen van handelsbarrières. ‘Dat levert ook resultaat op, maar vaak minder dan verwacht.’ Indonesië is een stabiel middeninkomenland, stelt de hoogleraar, dat gestaag vooruitgang boekt. ‘Maar in 2045 al een hooginkomensland? Ik verwacht dat Thailand en Maleisië dat eerder voor elkaar krijgen.’

Steenrijke oligarchen

Indonesië leunt volgens hem te zwaar op de verkoop van grondstoffen als palmolie en kolen, waardoor een klein groepje oligarchen steenrijk wordt en politieke invloed kan kopen in Jakarta. ‘Tegelijkertijd koopt de staat buitenlandse mijnbedrijven uit en probeert het land hogerop in de waardeketen te komen door smelterijen en raffinaderijen te gaan bouwen. Nou, dat model levert bijna nergens ter wereld goede resultaten op.’

Als Indonesië echt snel wil doorstoten, stelt de hoogleraar, is een nationaal programma nodig waarbij overheid, industrie en universiteiten nauw en langdurig samenwerken. ‘En dat is moeilijk.’ Taiwan en Zuid-Korea is dat volgens Henley gelukt. China deels. ‘In die landen stak de overheid miljarden in een sector, zoals de auto-industrie of elektronica; schermde deze af tegen buitenlandse concurrenten en gaf eigen ondernemers en onderzoekers tijd een product te ontwikkelen dat overeind kon blijven op de internationale markt.’ Zo groeiden Samsung, Hyundai en Huawei uit tot wereldmerken, stelt hij.

Terug naar de tekentafel

De crux zit hem in de kwaliteitseisen. Veel fabrikanten zijn al tevreden met het geld dat ze verdienen op de binnenlandse markt. Daarom hebben weinig mensen ooit gehoord van het Maleisische automerk Proton of de Indonesische vliegtuigbouwer Dirgantara Indonesia. Henley: ‘Het is een paradox. Zonder staatsinterventie word je doorgaans niet concurrerend op de internationale markt.’ De kwaliteit van de in Indonesië ontworpen en geproduceerde Gesits-scooter is nog niet op dat niveau, erkent ook mede-ontwerper Nur. ‘Het is normaal om af en toe terug te moeten naar de tekentafel. Maar daar moet je dan wel de tijd voor krijgen.’

Bij motorhandel Sentrik in Denpasar, niet ver van het strand waar de wereldleiders deze week samenkomen, blinkt een Gesits in de etalage. Op straat zie je ze nauwelijks, tussen de miljoenen Japanse en Koreaanse skuters die rokend en knetterend de smalle Balinese wegen verstoppen. Maar sinds Widodo dit jaar de subsidie op brandstof moest terugschroeven – de oorlog in Oekraïne bereikte zo de gewone Indonesiër – neemt de belangstelling voor elektrische voertuigen toe, vertelt de tevreden verkoper. ‘Een liter benzine kost nu 64 cent, terwijl je even ver komt op een batterij die je oplaadt voor 13 cent! Daarnaast zijn de onderhoudskosten lager.’ Daar staat tegenover, erkent hij, dat een elektrische scooter wat duurder is in aanschaf. ‘Eh nee, het milieu speelt geen rol bij de aankoopbeslissing.’