Op Amsterdam Centraal herinnert niets meer aan de steekpartij: ‘Gevaarlijk? Dat is het overal’

Motief van Jawed S. nog onbekend

Jawed S. (19) is afgelopen weekend door de politie in het ziekenhuis verhoord. Veel details wil de politie nog niet kwijt. ‘Het onderzoek is in volle gang’, aldus een woordvoerder. Zaterdagavond liet de politie al wel weten dat S. een terroristisch motief had. Waarschijnlijk handelde hij alleen. Of de terreurdaad iets te maken had met de recente ophef over de – inmiddels afgeblazen – cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders, is nog onbekend.

De Afghaan heeft een Duitse verblijfsvergunning. Het is nog onduidelijk hoelang en waarom hij in Nederland was. De Duitse politie heeft zijn woning in Duitsland doorzocht, en gegevensdragers in beslag genomen. Maandag wordt S. voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De Amsterdamse driehoek liet zaterdag weten dat het niet nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen.