Op advies van zijn Twittervolgers verkoopt Musk 17 miljard aan aandelen – en houdt de beurs zo weer een dag bezig

Elon Musk op de bouwplaats van een Tesla Gigafactory in de buurt van Berlijn, september vorig jaar. Beeld Getty Images

Het gebeurt niet vaak dat beurshandelaren een aandelendump krijgen aangekondigd. Maandag wel. 58 procent van de 3,5 miljoen deelnemers aan Musks-peiling bleek voor verkoop van 10 procent van zijn Tesla-bezit – omgerekend zo'n 2,3 procent van alle aandelen van het elektrische automerk.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) 6 november 2021

Met de stroom aan beschikbare aandelen in het vooruitzicht daalden de Tesla-noteringen bij het openen van de beurs in Frankfurt en de Nasdaq. Vermoedelijk deden investeerders Tesla-aandelen van de hand om die later tegen een lagere koers terug te kunnen kopen. Tesla had bij het sluiten van de beurzen 3,67 procent aan waarde verloren

Musk lijkt een riskant spelletje te spelen. In 2018 moest hij van de Amerikaanse beurswaakhond SEC al bijna aftreden na een bericht over Tesla-aandelen op Twitter. Hij schreef toen dat hij overwoog het bedrijf van de beurs te halen door alle aandelen voor 20 procent boven beurswaarde op te kopen. De financiering was al rond, schreef hij. Door dit bericht steeg het aandeel aanzienlijk, waarna de toezichthouder onderzoek startte naar mogelijke koersmanipulatie door Musk. Het liep uit op een schikking.

Onderdeel van de oplossing was destijds dat het concern beter toezicht ging houden op Musks Twitterberichten. Met de beursgevoelige uitspatting van zaterdag lijkt daar weinig van terechtgekomen.

Geen salaris

Zijn jongste tweet komt nadat een aantal Democraten pleitte voor een belasting op bezit voor superrijken. De VS heffen namelijk alleen belasting bij de verkoop van de aandelen of bezittingen, en niet over vermogen dat meer waard wordt.

Vooruitlopend op een situatie waarin de Amerikaanse fiscus dit wel gaat doen, ging Musk bij zijn Twittervolgers te rade. De opbrengst van de 10 procent aan aandelen – ruim 17 miljard euro – zou hij kunnen gebruiken voor belastingafdrachten. Musk wijst erop dat hij immers geen salaris of bonussen krijgt. ‘Ik heb alleen aandelen’, schrijft hij. ‘Dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen is door aandelen te verkopen.’

Afgelopen zomer bleek dat dit niet klopt. Onderzoekssite ProPublica wist toen de hand te leggen op de belastinginformatie van de rijkste Amerikanen. Zij blijken juist heel handig in het vergaren van geld zonder aandelen te verkopen. Door bijvoorbeeld bij banken op basis van de waarde van hun aandelen geld te lenen. Leningen die weer aftrekposten bij de fiscus opleveren. Door dergelijke constructies wisten superrijken zoals Musk, Jeff Bezos (Amazon), Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York) en zakenman George Soros in sommige jaren hun belasting op 0 dollar te krijgen.

Het is zeer de vraag of dit binnenkort verandert in de VS. Maar vooral of Musk woord houdt en inderdaad 10 procent van zijn aandelen verkoopt. Zijn Twitter-uitlatingen blijken niet altijd even betrouwbaar. Vorig jaar oordeelde een rechter over de tweet uit 2018 dat Musk de financiering voor het van de beurs halen van Tesla helemaal niet rond had.