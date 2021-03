Op 1 juli heeft elke Nederlander die het wil tenminste één vaccinprik gehad: hoe komt minister De Jonge daarbij?

Beeld ANP

Volgens De Jonge is rond die tijd twee derde van deze groep mensen zelfs al volledig gevaccineerd. Dat is aanmerkelijk eerder dan in eerdere planningen.

Zo zei de minister 20 februari nog in de Volkskrant dat hij verwachtte ‘voor de zomer alle ouderen en andere groepen met een verhoogd medisch risico te kunnen vaccineren, en ook een groot deel van de overige bevolking.’ Het kabinet ging er tot nog toe van uit dat het vaccineren zeker tot het begin van de herfst zou duren.

Het is niet zo dat er de afgelopen weken nieuwe vaccinleveringen zijn aangekondigd, bevestigt ook het RIVM. Nog steeds is het uitgangspunt dezelfde tabel met vaccinleveringen uit de meest recente corona-Kamerbrief van 23 februari.

Vaccinleveringen

Maar wel durven de minister en het RIVM inmiddels meer te vertrouwen op de leveringen van het Pfizer-vaccin; die worden steeds stabieler. Daarvan worden er, als het schema wordt gevolgd, het tweede kwartaal 7,8 miljoen doses geleverd, veel meer dan de 2,4 miljoen in het eerste kwartaal.

Deze week werd bovendien bekend dat al meteen vanaf april de weekleveringen van dit vaccin flink worden opgeschroefd - het totale aantal afgesproken doses voor het tweede kwartaal blijft gelijk.

Ook zijn de verwachtingen hooggespannen over het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen. Dat wordt naar verwachting 11 maart goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Daarvan worden er het tweede kwartaal 3 miljoen doses verwacht. Voordeel: van dit vaccin is maar één prik nodig.

Deze vaccins moeten de wankele leveringen van de farmaceut AstraZeneca compenseren. Daarvan staan er in het nieuwste schema voor het tweede kwartaal 4 miljoen doses ingetekend, veel minder dan in eerdere tabellen. Dit getal is volgens de ministerwoordvoerder het meest onzeker, in de bandbreedte van verwachtingen tussen de 3 en 6 miljoen doses hebben ze een middenweg gekozen.

Van het vaccin van Moderna zijn de afgesproken leveringen relatief gering; nog geen 2 miljoen doses het eerste en tweede kwartaal samen. Hiermee gaan huisartsen onder meer de thuiswonende ouderen inenten, die niet mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan.

18 miljoen prikken

Zo moeten er het tweede kwartaal 16,8 miljoen doses vaccin Nederland binnenrollen, na de ruim 4 miljoen in het eerste kwartaal. Daarmee kunnen, met het achterhouden van enige strategische voorraad, aan het eind van het tweede kwartaal, dus rond 1 juli, 18 miljoen prikken zijn gezet.

Van de 17 miljoen Nederlanders zijn er zo’n 14 miljoen volwassen. Met een vaccinatiebereidheid van zo’n 80 tot 85 procent zou dat dus om 12 miljoen personen gaan die ingeënt moeten worden, aldus de rekensom van De Jonge. En dan kom je met 18 miljoen prikken een heel eind.

Nu het vaccineren op stoom is gekomen met zo’n 300 duizend prikken per week durft de minister dus optimistischer te rekenen. Maar met het RIVM hamert hij er op de disclaimer bij dit verhaal niet uit het oog te verliezen: áls de vaccins worden geleverd volgens het schema.