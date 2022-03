Oostkust Australië getroffen door hevigste regenval in decennia

Huizen in Goodna, een buitenwijk van Brisbane, Australië, staan onder water na een overstroming van de Brisbane River. Beeld Bradley Kanaris / Getty

Bewoners van de oostkust van Australië zijn dit weekend overvallen door de hevigste regenbuien in zeker drie decennia. Wegen en huizen zijn ondergelopen, waardoor mensen soms uren op bruggen of de daken van hun huis hebben moeten doorbrengen voor ze gered konden worden.

In buitenwijken van Brisbane waadden mensen met huisdieren en huisraad in bootjes door de overstroomde straten. Zeker negen mensen zijn tot nog toe omgekomen als gevolg van de overstromingen, maar verwacht wordt dat dit aantal zal oplopen. In de stad Lismore, ten zuiden van Brisbane, stond het water tot aan de daken en moesten inwoners met helikopters van hun dak worden gered.

Een 80-jarige vrouw in Lismore werd door haar buren dood aangetroffen. Gevreesd wordt dat mensen vluchten naar zolders waar ze door het water worden ingehaald en klem komen te zitten. Een politieagent in Lismore vertelde dat hij een 93-jarige vrouw aantrof met nog 20 slechts centimeter tussen het rijzende water en het dak: ‘Hij kon nog net door het raam duiken om haar te redden’, zo vertelde reddingsbrigade commandant Steve Pattersson tegen de nationale omroep Australian Broadcasting Corp.

Klimaatverandering

De hevige regens begonnen zaterdag al in Queensland en trokken verder naar het zuiden richting de deelstaat New South Wales. In een week tijd is op sommige plekken meer dan een meter regen gevallen, waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden en dijken zijn doorgebroken. De hevige regenval is de zoveelste confrontatie met de gevolgen van klimaatverandering, nadat het zuidwesten van Australië in 2019 al voor het derde opeenvolgende jaar werd getroffen door extreme droogte met verwoestende bosbranden tot gevolg.

Op droge plekken zoals in Ipswich, ten westen van Brisbane, zijn evacuatiecentra ingericht waar slachtoffers worden opgevangen. Volgens Dominic Perrottet, de premier van New South Wales, zijn tot nog toe duizend inwoners gered. Tegen persbureau AP zei hij dat 40 duizend mensen zijn gevraagd om te evacueren en dat nog eens 300 duizend mensen zich moeten voorbereiden op een evacuatie.

Verwacht wordt dat het noodweer ook de komende dagen nog aanhoudt en mogelijk verder oprukt richting miljoenenstad Sydney.