Oostenrijkse wielrenner Preidler uit winnende Giro-ploeg Dumoulin liet bloed aftappen voor transfusies

De Oostenrijkse wielrenner Georg Preidler heeft bekend bloed te hebben afgestaan met de intentie daarmee later een bloedtransfusie te ondergaan. Een saillante bekentenis, want Preidler maakte onderdeel uit van de Sunweb-ploeg die Tom Dumoulin aan de roze trui hielp tijdens de Giro d’Italia van 2017. Preidler zegt dat hij uiteindelijk nooit bloeddoping heeft gebruikt. ‘Al mijn successen, zoals in de Giro, waren schoon’, luidt zijn verklaring.

Sunweb, waar de 28-jarige Preidler vijf seizoenen in dienst was, kwam direct na de bekentenis met een korte verklaring: ‘De reden om zijn contract eind 2017 niet te verlengen is niet gerelateerd aan afwijkende biologische waarden. Het had dus niets te maken met vermoedens in de richting van dopinggebruik, maar wel met zijn gedrag en het niet nakomen van afspraken in het algemeen.’

Contract ontbonden

Preidler reed dit jaar bij het Franse Groupama-FDJ, maar liet maandag zijn contract ontbinden. Hij deed zijn bekentenis in de Oostenrijkse kranten nadat daar vorige week een grote dopingzaak aan het licht kwam. ‘Ik heb een fout gemaakt en wil eerlijk zijn. Het is de grootste fout van mijn leven. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik niet meer kon leven met de wetenschap dat ik heb valsgespeeld.’

In Oostenrijk is een grootschalig politieonderzoek naar dopinggebruik gaande. De politie deed woensdag meerdere invallen. Daarbij werden vijf sporters gearresteerd. Op gelekte videobeelden van de inval is te zien hoe de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke op heterdaad wordt betrapt op dopinggebruik. Hij lag tijdens de politie-inval aan een infuus.

Ook werd de Duitse arts Mark S. opgepakt. Hij wordt gezien als de belangrijkste dopingdokter van het onderzoek. Hij zou de apparatuur voor bloeddoping hebben overgenomen van de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner, die in het verleden renners van de toenmalige Rabobankploeg hielp bij verboden praktijken. Matschiner werd zelfs veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. In een interview met de Duitse zender ARD zei hij over de opgepakte arts: ‘Ik heb het aan S. gegeven en zei: doe ermee wat je wil. Dat was het.’

Eerder dit weekend bekende ook wielrenner Stefan Denifl dat hij bloeddoping heeft gebruikt. De 31-jarige Oostenrijker was in 2017 nog de winnaar van een bergetappe in de Vuelta. Hij zou dit jaar voor CCC, de ploeg van Laurens ten Dam, gaan rijden, maar liet zijn contract kort voor de jaarwisseling ‘om persoonlijke redenen’ ontbinden.