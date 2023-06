Oostenrijkse SPÖ roept verkeerde nieuwe partijleider uit na ‘fout met Excel-bestand’

Hans Peter Doskozil dacht het hele weekeinde de nieuwe partijleider van de SPÖ te zijn. Beeld AFP

Gedurende het hele weekend dacht Hans Peter Doskozil (52), vertegenwoordiger van de centrumvleugel van de linkse partij, tot de nieuwe voorzitter te zijn gekozen. Hij leefde twee dagen lang in de veronderstelling 53 procent van de stemmen te hebben gekregen tijdens het partijcongres. Maar maandag moest de partij toegeven dat het juist de linkser georiënteerde Andres Babler (50) was, die de verkiezingen had gewonnen.

‘Door een technische fout van een medewerker in een Excel-bestand, waren de resultaten omgewisseld’, zo legde Michaela Grubesa, de voorzitter van de kiescommissie van de SPÖ, maandag uit. Volgens Oostenrijkse media kwam de fout aan het licht toen een journalist een ontbrekende stem in het eindresultaat opmerkte en de kwestie voorlegde aan de verkiezingscommissie van de partij. Tijdens de hertelling die daarop volgde, werd de kapitale vergissing ontdekt.

Doskozil sprak over een ‘dieptepunt voor de Oostenrijkse sociaaldemocratie’, maar feliciteerde Babler wel. De SPÖ, die in het verleden al heel wat Oostenrijkse bondskanseliers leverde, zit sinds 2017 in de oppositie.