Oostenrijkse regering sluit zeven moskeeën, verblijfsvergunningen van 40 imams mogelijk ingetrokken

De Oostenrijkse regering gaat zeven moskeeën sluiten. Het gaat om een Turks-nationalistische moskee in Wenen en zes gebedshuizen van een Arabische moskeevereniging. De moskeeën hebben volgens bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) geld uit het buitenland ontvangen. Dat is in strijd met de Oostenrijkse wet: sinds 2015 mogen religieuze gemeenschappen geen buitenlandse financiering aannemen.

Islamisches Zentrum Wien, de grootste moskee in Wenen. Foto Getty Images

Naast de sluiting van moskeeën gaat de Oostenrijkse regering mogelijk de verblijfsvergunning van veertig imams intrekken. De imams zijn lid van ATIB, een koepelvereniging van Turkse moskeeën in Oostenrijk. De regering onderzoekt of ook zij buitenlands geld hebben aangenomen. De verblijfsvergunningen van twee imams al zijn ingetrokken, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ). De maatregel raakt ook vijf imams die nog in afwachting waren van een verblijfsvergunning. Zij zullen die niet krijgen.

Sinds december wordt de Oostenrijkse regeringscoalitie gevormd door de conservatief-christelijke Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en de uiterst rechtse Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ). Beide partijen pleitten tijdens de campagne voor strenge immigratiewetten en snellere uitzetting van asielzoekers die geen verblijfsstatus krijgen toegewezen. De regering van de 31-jarige bondskanselier Kurz voert een repressief beleid tegenover de radicale islam. ‘Voor parallelle samenlevingen, radicalisering en de politieke islam is in ons land geen plek’, zei Kurz tegen verslaggevers in Wenen.

Een man voor de gesloten Nizam-I Alem Ocagi-moskee in Oostenrijk. Foto EPA

‘Bescherming van kinderen’

Mogelijk volgen er meer maatregelen. Zo is Kurz’ regering van plan hoofddoeken op basisscholen en kinderdagverblijven te gaan verbieden. De ‘wet ter bescherming van kinderen’, waarin dit verbod wordt vastgelegd, zou in de zomer van kracht moeten gaan. De coalitiepartijen beschouwen het dragen van een hoofddoek op de basisschool als ‘bedreiging voor de Oostenrijkse cultuur’.

Sinds oktober 2017 is het in Oostenrijk verboden om in de publieke ruimte boerka’s of andere volledig gezichtsbedekkende kleding te dragen. Dat boerkaverbod, dat ook op straat geldt, werd door de vorige regering ingevoerd. Ook de wet die het sluiten van moskeeën en uitzetten van imams mogelijk maakt werd al voor het aantreden van Kurz’ kabinet aangenomen. Volgens Kurz zijn ‘de mogelijkheden van de overheid om in te grijpen’ in het verleden niet genoeg gebruikt. Vice-kanselier Heinz-Christian Strache van de FPÖ noemde de sluiting van de moskeeën ‘een eerste en noodzakelijke stap in de goede richting.’