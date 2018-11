Oostenrijkse kolonel verdacht van spionage voor Rusland; even geen wals meer met Poetin

In Oostenrijk is een kolonel opgepakt die ervan wordt verdacht jarenlang te hebben gewerkt voor de Russen. Hij bediende zich naar verluidt van een simpele wereldontvanger. Met deze radio zou hij gecodeerde berichten hebben uitgewisseld met Moskou. Het heeft iets aandoenlijk ouderwets in deze cybertijden. Maar de Oostenrijkse regering neemt de zaak hoog op.

Leden van de eregarde in Wenen, Oostenrijk. Beeld EPA

Minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl, die afgelopen zomer nog op haar bruiloft een dansje maakte met de Russische president Poetin, zegde een voor december gepland bezoek aan Rusland af. ‘Spionage is onaanvaardbaar. Ook Russische spionage is onaanvaardbaar’, verklaarde vrijdag kanselier Sebastian Kurz. Hij verwees naar een recent spionagegeval in Den Haag. ‘Als de verdenking wordt bevestigd, doen dit soort zaken, of ze nu in Nederland of Oostenrijk plaatsvinden, de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie geen goed.’

Klassiek handwerk

De kolonel, die onlangs met pensioen ging, zou vanaf de jaren negentig tot dit jaar actief zijn geweest als spion. Een man van het klassieke handwerk. Stoeiend met zijn radio-ontvanger zou hij berichten hebben doorgegeven die via het intranet van het leger werden verspreid en algemeen toegankelijk waren voor het personeel. Geen grote staatsgeheimen. Hij werd er ook niet heel rijk mee, zo’n 300 duizend euro zou hij ermee hebben verdiend al die jaren.

Alles lijkt van een andere orde dan de Russische poging dit voorjaar om in te breken in het computernetwerk van de OPCW, de in Den Haag zetelende organisatie tegen de verspreiding van gifgaswapens. Die operatie riep het beeld op van een moderne cyberoorlog. Rond de Oostenrijkse affaire hangt de sfeer van het anachronisme.

Veel internationale instellingen

Toch kon het gebeuren en leidde het vrijdag tot een botsing met Moskou. Oostenrijk trekt nog steeds spionageactiviteit aan, ook van de klassieke soort. Wenen ligt dan niet meer zoals in de Koude Oorlog op een uur rijden van het communistische Oostblok, maar het huisvest veel internationale instellingen zoals het atoomagentschap IAEA. Ook ambieert Oostenrijk als neutraal land (het is geen Navo-lid) van oudsher een bemiddelaarsrol tussen oost en west. Dat maakt Oostenrijk blijvend interessant voor Rusland. Maar een wals tussen Kneissl en Poetin zit er voorlopig niet meer in.