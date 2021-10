Oostenrijkse kanselier Kurz treedt af na beschuldigingen van corruptie

Sebastian Kurz treedt af na beschuldigingen van corruptie. Beeld REUTERS

In een toespraak zaterdagavond herhaalde Kurz, leider van de centrum-rechtse Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP), dat hij de beschuldigingen van de hand wijst. Hij treedt naar eigen zeggen af om ‘chaos dan wel stilstand' in het land te voorkomen. Kurz heeft de huidige minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg tot premier benoemd, in de hoop dat De Groenen daardoor bereid zullen zijn de regeringscoalitie met de ÖVP voort te zetten.

De Oostenrijkse regeringscoalitie stond op instorten sinds justitiële autoriteiten op woensdag huiszoekingen verrichtten op het partijkantoor van de ÖVP en in de kanselierswoning. Het onderzoek richt zich op omkoping, misbruik van belastinggeld, en integriteitsschendingen.

Justitie verdenkt ÖVP-ambtenaren van verdachte betalingen aan een Oostenrijkse boulevardkrant, mogelijk in ruil voor gunstige opiniepeilingen over Kurz. Ook hebben zij mogelijk belastinggeld gebruikt om advertenties in de kopen in ruil voor gunstige berichtgeving over de ÖVP. De verdenkingen zijn gebaseerd op chatberichten tussen mensen die dichtbij Kurz staan.

De misstanden zouden hebben plaatsgevonden in 2016. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken. In 2017 werd hij met 31 jaar de jongste regeringsleider van Europa. Sinds 2020 regeert zijn partij met De Groenen als kleinere partner.