Oostenrijkse kanselier dient ontslag regering in

De Oostenrijkse vicekanselier Hein-Christian Strache (midden), maakt zijn aftreden bekend. Foto AP Beeld AP

Strache, tevens leider van de rechts-nationalistische Vrijheidspartij (FPÖ), was in de problemen gekomen nadat vrijdag een video was opgedoken waarin is te zien hoe hij met een vermeende Russische oligarch praat over hulp bij zijn verkiezingscampagnes.

‘Genoeg is genoeg’, stelde Kurz in een verklaring. Hij heeft president Alexander Van der Bellen geadviseerd zo spoedig mogelijk verkiezingen uit te schrijven.

Volgens Oostenrijkse media had hij eerder op de dag, nog vóór Strache op een persconferentie zijn aftreden bekendmaakte, al te kennen gegeven dat hij niet langer wilde samenwerken met de FPÖ-leider. De door Kurz aangevoerde centrumrechtse ÖVP vormt sinds eind 2017 een regeringscoalitie met de FPÖ.

Villa op Ibiza

In de door twee Duitse bladen, Der Spiegel en Süddeutscher Zeitung, verspreide video uit 2017 is te zien dat vicekanselier en een partijgenoot in een villa op Ibiza praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. De FPÖ–prominent lijkt de vrouw overheidscontracten in het vooruitzicht te stellen in ruil voor hulp bij zijn verkiezingscampagne.

Ook wordt besproken hoe de vrouw zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van juli 2017. De FPÖ, ooit grootgemaakt door de charismatische Jörg Haider, haalde daarin met 26 procent van de stemmen een bijzonder goed resultaat, wat leidde tot regeringsdeelname.

Hoge taalbarrière

De FPÖ-leider erkende tegenover de Duitse journalisten dat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, maar zei niets misdaan te hebben. Hij stelde dat veel alcohol was geconsumeerd en dat sprake was van een ‘hoge taalbarrière’. Ook zou hij hebben benadrukt dat alles volgens de wet moest gaan. De oppositie nam daar vrijdag geen genoegen mee en eiste dat Strache zou opstappen.

Voor de ÖVP is de sociaal-democratische SPÖ, met wie de partij jarenlang regeerde, de enig mogelijke andere coalitiepartner. De sociaal-democraten hebben echter grote moeite met de rechtse koers van Kurz, die net als de FPÖ een dam wil opwerpen tegen grootschalige immigratie.