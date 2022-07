Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész zakt ineen tijdens optreden en overlijdt

De Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész. Beeld Bayerische Staatsoper

Soltész dirigeerde de komische opera Die schweigsame Frau van Richard Strauss. Enkele minuten voor het einde van de eerste akte was er een klap te horen en werd er om een dokter geroepen, waarna de voorstelling werd stilgelegd. ‘Ik ben diep bedroefd over de dood van Stefan Soltész. We verliezen een begenadigd dirigent’, schreef algemeen directeur Serge Dorny van de Beierse Staatsopera op Twitter.

Soltész werd in 1949 geboren in Hongarije, waar hij al vanaf zijn vierde pianoles kreeg. Op 10-jarige leeftijd verhuisde hij naar Wenen. In 1971 begon hij zijn carrière bij het Theater an der Wien. In de twee decennia erna was hij onder meer dirigent bij de Weense Staatsopera, de Hamburgse Staatsopera en vervolgens de Deutsche Oper in Berlijn.

Van 1992 tot 1997 was hij dirigent bij de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent. In 1997 werd hij benoemd tot artistiek leider en muzikaal directeur van het Aalto Muziektheater in Essen, waar hij tot 2013 werkzaam was. De Essener Philharmoniker verwierven onder zijn leiding grote internationale bekendheid en waardering. Een Duits vakblad verkoos het door Soltész geleide orkest twee keer tot beste van het jaar. In Nederland leidde hij onder meer een productie van Richard Strauss’ Salome bij De Nederlandse Opera in 2009.

Soltész is niet de eerste dirigent die (kort na) een optreden overlijdt. Het bekendste voorbeeld in Nederland is dat van Eduard van Beinum, die in 1959 als chef van het Concertgebouworkest een hartstilstand kreeg tijdens het dirigeren van Brahms’ Eerste symfonie. Giuseppe Sinopoli stierf in 2001 nadat hij een hartaanval had gekregen tijdens het dirigeren van Verdi’s Aida in Berlijn. Twee jaar geleden werd de muziekwereld opgeschrikt door het overlijden van de Belgische dirigent Patrick Davin, vlak voor de repetitie begon in het operahuis De Munt in Brussel.