Oostenrijkse bondskanselier hengelt bij Rusland naar miljoen Spoetnik-vaccins

Een zorgmedewerker in Wenen ontvangt een vaccin. Beeld REUTERS

Op de Europese top van vorige week zei Kurz dat Oostenrijk te weinig heeft gekregen bij de verdeling van de vaccins over de lidstaten van de Europese Unie. De meeste andere Europese landen waren niet onder de indruk van Kurz’ verwijt, omdat Oostenrijk meer burgers heeft gevaccineerd dan Duitsland, Frankrijk en veel andere Europese landen. Volgens het Our World in Data-project van de universiteit van Oxford heeft Oostenrijk 17,4 per 100 duizend inwoners geprikt, meer dan het EU-gemiddelde van 15,4. Woensdag praten de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten bij de Europese Unie verder over een eventuele andere verdeling van vaccins over de lidstaten.

Europese landen staan onder druk omdat zij veel trager vaccineren dan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, mede doordat producent AstraZeneca veel minder vaccins heeft geleverd dan beloofd. In die situatie kijken sommige lidstaten naar het Russische Spoetnik V-vaccin. Dat ligt gevoelig omdat de verhoudingen tussen Rusland en de EU slecht zijn, mede vanwege de vergiftiging en gevangenschap van oppositieleider Navalny.

Controversieel

Tot nu hebben twee EU-landen het Spoetnik-vaccin gekocht, Hongarije en Slowakije. In Hongarije is het gebruikt, in Slowakije is het zo controversieel dat de aankoop een kabinetscrisis veroorzaakte. De Zuid-Italiaanse regio Campania wil Spoetnik kopen zodra de EMA zijn goedkeuring heeft verleend. De Duitse minister van Volksgezondheid Spahn suggereerde dat er geen bezwaar is tegen Russische en Chinese vaccins, zolang zij veilig en effectief zijn.

Aanvankelijk bestond in het Westen grote scepsis ten opzichte van Spoetnik V, vooral omdat Rusland het gebruikte voordat het onderzoek naar de veiligheid van het middel was afgerond. In februari verscheen echter een artikel in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet, waarin gesteld werd dat Spoetnik V voor 92 procent tegen covid-19 zou beschermen.

Rusland en China bedrijven diplomatie met hun vaccins en bieden ze over de hele wereld aan. Volgens Our World in Data is de vaccinatiegraad in Rusland en China zelf relatief laag. In China zijn 7,6 mensen per 100 duizend inwoners ingeënt, in Rusland 7,3.