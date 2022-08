Oostenrijk rouwt na zelfdoding bekende huisarts die lang bedreigd is vanwege corona-uitspraken

Demonstratie tegen het Oostenrijkse coronabeleid op 9 januari in Innsbruck. Beeld Getty Images

Lisa-Maria Kellermayr behandelde vanaf de eerste golf coronapatiënten in acute nood en sprak zich gedurende de pandemie regelmatig uit over het belang van vaccinaties. Haar mediaoptredens maakten haar een geliefd mikpunt van coronasceptici en complotdenkers. De bedreigingen aan haar adres waren van dien aard dat ze politiebeveiliging kreeg, maar Kallermayr had het gevoel dat dit niet afdoende was. Naar eigen zeggen gaf ze daarom meer dan 100 duizend euro uit aan beveiliging. Vorige maand kondigde ze de sluiting van haar praktijk aan.

Volgens een postuum in de Oostenrijkse krant Der Standard deden antivaxers zich voor als patiënt om gesprekken met haar op te nemen en trof een ingehuurde beveiliger meermaals vlindermessen aan bij bezoekers. Vrijdag werd het levenloze lichaam van de arts aangetroffen in haar praktijk. Het Openbaar Ministerie bevestigt de vondst van afscheidsbrieven en acht nader onderzoek naar de doodsoorzaak niet nodig.

Het OM wil niets kwijt over de inhoud van de brieven, ook niet of ze verwijten bevatten aan het adres van de politie en de medische vereniging van deelstaat Opper-Oostenrijk, zoals de krant Kronen Zeitung meldt. De artsenvereniging houdt vol dat Kellermayr alle mogelijke hulp is geboden, aldus het Oostenrijkse persbureau APA.

Herdenkingen

De dood van de jonge arts heeft een schok teweeg gebracht in Oostenrijk. Maandag staan in verschillende steden bijeenkomsten gepland om haar te herdenken. Sinds vrijdag leggen mensen al bloemen bij haar praktijk in Opper-Oostenrijk en het ministerie van Volksgezondheid in Wenen.

‘Er is geen plaats voor haat en intolerantie in ons Oostenrijk’, reageerde bondspresident Alexander Van der Bellen. ‘Deze mensen hebben haar bang gemaakt en bedreigd, eerst op het internet en toen ook persoonlijk, rechtstreeks in haar praktijk.’ Ook de minister van Volksgezondheid, Johannes Rauch, reageerde geschokt. ‘Deze haat moet echt stoppen.’

Tienduizenden demonstranten gingen vorig jaar de straat op in Oostenrijk omdat het land, als enige in de EU, een vaccinatieplicht instelde voor de meeste volwassenen. Uiteindelijk is deze plicht nooit gehandhaafd met boetes, de formele plicht is vorige maand geschrapt. Er belanden veel minder mensen in het ziekenhuis door het virus dan de jaren hiervoor, bovendien verwacht de regering dat nog maar weinig ongevaccineerden een prik zullen halen door een verplichting.

‘Radicale onderstroom’

Ook in Nederland krijgen deskundigen en politici te maken met haatberichten en zware bedreigingen van mensen die zich verzetten tegen coronamaatregelen. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) waarschuwde dit voorjaar voor een ‘radicale onderstroom’ in deze hoek. Vorige maand nog werd een bezoek van viroloog Marion Koopmans aan theaterfestival Oerol voor een televisieprogramma afgeblazen, omdat de politie haar veiligheid niet kon garanderen.

Verschillende mensen zijn al tot celstraffen veroordeeld voor de bedreiging van RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel, de voorzitter van het Outbreak Management Team. Ook andere OMT-leden zeggen bedreigd te zijn, onder meer aan huis. En Hugo de Jonge, die als voormalige minister van Volksgezondheid twee jaar lang het gezicht van het coronabeleid was, kreeg eind vorig jaar een mobiele politiepost voor zijn woning.