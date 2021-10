Oostenrijk lanceert ‘Klimaticket’: voor 3 euro per dag onbeperkt met het ov door het land

Beeld EPA

De tevreden milieuminister Leone Gewessler presenteerde het Klimaticket vrijdag in Wenen. ‘Ik denk dat jullie wel kunnen zien hoe blij ik ben’, zei ze lachend. ‘Dit is een geweldige dag voor het klimaat en het vervoer.’ Over de invoering is zo'n vijftien jaar vergaderd en treedt vanaf 26 oktober in werking.

Oostenrijk hoopt dat mensen straks vaker het openbaar vervoer verkiezen boven de auto, zodat de CO 2 -uitstoot afneemt. Het Klimaticket voor heel Oostenrijk voor één persoon kost 1.095 euro per jaar. Het is ook mogelijk een familieticket te kopen voor 1.205 euro. Die geldt voor een volwassene plus maximaal vier kinderen van 6 tot 15 jaar. Kinderen tot 5 jaar reizen sowieso gratis.

Ter vergelijking: in Nederland kun je bij de NS met een ‘Altijd Vrij’-abonnement onbeperkt reizen voor 365 euro per maand, oftewel 4.380 euro per jaar. Dat is dus vier keer zo duur als het Klimaticket. Bovendien kun je bij de NS dan alleen maar reizen met de trein, terwijl het Klimaticket geldt voor al het openbaar vervoer.

De voorverkoop van het Oostenrijkse jaarabonnement (met vroegboekkorting) loopt storm. Vrijdag bezweken de servers van de webshop van het vervoersbedrijf onder de aanvragen waardoor de aanschaf urenlang niet mogelijk was. Inmiddels is het weer mogelijk om de pas te kopen.

Het Klimaticket lijkt op de Weense ‘jaarpas’ waarmee je voor 365 euro (een euro per dag) onbeperkt door de stad kan reizen. Ook dat abonnement is een succes. Inmiddels hebben in Wenen meer mensen een jaarabonnement op het ov dan een eigen auto.