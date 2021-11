Oostenrijk kondigt vaccinatieplicht aan, vanaf maandag ook lockdown voor gevaccineerden

In Oostenrijk kunnen kinderen tussen de 5 en 11 jaar nu ook gevaccineerd worden. Beeld ANP / AFP

Het aantal coronabesmettingen in Oostenrijk, dat onlangs al vergaande beperkingen voor niet-gevaccineerde mensen invoerde, stijgt sinds medio oktober flink. De afgelopen week testte bijna een op de honderd Oostenrijkers positief: per 100 duizend inwoners werden 980,6 besmettingen gemeld. Nederland zit qua besmettingen op het niveau dat Oostenrijk vorige week bereikte.

Om te voorkomen dat het land coronagolven en lockdowns blijft afwisselen, kondigde Schallenberg vrijdagochtend een algehele vaccinatieplicht aan. Vanaf februari vorig jaar moeten alle Oostenrijkers zich laten inenten. Het is nog niet duidelijk hoe de regering de vaccinatieplicht wil gaan handhaven, noch hoe ze de vaccinaties wil afdwingen. De regering gebruikt de komende maanden om de vaccinatieplicht wettelijk mogelijk te maken.

Een vaccinatieplicht is volgens Schallenberg de enige manier om deze Teufelskreis – Duits voor ‘vicieuze cirkel’ – te doorbreken. ‘Lang, misschien te lang, ben ik ervan uitgegaan dat het mogelijk moet zijn om mensen te overtuigen zich vrijwillig te laten inenten’, zei Schallenberg vrijdagochtend tijdens een ingelaste persconferentie. ‘Maar we moeten de realiteit onder ogen zien.’

Om de coronacrisis ook op korte termijn beheersbaar te houden, moeten vanaf maandag ook gevaccineerde Oostenrijkers in lockdown. Mensen mogen hun huis alleen verlaten om boodschappen te doen, voor lichaamsbeweging, werk of doktersbezoek. Horeca en niet-essentiële winkels sluiten hun deuren, alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven.

Voor alle Oostenrijkers geldt in principe een thuiswerkplicht. Wie toch op zijn werk moet zijn, dient een FFP2-mondkapje te dragen. Scholen en kinderopvanglocaties blijven vooralsnog wel open, al mogen ouders ervoor kiezen hun kinderen thuis te houden.

Sinds afgelopen maandag gold in het land al een lockdown voor ongevaccineerde mensen. Zonder geldige reden mogen zij niet meer de straat op. Daarmee ging Oostenrijk al verder ging dan enig ander Europees land. Met het zogenoemde 2G-beleid, het opleggen van vrijheidsbeperkingen aan iedereen die niet genezen of gevaccineerd is, was Oostenrijk een week eerder ook al voorganger in Europa.

De lockdown voor ongevaccineerden zette de afgelopen week veel Oostenrijkers ertoe aan zich alsnog te laten vaccineren. Het land kent momenteel het hoogste priktempo van alle EU-lidstaten: per 100 inwoners werden de laatste zeven dagen 6,05 vaccindoses toegediend. In Nederland lag dat aantal op 0,6.

In totaal zijn in Oostenrijk per 100 inwoners 139 prikken gezet, een minder dan in Nederland. Daarmee is zo’n 64 procent van de Oostenrijkse bevolking (inclusief kinderen) volledig gevaccineerd. ‘De maatregelen hebben de vaccinatiebereidheid verhoogd, maar niet in toereikende mate’, aldus Schallenberg.

Na tien dagen, beloofde Schallenberg, zal de Oostenrijkse regering de maatregelen evalueren. De algehele lockdown kan dan met maximaal tien dagen verlengd worden, tot uiterlijk 12 december. Voor ongevaccineerde mensen blijft de lockdown na die datum wel van kracht. Tot nu toe gold de lockdown voor ongevaccineerden slechts voor tien dagen.