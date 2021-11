Oostenrijk en Duitsland leggen bewegingsvrijheid ongevaccineerden sterk aan banden

Een bord voor een horecagelegenheid in Innsbrück: 'Hou uw 2G-bewijs aub gereed.' Vanaf vandaag mogen ongevaccineerden er niet meer naarbinnen. Beeld Getty Images

Oostenrijk is daarmee het eerste Europese land dat het zogeheten 2G-beleid landelijk invoert. 2G staat voor geimpft of genesen, gevaccineerd of genezen. Dat is een strenger alternatief voor het lange tijd gangbare 3G, waarbij ook negatief geteste personen welkom zijn. 2G sluit niet-gevaccineerden uit.

Vanaf maandag geldt deze ‘schnitzel-lockdown’ (want geen restaurantbezoek voor ongevaccineerden, red.) in de Oostenrijkse horeca, bij kappers en voor evenementen met meer dan 25 bezoekers. 2G geldt ook voor ‘toeristische instellingen’ zoals kabelbanen, sportfaciliteiten en hotels. Voor winkels, musea en bibliotheken is een FFP2-mondmasker verplicht; een simpel medisch masker voldoet niet meer.

Het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen in Oostenrijk is 600, een van de hoogste in Europa. In Nederland is het aantal 395. De vaccinatiegraad is in Oostenrijk bijzonder laag. Ongeveer 64 procent van de inwoners (inclusief kinderen) is ingeënt.

Grote druk op ongevaccineerden in Duitsland

2G is ook in Duitsland aan een snelle opmars bezig. Ongeveer de helft van de deelstaten heeft een variant van dit beleid ingevoerd. Vaak houdt die in dat uitbaters van niet-essentiële instellingen (horeca, musea, bioscoop, kapper, nagelstudio, etc.) zelf mogen kiezen of ze 2G of 3G voeren. Steeds meer eigenaren kiezen daarbij voor 2G: in Berlijn neemt het aantal gelegenheden waar ongevaccineerden niet meer welkom zijn zichtbaar toe, van café tot comedy club.

Ondertussen wordt het in steeds meer sectoren zelfs verplicht om ongevaccineerden te weren. Saksen (met Dresden als hoofdstad) legde maandag als eerste Duitse deelstaat 2G op aan de vrijetijdsindustrie en culturele sector. Voor toegang tot winkels is een mondkapje voorlopig nog voldoende.

In Saksen grijpt de vierde coronagolf zeer snel om zich heen, met een zevendaags gemiddelde van 491 infecties per 100 duizend personen. Dat is aanzienlijk hoger dan in vrijwel alle andere Duitse deelstaten. Landelijk is het aantal 201. Saksen heeft ook de laagste vaccinatiegraad van alle Duitse deelstaten: slechts 53 procent van de inwoners heeft alle prikken gehad.

Baden-Württemberg (hoofdstad Stuttgart) voert 2G in niet-essentiële gelegenheden waarschijnlijk vanaf half november in. Landelijk geldt in nachtclubs al een 2G-plicht.

De Berlijnse krant Tagesspiegel meldt maandag dat ook de hoofdstad van plan is een veelomvattend 2G-beleid in te voeren. Daarbij weert Berlijn ongevaccineerde bezoekers waarschijnlijk uit bijna alle openbare gelegenheden, behalve de detailhandel, maar inclusief de culturele sector, de horeca en evenementen. Zelfs bezoek aan zieken- en verpleeghuizen wordt dan onmogelijk. ‘2G wordt voorbereid’, bevestigde Dilek Kalayci, de Berlijnse deelstaatminister van Volksgezondheid.

Deelstaat Brandenburg, rondom Berlijn, overweegt het voorbeeld van de hoofdstad te volgen. Beieren (hoofdstad München) voert ‘3G-plus’ in voor evenementen en plekken als bioscopen of de horeca. 3G-plus betekent dat een sneltest niet meer voldoet; wie naar de kroeg wil, moet eerst ruim 100 euro neerleggen voor een PCR-test.

Tegenstanders zeggen dat het 2G-beleid niets anders is dan een indirecte vaccinatieplicht. De partijleiders van de drie Duitse formerende regeringspartijen hebben allen gezegd dat ze tegen een vaccinatieplicht zijn. Maar politici ontkennen niet dat ze hopen dat 2G tot meer vaccinaties leidt. En inderdaad: in Oostenrijk stonden de afgelopen dagen lange rijen bij vaccinatielocaties.