Oost-Europese veiligheidsdiensten onderzoeken de reizen van aanslagpleger Christchurch

Een bloemenzee ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Christchurch. Beeld EPA

De Australische schutter Brenton Tarrant (28), de hoofdverdachte van de moord op vijftig moslims in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, bracht meerdere bezoeken aan Oost-Europa. Hij reisde eind 2016 naar Kroatië, Bosnië, Servië en Montenegro. In november 2018 was hij een week in Bulgarije, waarna hij naar Roemenië en Hongarije ging. Het Hongaarse Contraterrorisme-Centrum liet aan persbureau AP weten met andere landen samen te werken om te onderzoeken wat Tarrant in Oost-Europa deed. ‘De details en fases van dit proces kunnen we om voor de hand liggende redenen op dit moment nog niet bekendmaken.’

‘We moeten vaststellen of hij dit land bezocht om historische plaatsen te bestuderen of om andere redenen’, zei de Bulgaarse procureur-generaal Tsatsarov tegen de pers. Hij voegde daaraan toe dat er voorlopig geen bewijs is van terroristische activiteiten of connecties in Europa.

Ook de Turkse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen. Brenton Tarrant bracht in 2016 tweemaal een bezoek aan het land. In het manifest dat hij vlak voor de moordaanslag op zijn sociale media publiceerde, schreef hij dat de Turken zich moeten voorbereiden op een komende strijd. ‘We zullen naar Constantinopel (het hedendaagse Istanbul, red.) komen en elke moskee en minaret in de stad vernietigen.’

Geobsedeerd door historische conflicten

Uit Tarrants manifest en de video waarin hij zijn aanslag live op internet streamde, komt een man naar voren die geobsedeerd is met historische conflicten tussen christenen en moslims. Op de achtergrond van zijn opname klinkt een lied uit de Bosnische oorlog van 1992-1995, dat Servische strijders roemt. Op de wapens van de schutter stonden referenties aan historische veldslagen en legerleiders die tegen de Ottomanen streden.

Tarrant huurde een auto en reed in Bulgarije een week langs historische plaatsen. Hij verbleef onder andere in Pleven, een stadje in het noorden waar in 1877 een veldslag tussen Russen en Osmaanse Turken plaatsvond. ‘Hij lijkt een serieuze en gedetailleerde kennis van de geschiedenis van de Balkan te hebben’, zei de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Elaterid Zachariah tegen persbureau Reuters.

‘De fascinatie voor middeleeuwse kruistochten en latere conflicten tussen christenen en moslims is diepgeworteld in de denkwereld van extreemrechtse groepen’, zegt Peter Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zo zag de Noorse terrorist Anders Breivik zichzelf als een ridder van de Orde van de Tempeliers. ‘Daar zit een soort Star Wars-achtige kijk op de geschiedenis achter, waarin de ‘goede blanken’ de strijd moeten winnen. Iedere nuance ontbreekt.’