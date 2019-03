Oorlogsheld opnieuw in opspraak: Marco Kroon opgepakt in Den Bosch

Omstreden oorlogsheld

Onderscheiden als oorlogsheld, maar steeds opnieuw in opspraak

Het Openbaar Ministerie (OM) begon in januari 2018 een onderzoek naar een geweldsincident van Marco Kroon in Afghanistan in 2007. Vier vragen over de omstreden oorlogsheld, drager van de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.

Fantast of oorlogsheld? Een reconstructie van Kroons missie, het incident en de twijfel

Is Marco Kroon (47) een fantast die zijn blazoen wil oppoetsen met een verzonnen verhaal? Of lijdt de gedecoreerde oorlogsheld aan een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van alles wat hij heeft meegemaakt? Antwoorden zijn er vooralsnog niet, maar voor zijn beweringen is geen greintje bewijs gevonden. Een reconstructie.

Hoe nu verder met Marco Kroon?

De conclusie van justitie dat er geen bewijs is voor de bewering van Marco Kroon dat hij in 2007 in Afghanistan is ontvoerd, gemarteld en dat hij daarna zijn gijzelnemer heeft doodgeschoten, stelt Defensie voor een dilemma: hoe nu verder met de oud-commando?