Oorlogsgeweld duwt Europa naar een volwassen rol op veiligheidsgebied, maar VS blijven nog lang onmisbaar

De Amerikaanse president Joe Biden (links) en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo in Brussel. Beeld AP

De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne maakt veel duidelijk over de stand van de wereldpolitiek – en over de Europese plaats daarin. Loos gepraat over strategische autonomie wordt vervangen door realisme en concrete, beperkte doelen. Denktanks die het einde van de Navo en ‘het Westen’ aankondigden, vinden zichzelf snel opnieuw uit. De Franse president Emmanuel Macron, die de Navo in 2019 nog hersendood noemde, zegt nu dat de alliantie door de oorlog een elektroshock heeft gekregen. En inderdaad, zowel de Europese Unie als de Navo hebben in het begin van de oorlog sterker gereageerd dan menigeen voor mogelijk hield.

Maar het vertoon van trans-Atlantische eenheid, dat in een veelzeggend gebaar ook wordt uitgedragen door Joe Bidens aanwezigheid bij een EU-top, staat in schril contrast met de oorlog in Oekraïne. Daar doet Rusland aan middeleeuwse belegeringen van steden, inclusief het hun onthouden van elementaire levensbehoeften. Poetins oorlogsdoel, de onderwerping van wat hij een broedervolk noemt, staat nog overeind en wordt nagestreefd met bombardementen en beschietingen van woonwijken.

Oproep: sluit havens voor Rusland

Zulk bloedvergieten heeft het continent lang niet meegemaakt. Er valt dus niets te vieren, maar genoeg te discussiëren over vragen die verdeeldheid kunnen zaaien. Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski zal spreken, via een videoverbinding. Zijn boodschap is duidelijk: wij vechten ook uw strijd uit, dus help ons met meer sancties en meer wapens. Sluit uw havens voor Rusland. Stop de import van olie en gas.

Zijn minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba ziet een inzakkende Europese reactie. Tegen het Britse zakenblad The Economist zegt hij: ‘In het begin van de oorlog zagen we de opkomst van de Europese Unie, als machtige speler die verandering kan veroorzaken. De afgelopen tien dagen zie ik dat de EU terugvalt in zijn normale doen, waarin zij niet kan beslissen over sterke en snelle actie’.

Dat de sancties Rusland pijn doen, blijkt uit Russische uitlatingen tijdens de onderhandelingen, zegt Koeleba. Maar de sancties gaan niet ver genoeg, vinden Oekraïne en ook Oost-Europese landen, Polen voorop. De uitzondering is Hongarije, dat met Duitsland en Nederland op de rem trapt voor wat betreft olie en gas. Het roept de vraag op hoe de kosten van een olie- en gasembargo opwegen tegen de kosten van een lang voortdurende oorlog.

Nederland en anderen op de rem

De Italiaanse premier Mario Draghi voegde zich dinsdag bij de vooral Oost-Europese voorstanders van een EU-lidmaatschap voor Oekraïne, zonder te ontkennen dat dit proces lang duurt. Hij verwoordde een realiteit die veel Europese burgers (blijkens peilingen) ook zien, maar die de scepsis in veel lidstaten over versneld lidmaatschap niet wegneemt. Draghi: ‘Vandaag verdedigt Oekraïne niet alleen zichzelf. Het verdedigt onze vrede, onze vrijheid, onze veiligheid.’

Deze woorden, komend uit Italië, een van de oprichters van de EU, voeren terug naar de geboorte van de Europese samenwerking en integratie – na een wereldbrand en gericht op vrijheid en welvaart. Nederland, ook een van de oprichters, vertegenwoordigt de meer boekhoudkundige pool van het debat en wijst naar de regels, de kosten, de duur en de praktische mogelijkheden.

De vraag die boven dit debat hangt is wezenlijk : hoe loopt de oorlog in Oekraïne af en hoe zal de oorlog Europa – én de Europese Unie – veranderen? In zekere zin doet het brute oorlogsgeweld wat al decennia aan plannen, rapporten en ambities niet deden: het duwt Europa richting een volwassen rol op veiligheidsgebied. Tegelijk is zeker dat de opbouw van capaciteit lang zal duren en dat de VS net zo lang een ‘onmisbare natie’ blijven.

Het goede nieuws daarbij, zegt Clingendael-analist Rene Cuperus, is dat de Amerikaanse betrokkenheid bij Europa groter blijkt dan veel Europese experts en politici schetsen. Zelfs onder Trump, die flirtte met een exit, steunde de Senaat de Navo met 97 tegen 2 stemmen. ‘Trump is door Fransen en Duitsers misbruikt voor een anti-Amerikaanse agenda’, zegt Cuperus. ‘Het kwam hun goed uit dat Amerika boeman werd in plaats van bondgenoot.’

Van enige geopolitieke bijziendheid lijkt wel sprake te zijn geweest, getuige de vele peilingen waarin bijvoorbeeld de Duitsers meer vertrouwen hadden in Poetin en Xi dan in Trump. In een Clingendaelpeiling uit 2020 bleef de perceptie dat Amerika een bedreiging voor Europa is (29 procent) maar weinig achter bij de Russische en Chinese dreiging (36 en 35). Nu lijkt de tijd waarin je je geopolitieke voorkeuren kiest als koffie bij Starbucks ook in Europa voorbij.

Vertoon van eensgezindheid

Gezien de verdeeldheid over de te volgen strategie zien diplomaten de bijeenkomst van donderdag al als de belangrijkste boodschap: een vertoon van westerse eensgezindheid, ondanks de (logische) interne discussies. Waarbij alle betrokkenen beseffen: hoe langer de oorlog voortwoekert en hoe groter de humanitaire ellende, des te meer die eensgezindheid onder druk komt te staan.

Maar aangezien het oorlog is, is het de vraag of een blijk van eenheid volstaat. Ook Moskou en Kyiv kijken naar wat er donderdag gebeurt bij de Navo, de EU en de G7. Welke nieuwe actie ondernemen de leiders? Welke woorden gebruiken ze daarbij? Raken de Oekraïense voorraden niet snel op?

Voor de beantwoording van die vragen wordt vooral naar de Amerikaanse president gekeken. Van EU-buitenlandchef Josep Borrell en EU-president Charles Michel valt geen vuurwerk te verwachten – maar hoe zit dat bij Biden? Tot nu toe heeft hij voortdurend geadverteerd wat de VS in elk geval niet zullen doen. Wat hij op donderdag zegt zal door alle partijen op een goudschaaltje gewogen worden. Zijn eventuele zwijgen over controversiële onderwerpen ook.