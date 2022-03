Oorlogsbeelden Oekraïne maken verdediging in MH17-proces extra beladen voor nabestaanden

De advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck maandagochtend voorafgaand aan het begin van hun verdediging van verdachte Oleg Poelatov in het MH17-proces. Het OM eist levenslang tegen de vier verdachten. Beeld ANP

Het was onrustig op de publieke tribune, zegt Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, tijdens een schorsing van de rechtszaak. ‘De rechtszaak is voor ons ongelooflijk belangrijk, en de oorlog houdt ons meer dan bezig. We voelen ons enorm verbonden met de bevolking van Oekraïne. We hebben beiden verliezen te betreuren. En we vechten tegen dezelfde tegenstander: de Russische regering.’

Samen met zo’n twintig andere nabestaanden woont Ploeg het proces tegen vier verdachten bij. Tegen hen is levenslang geëist.

Wat nu gebeurt, ziet Ploeg als een voortzetting van stappen die al in 2014 werden gezet. ‘Dit is het demasqué van Vladimir Poetin. Wat zijn regering toen in het verborgene aan het doen was, vindt nu in alle openheid plaats. Toen vlucht MH17 acht jaar geleden werd neergehaald in Oost-Oekraïne, was de oorlog eigenlijk al begonnen, met de annexatie van de Krim en de eerste gevechten in de Donbas. Rusland steunde separatisten in dat gebied. De 298 slachtoffers van MH17 waren de eerste niet-Oekraïense doden van deze oorlog. Ze zijn omgekomen door een Russische Buk-raket.’

Terugval in verwerkingsproces

Beelden van de oorlog ‘rijten oude wonden open’ bij deze groep, bevestigt hoogleraar en klinisch psycholoog Jos de Keijser van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Nu zie je in het nieuws waar ze al jaren mee worstelen: dat de Russische regering feiten verdraait en slachtoffers maakt. Het is alsof ze een grote blauwe plek hebben waar extra op wordt gedrukt.’

De Keijser doet sinds 2014 onderzoek naar nabestaanden van de MH17-ramp. ‘Wat deze mensen nu meemaken, kun je vergelijken met wat er gebeurt na een moord: familieleden van een slachtoffer willen dat de dader zijn straf uitzit en het niet nogmaals doet. Als de dader weer een moord pleegt, krijgen veel nabestaanden van het eerste slachtoffer een terugval in het verwerkingsproces.’

Vier individuen

De voorzitter van de rechtbank op Schiphol stond maandagochtend stil bij de vraag of het gepast is in oorlogstijd door te gaan met de rechtszaak. ‘Het antwoord daarop is ja’, zei hij. ‘Er staan vier individuele personen terecht, niet een staat.’

De advocaten van Poelatov sloten zich daarbij aan: ‘Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces en rechtsbijstand.’

Ploeg: ‘Daar zijn we het mee eens. Natuurlijk zijn we als nabestaanden boos op de Russische regering. Maar we realiseren ons ook dat deze zaak verder gaat dan onze emoties. En dat wat er nu gebeurt in Oekraïne veel groter is dan wat ons is overkomen – hoe vreselijk dat ook is. Nu is het essentieel te laten zien dat de rechtsstaat in Nederland wél werkt, terwijl de Russische regering die terzijde schuift. Al is het maar voor het draagvlak van de uitspraak, te zijner tijd, in de hele wereld.’