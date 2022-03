Oorlog treft ‘graanschuur van de wereld’ – en dat leidt elders tot zorgen over prijsstijgingen

Tarweoogst in Oekraïne, zomer 2020. Beeld Reuters

Oorlog treft ‘graanschuur van de wereld’ en dat merken Egypte en Turkije als eerst

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de grootste en op vier na grootste graanexporteur van de wereld, leidt tot onzekerheid op de internationale markt voor tarwe – een basisingrediënt voor brood. Rusland wordt waarschijnlijk vooral getroffen door sancties als importverboden en beperkingen van het betalingsverkeer; de oorlog op Oekraïens grondgebied zal gevolgen hebben voor de oogst en de export.

Oekraïne en Rusland sturen tarwe de hele wereld over, maar op het gebied van graan ondervinden Egypte en Turkije de meeste directe gevolgen van het conflict. Egypte, de grootste graanimporteur van de wereld, haalt ruim 85 procent van de tarwe uit Rusland en Oekraïne. Voor nummer drie, Turkije, is dat 75 procent. Beide landen zijn sowieso sterk economisch afhankelijk van Rusland, wat het opleggen van sancties bemoeilijkt.

Buiten Egypte importeren ook andere Afrikaanse landen veel graan uit Rusland en Oekraïne. Voor tekorten wordt nog niet gevreesd, aldus de hoofdeconoom van de Zuid-Afrikaanse brancheorganisatie voor graanbedrijven. Afrikaanse landen kunnen vooralsnog terecht bij andere exporterende landen.

Prijs van tarwe stijgt met meer dan een kwart, maar niet in Oekraïne en Rusland

De grootste angst met betrekking tot het graanaanbod is op dit moment de opgelopen prijs van tarwe. In twee weken tijd is de prijs van een ton tarwe op veel markten met een kwart gestegen. De prijzen van Russisch en Oekraïens graan zijn weliswaar stabiel, maar dat komt hoogstwaarschijnlijk door vraaguitval. Tegelijkertijd is er meer belangstelling voor tarwe uit Duitsland en Frankrijk, waar ook veel van het Nederlandse graan vandaan komt. Ook de Amerikaanse en Canadese prijzen zijn sterk gestegen. In Nederland leidt een hogere graanprijs niet snel tot duurder brood, vanwege afspraken tussen verkopers en de industrie. In Afrikaanse landen is de bezorgdheid groter.