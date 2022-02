Oorlog Oekraïne-Rusland is ongelijke strijd: Russen kunnen in seconden Oekraïense eenheden wegvagen

Oekraïense soldaten in de regio Loegansk bereiden zich voor om zich tegen een Russische aanval te verdedigen. Beeld AFP

De Oekraïense president Volodymyr Zelinski probeerde woensdag nog even snel zijn Russische collega te bellen, toen alle seinen al op rood stonden. De Russen ontruimden vlug hun ambassade in Kiev en de Oekraïners werden ‘verlamd’ door een cyberaanval. Een Russische aanval leek slechts een kwestie van tijd. Zelinski, die zich er goed van bewust is dat zijn leger niet is opgewassen tegen de Russen, faalde. Poetin kwam niet aan de telefoon. Uren later begon de strijd die Oekraïne zo vreesde.

Alle statistieken maken al maanden pijnlijk duidelijk dat het naar schatting 200 duizend man sterke Oekraïense leger niet is opgewassen tegen kernmacht Rusland. Maar het verschil in aantallen soldaten, gevechtsvliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en aanvalshelikopters zegt niet alles. Ook in Afghanistan was het krachtsverschil met de moedjahedienstrijders enorm na de Russische invasie van 1979. En toch moesten de Russen tien jaar later, na meer dan tienduizend oorlogsdoden, met de staart tussen de benen Afghanistan verlaten.

Het logge, vastgeroeste en gedemoraliseerde Sovjetleger van toen is echter niet meer. In plaats daarvan is een strijdmacht gekomen die, in navolging van de Amerikanen, high-techwapens en nieuwe strijdtactieken heeft omarmd. Het Russische leger bestookt tegenwoordig vijandelijke doelwitten ruim duizend kilometer verderop met Kalibr-kruisraketten, zoals gebeurde tegen IS in Syrië.

Russia’s military claimed Thursday that Ukrainian troops were abandoning their posts after President Vladimir Putin ordered a full-scale invasion of Russia’s pro-Western neighbor and footage showing widespread missile strikes on Ukrainian facilitieshttps://t.co/4hLXlkpjvq — The Moscow Times (@MoscowTimes) 24 februari 2022

Stealthvliegtuigen

De luchtmacht vliegt met zogeheten stealthvliegtuigen, die moeilijk detecteerbaar zijn voor radar, zoals de Su-57 en andere geavanceerde gevechtsvliegtuigen. De Russen claimen zelfs als eerste in de wereld een hypersonisch wapen operationeel te hebben. De Avangard zou met minimaal zesduizend kilometer per uur op zijn doelwit afsuizen.

Tegenover deze militaire overmacht staat een Oekraïens leger dat nog grotendeels gebruikmaakt van wapens uit de Sovjettijd. Zo is de modernste gevechtsjager van de Oekraïense luchtmacht de MiG-29, een toestel uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Kiev beschikt tot overmaat van ramp over slechts enkele tientallen van deze gevechtsvliegtuigen. De piloten die ze besturen moeten daarbij ook nog vrezen voor het Russische luchtdoelsysteem S-400, dat vliegtuigen tot op vierhonderd kilometer afstand kan neerhalen.

Om de enorme invasiemacht het hoofd te bieden, heeft Kiev zijn hoop nu gevestigd op Amerikaanse raketten om de Russen gevoelige verliezen toe te brengen, in de hoop ze te stoppen of te vertragen. De VS en andere bondgenoten hebben honderden Javelinraketten geleverd om de Russische T-72-tanks uit te schakelen. Ook heeft Kiev nu de beschikking over de net zo effectieve antiluchtdoelraket Stinger, een Amerikaans wapen dat Russische vliegers tijdens de Afghanistanoorlog al veel angst inboezemde.

During a working trip to Rivne region Volodymyr Zelensky checked the tactical exercises of the Armed Forces and inspected samples of weapons handed over to Ukraine by foreign partners. In particular, anti-tank missile systems #Javelin, #NLAW and #M141, missile system #Stinger pic.twitter.com/tjBnMLp0es — Yurii Vynohradov (@in_memoriam818) 16 februari 2022

Flinke verliezen

Vooral het vertrouwen van de Oekraïners in de Javelin, een van ’s werelds beste antitankraketten, is groot. Met deze raket kunnen de Russische tanks van zeer grote afstand, tot zo’n vier kilometer, vernietigd worden. ‘Javelins in Kiev!’, twitterde minister van Defensie Oleksii Reznikov in januari enthousiast, toen een onbekende hoeveelheid antitankraketten door de VS werd afgeleverd in de hoofdstad.

De Russische tankeenheden, die donderdag onder meer nabij Belgorod Oekraïne zijn binnengegaan, moeten de Javelin terecht vrezen. De antitankraket is, zo bleek tijdens de inzet door de VS in onder meer Irak, zeer effectief in het vernietigen van zwaar materieel. De Oekraïners hopen de Russische tankeenheden in open terrein flinke verliezen toe te brengen.

Maar ook in de steden zijn ze kwetsbaar. De Russen hebben nog altijd slechte herinneringen aan hun tankinzet in de strijd om Grozny in de jaren negentig, toen Tsjetsjeense strijders aantoonden hoe kwetsbaar de Russische tanks waren.

Inzet drones

De strijd die het Oekraïense leger sinds 2014 voerde tegen de Russen en separatisten in het oosten van het land, voorspelt echter weinig goeds voor Kiev. Met gebruikmaking van drones en artillerie bracht het Russische leger destijds Oekraïense eenheden zware verliezen toe. Zo werden Oekraïense brigades in de zomer van 2014 bij het plaatsje Zelenopillja volledig verrast door een Russisch bataljon. De Oekraïense soldaten maakten zich toen op voor een offensief, maar werden ontdekt door de Russen.

Voordat de Russen van grote afstand in de aanval gingen, legden ze de communicatie van de Oekraïners volledig plat. Ook hielden ze met verkenningsdrones de vijand in de gaten. Kort na het verschijnen van de Russische drones, die livebeelden doorgaven aan het Russische bataljon vele kilometers verderop, werd een artillerie-aanval geopend op de Oekraïense soldaten.

In korte tijd werden zo’n dertig militairen gedood en raakten honderden gewond. Ook werd veel militair materieel vernietigd. Generaal-majoor Vadim Maroesin, tweede man van de Russische grondstrijdkrachten, zei in 2018 dat het slechts tien seconden duurt voor de artillerie-eenheden na het ontvangen van drone-beelden de aanval kunnen openen.