Oorlog in Oekraïne geeft duurzame energie wereldwijd een enorme duw voorwaarts

Energieplatform van Tennet op Windpark Hollandse Kust Zuid. Op het platform wordt elektriciteit uit wind en zon opgewekt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De belangrijkste reden voor de groei van de duurzame productiecapaciteit is de oorlog in Oekraïne. Die had een enorme prijsstijging van fossiele energie (met name van aardgas) als gevolg. De oorlog leidde volgens IEA (International Energy Agency) tot ’s werelds ‘eerste echte energiecrisis’. Overheden besloten daarop massaal om minder afhankelijk te worden van met name Russische fossiele energie. Dit gebeurt onder meer door veel wind- en zonneparken bij te bouwen.

De komende vijf jaar komt er in totaal 2.400 gigawatt vermogen bij. Dit is vergelijkbaar met de totale opwekcapaciteit van een land als China. Ook is dit bijna eenderde meer dan een jaar geleden nog werd voorspeld. Van elke tien gigawattuur die er de komende jaren bij komen, zijn er negen duurzaam.

Vergunningentraject vergt zes tot acht jaar

Volgens het energieagentschap kan het allemaal nóg sneller als het Europa lukt om het vergunningentraject te stroomlijnen. Nu duurt het vergunningencircus vaak vele malen langer dan de bouw van bijvoorbeeld een windturbinepark op zee. De werkelijke bouwklus is vaak in een jaar of twee afgerond, terwijl het doorlopen van alle procedures soms zes tot acht jaar vergt. Er kan nog eens een kwart aan extra duurzame energie bij als de regelgeving eenvoudiger wordt, schat het IEA. Als dat gebeurt, is het mogelijk om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad Celcius te houden – een doel dat nu door bijna niemand meer als haalbaar wordt beschouwd.

De lange doorlooptijden zijn ook de Europese Commissie een doorn in het oog. Afgelopen voorjaar liet voorzitter Ursula von der Leyen weten dat ze op zee gebieden wil aanwijzen waar binnen een jaar tijd de bouw van windparken van start kan gaan.

Grote versnelling China en VS

De grootste duurzame groei gebeurt in China, waar volgens het IEA de komende jaren bijna de helft van alle nieuwe groene opwekcapaciteit wordt gebouwd. Europa is eveneens een drijvende kracht met het REPowerEU-Programma. Duitsland, dat tot voor kort zeer afhankelijk was van Russisch gas, is met een geplande groei van 50 procent een van de Europese hardlopers. Ook Spanje (plus 60 procent) doet de komende jaren forse investeringen in groene elektriciteitsproductie.

Daarnaast zijn de Verenigde Staten bezig aan een versnelling, dankzij een omvangrijk stimuleringsprogramma van de Amerikaanse overheid. De VS willen ook weer een belangrijkere rol krijgen in de productie van zonnepanelen, waar China nu veruit dominant is.

Lage prijs zonne-energie

De investeringen leiden ertoe dat groene elektriciteitsopwekking vanaf 2027 groter is dan alle andere vormen van opwek, met een wereldwijd marktaandeel van 38 procent. Kolen, nucleair, aardgas en olie boeten de komende jaren in aan belang.

Een van de redenen van het succes van duurzame energie is de relatief lage prijs van zonne-energie, dat een steeds belangrijkere rol speelt. Hoewel de enorme vraag naar zonnepanelen de prijzen opstuwt, dalen de kosten per geproduceerde kilowattuur en is zonnestroom goedkoper dan fossiele varianten. Om duurzame energie te kunnen opslaan, moet er ook fors worden geïnvesteerd in waterstofproductie. Productie van groene waterstof bestaat nu nog nauwelijks, maar zal de komende jaren honderd keer zo groot worden. China, Australië en Chili worden naar verwachting de belangrijkste landen voor de productie van waterstof.

Meer windstroom op zee

Nederland werkt eveneens aan meer opwek van groene energie, vooral van windstroom uit de Noordzee. Het kabinet maakte afgelopen najaar bekend dat in 2050 zo’n 70 gigawatt vermogen van zee moet komen. Op vol vermogen leveren de windparken dan ongeveer net zoveel elektriciteit als 140 keer de kerncentrale in Borssele. Eerder was al besloten dat er twee keer meer windstroom op zee moet komen in 2030. Rond die tijd moet ruim 20 gigawatt zijn bijgebouwd.

Verder wil het kabinet vanaf 2025 zonnepanelen verplicht stellen op daken groter dan 250 m2. Nederland is de laatste jaren uitgegroeid van achterblijver op het gebied van zonne-energie tot een van de koplopers wereldwijd, mede dankzij ruimhartige subsidies.