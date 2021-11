Oorlog in Ethiopië dreigt door samenwerking oppositie om premier Abiy ten val te brengen

Iwoners van Zarima verlaten hun stad na aanhoudende gevechten. Beeld ANP / AFP

De Ethiopische regering riep vrijdag in reactie op het oppositieverbond veteranen op om zich bij het leger aan te sluiten om de opstand die precies een jaar geleden in Tigray begon, voorgoed neer te slaan. Hiermee is een volledige burgeroorlog in het multi-etnische land van meer dan 110 miljoen inwoners nabij. De Amerikaanse ambassade in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba heeft Amerikanen opgeroepen het land ‘zo snel mogelijk’ te verlaten.

De VN Veiligheidsraad heeft vrijdagavond de strijdende partijen in Ethiopië opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en ongehinderde toegang voor humanitaire hulpgoederen. Door de oorlog in de opstandige regio Tigray die meer dan 2 miljoen burgers op de vlucht heeft doen slaan, dreigt de grootste hongersnood sinds tien jaar.

De Veiligheidsraad maakt zich grote zorgen over de impact van het conflict ‘op de stabiliteit in het land en de bredere regio’ en roept beide partijen op ‘af te zien van het aanjagen van geweld en verdeeldheid met haatdragende speeches’, aldus de 15 leden van de Veiligheidsraad in een unanieme verklaring.

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken riep de bevrijdingslegers van Tigray en Oromo eerder op vrijdag al op ‘hun nadering tot de hoofdstad onmiddellijk te stoppen’. Ook riep hij de Ethiopische regering op om zijn militaire campagne te stoppen, ‘inclusief de luchtaanvallen in Tigray en de mobilisering van etnische milities’, zo citeerde persbureau AP uit zijn verklaring.

Alliantie

Het Tigrese bevrijdingsfront TPLF maakte vrijdag in de Verenigde Staten bekend een alliantie te hebben gesloten met het Oromo Bevrijdingsfront (OLA) en nog zeven andere etnische milities die zeer waarschijnlijk over gewapende fracties beschikken. ‘Er is geen grens meer voor ons’, zo zei Berhane Gebrechristos, woordvoerder van TPLF en voormalig minister van Buitenlandse Zaken in Washington na ondertekening van het samenwerkingsverband. ‘We zullen een eind maken aan deze vreselijke situatie voordat ons land implodeert.’ Hij voegde er aan toe dat ‘de tijd opraakt’ voor Abiy die hij persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de crisis in het land.

De Tigrese troepen en Oromo-strijdkrachten hebben deze week al de steden Dessie en Kombolcha, 380 kilometer ter zuiden van de hoofdstad ingenomen. Verklaringen dat ze de hoofdstad op meer plaatsen zijn genaderd, werden tot nog door de regering afgedaan als grootspraak. Op Twitter zei Billene Seymoun, de woordvoerder van Abiy, dat de nieuwe alliantie ‘die het democratisch proces in Ethiopië omverwerpt niet voor democratie kan zijn.’

Overgangsregering

De oorlog in Tigray begon precies een jaar geleden uit onvrede van de Tigrëers met het centralistische beleid van premier Abiy dat geen ruimte zou laten voor regionale autonomie. Ook de Oromo, waartoe Abiy zelf behoort, hebben een lange traditie van conflict met de centrale regering hierover. Toen Abiy in 2018 aan de macht kwam beloofde hij de federale structuur met een vorm van zelfbeschikking in de etnisch verdeelde deelstaten te respecteren.

De nieuwe alliantie die zichzelf Het Verenigd Front van Ethiopische Federalistische Strijdkrachten noemt, wil een overgangsregering in Ethiopië installeren zodat de premier zo snel mogelijk kan opstappen, zo zei Yohanees Abraha, een van de initiatiefnemers tegen persbureau AP. ‘De volgende stap is, uiteraard, om in gesprek te gaan met landen, diplomaten en andere internationale spelers in Ethiopië en daarbuiten.’

Hoe het vertrek van premier Abiy eruit zal zien hangt af van de Ethiopische regering en de ontwikkelingen in de komende weken, zo zei Odaa Tarbii, woordvoerder van de OLA. ‘Natuurlijk hebben we de voorkeur voor een vreedzame en ordelijke machtsoverdracht waarbij Abiy uit zichzelf terugtreedt.‘