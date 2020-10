Oorlog bij Labour na schorsing Corbyn

Binnen de Britse Labour Partij is een stammenstrijd uitgebroken na de schorsing, donderdag, van oud-partijleider Jeremy Corbyn. De huidige partijleider, Sir Keir Starmer, nam de dramatische beslissing nadat zijn voorganger had beweerd dat het antisemitisme onder zijn bewind ‘om politieke redenen is overdreven’.

Corbyn kondigde meteen aan zijn schorsing te zullen aanvechten, waarbij de 71-jarige socialist zich gesteund weet door tienduizenden trouwe supporters. Zij zamelen nu al geld in om ‘Jezza’ te helpen.

‘De dag van de schande’. Zo omschreef Starmer de dag waarop de Equality and Human Rights Commission met haar langverwachte rapport over het antisemitismeprobleem binnen Labour kwam. De conclusies bleken hard te zijn. Zo had de oppositiepartij meer kunnen doen als de leiding dat had gewild en hebben mensen uit de top van de partij zich tegen de klachtenprocedure aan bemoeid. Twee partijleden, onder wie oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone, zijn beticht van het ‘onrechtmatig lastig vallen van joodse mensen’.

Het was voor het eerst dat de in 2010 opgerichte commissie onderzoek deed naar racisme binnen een politieke partij. Dat was extra zuur voor Labour omdat deze partij de commissie destijds in het leven had geroepen. Sinds Corbyn’s machtsovername in 2015 is de partij regelmatig in opspraak gekomen door antisemitische opmerkingen van kamerleden en partijactivisten, met name via sociale media. Het gaat hierbij niet om kritiek op het Palestina-beleid van Israël, maar om jodenhaat en het delen van antizionistische samenzweringstheorieën.

Voor Starmer was het duidelijk: de partij accepteert de beschuldigingen en voert alle aanbevelingen uit. Zijn voorganger daarentegen legde zich er niet bij neer. Corbyn beweerde geen onderdeel van het probleem te zijn. Tevens stelde hij dat het antisemitismeprobleem sterk is aangezet door de media en zijn politieke tegenstanders. Later op de dag hekelde hij de ‘politieke interventie’ bij zijn schorsing, een verwijzing naar zijn opvolger. ‘Blijf in de partij en vecht,’ was de boodschap aan zijn aanhangers en bevriende vakbonden.

Op aandringen van Starmer komt er een intern onderzoek naar Corbyn en zestien prominente fractieleden. Hangende het onderzoek is Corbyn niet alleen geschorst, maar maakt hij, na 37 jaar, ook geen deel meer van de fractie. Politieke vrienden van Corbyn reageerden met ontsteltenis, net als de leden van zijn gezin. Corbyns vrouw Laura Alvarez twitterde woedend over de ‘GIFTIGE MAINSTREAM MEDIA’’, terwijl zoon Tom beweerde dat niemand verder weg staat van racisme dan zijn vader.

Schoon schip

Voor partijleider Starmer was Corbyns opmerking een kans om verder schoon schip te maken. Hij had na zijn aantreden beloofd om het antisemitisme binnen de partij hard aan te pakken en het vertrouwen van de joodse gemeenschap, die van oudsher sterke banden heeft met de partij, te herstellen. Eerder dit jaar had hij Corbyns beoogde opvolger Rebecca Long-Bailey uit het schaduwkabinet gezet na het retweeten van een interview waarin een actrice zich antisemitisch zou hebben uitgelaten.

Onlangs was vakbondsleider Len McCluskey in opspraak gekomen nadat hij tijdens een televisieinterview had gezegd dat New Labour-architect Peter Mandelson, die van joodse komaf is, naar huis moet gaan ‘om zijn goud te tellen’. Bij het verdedigen van Corbyn veroorzaakte ex-kamerlid Chris Williamson deining met de mededeling dat Margaret Hodge, een joods Labour-kamerlid, ‘op planeet-ZOG leeft’. ZOG staat niet alleen voor een fantasieplaneet uit een kinderboek maar staat ook voor ‘Zionist Occupied Government’.

ANTISEMITISME BINNEN LABOUR: ENKELE AFFAIRES - In 2011 schreef Corbyn een lovend voorwoord bij de heruitgave van het boek Imperialism – A Study (1902) waarin John Hobson onder meer beweert dat de financiële wereld wordt beheerst door ‘mensen van een bepaald en opmerkelijk ras, dat eeuwen van financiële expertise achter de rug heeft’ en ‘in de unieke positie verkeert om het beleid van naties te bepalen’. Corbyn veroordeelde later de anti-Joodse passages. - Twee jaar later beweerde Corbyn in een toespraak dat Britse zionisten ‘geen gevoel voor Engelse ironie’ hebben. In een verklaring zei de Labourleider dat hij de term zionisten ‘op een politiek correcte wijze had gebruikt en niet als eufemisme voor Joden’. Hij beloofde voortaan voorzichtiger te zijn. - In 2016 bekritiseerde oud-burgemeester van Bradford Khadim Hussain het Holocaust-onderwijs op Britse scholen omdat ‘het alleen gaat over Anne Frank en de zes miljoen zionisten die door Hitler zijn gedood’. Hij werd uit de Labourpartij gezet. - Lagerhuislid Naseem Shah kreeg een korte schorsing nadat ze Israël had vergeleken met nazi-Duitsland en had voorgesteld het land naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Tevens had ze beweerd dat ‘de Joden zich verenigden om Israël te steunen’. Ze betuigde spijt en mocht terugkeren. - Oud-partijbestuurder Jackie Walker raakte in de problemen door te schrijven dat er tijdens de ‘Afrikaanse Holocaust’ meer mensen stierven dan tijdens de Joodse, eraan toevoegend dat ‘veel Joden (ook mijn voorvaderen) de financiers waren van de suiker- en slavenhandel’. - Tijdens het partijcongres van 2017 bood Labour een podium aan de Amerikaans-Israëlische mensenrechtenactivist Miko Peled, die, in het kader van de vrijheid van meningsuiting, pleitte voor het recht om de Holocaust ter discussie te stellen.