Ook wij hebben het gedaan!

Dat de Amerikaanse midterms alleszins meevielen voor de Democraten is deels te danken aan het groeiende contingent Gen Z-stemmers, die doorgaans progressiever denken over zaken als klimaat, wapens en abortus. In 2024 zullen zij samen met millennials 45 procent van het Amerikaanse electoraat vormen, schreef The Guardian. ‘Babyboomers nemen dan 25 procent voor hun rekening.’

De dertig procent die onbenoemd blijft is mijn generatie, die X wordt genoemd, als de handtekening van een analfabeet. Het is opvallend hoe vaak dat gebeurt. Op zich heeft het zijn voordelen. Zo kunnen wij ongehinderd schamperen over de uitgedoofde idealen van onze ouders, lachen om avocado-knagende dertigers én zuchten om TikTokkers die ‘crying makeup’ dragen om hun droefheid uit te dragen. En zelf buiten schot blijven.

Maar toch: wij groeiden op in ongekende voorspoed en vrijheid. Toen het klimaatprobleem evident werd deden we niets, toen het neoliberalisme oprukte evenmin. Ik zou zeggen: geef ons ook eens ergens de schuld van.