Ook Wereld Natuur Fonds is ‘ongewenste organisatie’, zegt Rusland, dat eerder al Greenpeace hinderde

In de oostelijke Russische regio Amoer wordt een dode tijger onderzocht door een team van een plaatselijke WNF-afdeling. Beeld Antonio Zazueta Olmos

In maart had Rusland al besloten het Wereld Natuur Fonds (WNF) te beschouwen als ‘buitenlands agent’. Destijds zei het ministerie van Justitie dat het WNF ‘onder het mom van natuur- en milieubescherming besluiten van de uitvoerende en wetgevende macht probeert te beïnvloeden’. Daarmee zouden industriële en infrastructurele projecten gehinderd worden.

Het label ‘buitenlands agent’ is een trede lager op de ladder van Russische tegenwerking van onwelgevallige organisaties. Ook journalisten, oppositiepolitici, bedrijven en mensenrechtenorganisaties hebben dat stempel de afgelopen jaren gekregen. Daarmee wordt het werk in Rusland moeilijker, maar nog niet volledig onmogelijk.

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Aan banden leggen

Een paar maanden later concludeert Rusland blijkbaar dat het WNF, sinds 1994 actief in Rusland, helemaal aan banden moet worden gelegd. Daarbij verwijst het naar de oppositie van de milieuorganisatie tegen projecten met fossiele brandstoffen in Rusland. WNF zou ‘tendentieuze’ campagnes voeren, die erop gericht zijn de Russische economie te ‘ketenen’.

Specifiek maakt Rusland er bezwaar tegen dat het WNF zich uitspreekt tegen het ontginnen van grondstoffen in de poolcirkel. De regio is rijk aan olie en gas, en het land wil dat maar wat graag te gelde maken, helemaal nu de verkoop van fossiele brandstoffen aan het Westen vanwege de oorlog in Oekraïne sterk is gedaald.

Ongewenst

Het WNF is niet de enige milieuorganisatie die nu in volledig ongewenst is in Rusland. De Noorse milieugroep Belona onderging eerder hetzelfde lot, net als organisaties in het noorden en verre oosten van Rusland. De grootste klap volgde een maand geleden, toen hetzelfde besluit werd genomen over Greenpeace. Ook daarbij werd het verzet tegen industriële fossiele projecten genoemd, maar Greenpeace zou ook ‘een bedreiging voor de constitutionele orde en de veiligheid’ van Rusland zijn.

Door het werk van Greenpeace en het WNF zijn onder meer Russische natuurgebieden op de lijst van Unesco geplaatst, de VN-organisatie die ijvert voor het behoud van werelderfgoed. Het WNF laat zich er ook op voorstaan dat de Europese bizon is teruggekeerd in het wild in Rusland, dat er luipaarden in het land zijn uitgezet en dat de berenpopulatie wordt beschermd door het werk van de organisatie. WNF zegt in Rusland 1,5 miljoen donateurs te hebben.