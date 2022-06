Óók VVD en CDA erkennen dat de stikstofcrisis niet kan worden opgelost zonder ingrijpende maatregelen

Weilanden in de Gelderse Vallei bij Nijkerk, een van de gebieden waar de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. Beeld ANP

Een gebrek aan politieke moed kan VVD-minister Van der Wal niet worden aangewreven. Ze weet wat haar nu te wachten staat: een Malieveld vol trekkers, radicaal verzet vanuit het luidruchtige deel van de Tweede Kamer en, meer subtiel, zeker ook nog een portie ‘constructieve tegenwerking’ vanuit een deel van haar eigen regeringscoalitie.

Tegelijkertijd doet Van der Wal nu slechts wat haar en haar voorgangers al sinds 2019 te doen stond: erkennen dat het stikstofprobleem in de Nederlandse natuurgebieden niet kan worden opgelost zonder ingrijpende maatregelen. In een dichtbevolkt land ‘kan niet alles overal’, was drie jaar geleden al het motto van de adviescommissie van Van der Wals partijgenoot Johan Remkes: wonen, werken, wegen, boeren en natuur zitten elkaar in een klein en dichtbevolkt land al snel in de weg als de overheid geen strakke regie voert.

Die boodschap werd door het vorige kabinet in woorden wel onderschreven, maar niet omgezet in daden. Het beleid bleef hangen in de verlaging van de maximumsnelheid en de belofte van honderden miljoenen voor natuurherstel. In de veehouderij, die veruit de grootste stikstofneerslag veroorzaakt, werd de hoop gevestigd op technische maatregelen en het vrijwillig uitkopen van boeren, met weinig succes.

Dat wegkijken geen optie is, blijkt intussen vrijwel wekelijks in rechtszalen in heel het land waar de ene na de andere natuurvergunning wordt geweigerd. Bij dreigende overschrijding van de stikstofnormen gaat er voortaan simpelweg een streep door nieuwe wegen, industriegebieden en stadsuitbreidingen, precies zoals de Raad van State in 2019 dicteerde.

Een reeks rapporten viel Remkes na 2019 dan ook bij, in de afgelopen jaren. Zonder saneren zal het niet gaan, was steeds de ontnuchterende conclusie. Want zelfs als het hele buitengebied in de komende jaren overschakelt op hoogtechnologische en niet-intensieve landbouw, zal dat niet genoeg zijn om de stikstof- en klimaatdoelen te halen.

Rutte IV nam zich in januari voor de werkelijkheid wel onder ogen te zien. Van der Wal presenteerde vrijdag de uitwerking. Ze draait niet langer om de hete brij heen: het kabinet eist van de provincies een zeer forse beperking van de stikstofuitstoot van de landbouw. In een aantal gebieden moet die uitstoot binnen acht jaar met 70 tot 95 procent dalen. In Natura 2000-gebieden en een straal van een kilometer daaromheen lijkt binnenkort vrijwel geen landbouw meer mogelijk. Daar zullen dus boeren plaats moeten maken. Ook onvrijwillig, als het met de verlokking van premies en subsidies niet lukt.

Als de provincies niet over de brug komen (met provinciale verkiezingen op komst is die kans aanwezig) grijpt de Rijksoverheid in. Van der Wal zal dan zelf de noodzakelijke maatregelen nemen om de provinciale stikstofdoelen te bereiken.

De angst voor de toorn van een relatief klein deel van de kiezers heeft die conclusie lang in de weg gestaan. Eindelijk dringt ook tot VVD en CDA door dat de toorn van een veel groter deel dreigt als het hele vergunningenbeleid blijft vastlopen en er straks geen weg of woonwijk meer wordt aangelegd. Er is al veel te lang gedraald.