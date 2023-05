Ook voor studentenkamers wordt het vaste huurcontract voortaan de norm

Een studentenhuis in Rotterdam-Noord. Beeld Arie Kievit

D66 en de SP hebben maandagavond steun vergaard van een Kamermeerderheid om ook woonzekerheid te bieden aan huurders van onzelfstandige woonruimten. In de praktijk zijn dat vaak studentenkamers. Later dinsdag wordt formeel over het voorstel gestemd. CDA, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt en Denk zullen hier naar verwachting mee instemmen. Ook BBB sluit zich hier mogelijk bij aan.

‘Veel studenten hoppen tegenwoordig gedwongen van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Dat brengt enorm veel stress en onzekerheid met zich mee, terwijl studenten zich gewoon willen richten op hun studie en studentenleven’, zegt het D66-Kamerlid Faissal Boulakjar over de reden dat zijn partij en de SP al langere tijd hameren op woonzekerheid voor studenten.

Boulakjar hoort geregeld van studenten dat zij – mede vanwege de tijdelijke aard van hun huurcontract – niet durven te klagen bij hun huisbaas als er ernstige gebreken zijn zoals schimmel, lekkages of rotte kozijnen: er is angst om op straat te worden gezet. ‘Ik zie schrijnende situaties met wanhopige studenten. Dankzij dit voorstel van de SP en D66 komt daar een einde aan. Vaste huurcontracten worden weer de norm, want ook voor studenten moet het zicht op een fijn thuis en woonzekerheid weer een vanzelfsprekendheid zijn’, aldus het D66-Kamerlid.

Campuscontract

Uitzonderingen op het vaste huurcontract voor studenten komen er wel. Zo mogen huurbazen de doorstroming in studentenhuizen op gang houden door studenten een zogenaamd ‘campuscontract’ aan te bieden. Dit is een huurcontract voor de nominale duur van een studie. Duurt een universitaire studie bijvoorbeeld vier of vijf jaar, dan mag de huurbaas eisen dat de kamerbewoner na die tijd de kamer verlaat. D66 is voorstander van dit principe, omdat kamers zo beschikbaar blijven voor studenten.

Om misbruik tegen te gaan, mogen verhuurders elk jaar aan de bewoners van studentenkamers vragen om een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling te laten zien. Zo wordt voorkomen dat studentenkamers bezet worden gehouden door reeds afgestudeerden of werkenden.

De regel gaat gelden voor alle nieuwe huurcontracten. Studenten die nu tijdelijk een kamer huren, krijgen niet ineens een vast contract. Dat moet dus wel bij het volgende huurcontract. Ook arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland gaan werken en hier een woning delen, profiteren van de nieuwe huurregels.

Proefsamenwonen

Afgelopen week werd al bekend dat vaste huurcontracten voortaan ook weer de norm worden voor onzelfstandige woonruimten: dat zijn hele huizen of appartementen. Tijdelijke verhuur van dit soort woningen mag vanaf 2024 alleen nog als de woningeigenaar wil gaan proefsamenwonen of als de eigenaar de woning in de nabije toekomst nodig heeft voor een naast familielid (kind of ouders). PvdA en ChristenUnie schreven hiervoor een initiatiefwet waarover ook op dinsdag wordt gestemd.

Het idee achter de nieuwe huurwet is om de invoering van het flexibele huurcontract in 2016 terug te draaien, omdat dit veel te vaak is toegepast en tot grote onzekerheid en stress heeft geleid bij duizenden huurders. In tegenstelling tot vroeger kunnen zij na twee jaar zomaar uit hun woning worden gezet. Alleen VVD en Groep Van Haga willen niet van de tijdelijke huurcontracten af.